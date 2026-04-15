次世代タトゥーシール、Karisomeが春の新作「Flower collection」を発売。花を纏うように楽しむ、春のタトゥーシールコレクション

株式会社タマユラ

次世代タトゥーシールブランド「Karisome」は、春の新作「Flower collection」を2026年4月17日より公式オンラインショップにて発売します。

テーマは、“春を、肌に咲かせる”。白Tシャツにデニム、そんな肩の力の抜けたスタイルに、繊細な花々をさりげなく添える。特別な日のためだけではない、何気ない春の日々に似合うコレクションです。

花のモチーフがもつやわらかさや軽やかさを、Karisomeらしい感性で落とし込み、春の装いに自然となじむコレクションに仕上げました。アクセサリーを選ぶように、その日の気分で肌にアートを添える。そんな楽しみ方を提案します。

次世代タトゥーシール “Karisomeティント” とは

Karisomeは、「アクセサリーに、タトゥーという新しい選択を。」をコンセプトにした次世代タトゥーシールブランドです。

ファッションやアート、音楽、カルチャーの空気を背景に、肌を装いの一部として楽しむためのデザインを展開。自分の身体なのに、思わず何度も眺めたくなる。そんな小さな高揚感を日常の中に届けたいという思いから生まれました。

約10日間かけて消えていく次世代タトゥーシールです。

貼り方はとても簡単で、デザインを切り取り、裏面フィルムを剥がし水で貼り付けるだけ。

初めは透明のインクが転写され、2～3日かけて濃い紺色に変化する特殊仕様となっています。

完全オリジナルデザインは300種以上。

サイズは指先のワンポイントからハガキサイズまで幅広く、330円～2200円という試しやすい価格帯で展開。

年代・ファッションジャンルを問わず、気分やコーデに合わせたデザインを選べます。

新作は全部で25種類。柔らかく華やかなフラワーデザイン。

Karisomeだからできる最新デザイン

デザインはすべてオリジナル。サロンでのボディアート施術経験を持つチームが、実際のお客様とのコミュニケーションから得たトレンドやニーズをもとに描き下ろしています。

「Flower collection」もまた、花という普遍的なモチーフを、ただ可憐に見せるだけではなく、ラフな装いの中で映えるアートとして表現しました。

さりげなく手元に、首元に、腕に。いつものスタイルに自然と溶け込みながら、印象を少しだけ更新してくれるコレクションです。

アクセサリーのように楽しむ“タトゥー”という新しい選択肢

自分の身体をキャンバスに、もっと自由に、もっと好きになれる。

Karisomeは、そんな“ワクワクする自己表現”を叶えるタトゥーシールブランドです。

一過性ではなく、ファッション／アートとしてのタトゥーカルチャーを

タトゥーシールをファッションの一部として楽しむ文化をつくりたい。

Karisomeを通して、個性や感性を表現することが“当たり前の選択肢”になる未来を目指しています。

テカリもなく、自然な仕上がりに。

ブランド名： Karisome（カリソメ）

ライン名： Karisomeティント（カリソメティント）

取扱店舗： 公式オンラインショップ、minne、tamayura店頭

公式サイト： https://karisome.shop/

公式Instagram： @karisome.tint

https://www.instagram.com/karisome.tint

発売概要

商品名：Karisome 春の新作「Flower collection」

発売日：2026年4月17日

販売場所：公式オンラインショップ

■会社概要

商号： 株式会社タマユラ

代表者： 代表取締役 福田明至埋

所在地： 〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須4-2-21-1002

設立： 2025年3月

事業内容：

・ジャグアタトゥー・ボディージュエリー施術サロンの運営

・自社タトゥーシールブランド『Karisome』『elmio』『Ink.Muse』の商品企画・開発・販売

・ECショップの企画・運営

URL： https://tamayura.nagoya/

■本件に関するお問合せ先

株式会社タマユラ

担当：福田明至埋

MAIL：tamayura.karisome@gmail.com