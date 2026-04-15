【防災備蓄×ブランディング×SDGs 】オリジナルデザインウォーターのbrandly、「8年長期保存水」を企業・自治体向けに販売開始

ルーシッド株式会社

ルーシッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今村 玲子、以下 brandly）は、オリジナルデザインに対応したパウチ容器のノベルティウォーターの企画・製造・販売を行うbrandly（ブランドリー）において、オリジナルノベルティシリーズ第3弾となる「8年長期保存水」の提供を開始しました。企業・自治体・団体のオリジナルロゴを印刷した保存水を、最小1,020本（34ケース）からご利用いただけます。

本商品は、熊本県南阿蘇村の天然ミネラルウォーターをアルミ遮光性パウチに封入し、高温加熱殺菌を施した8年以上の賞味期限に対応した長期保存水です。ゴミ量をペットボトル比で71%削減するパウチ容器により、防災備蓄とSDGs活動を同時に実現します。アパレル・IT・美容・ホスピタリティなど感度の高い企業500社以上に採用されてきたオリジナルウォーターbrandlyの技術と哲学を、防災備蓄の領域に展開します。

■ 提供開始の背景

ロゴ・デザイン印字イメージ30本入りケースと商品詳細を見る :https://brandly.jp/bousai-water/

2016年の熊本地震で、当社製造拠点である南阿蘇においても断水が長期化し、日本有数の水源地でさえ飲料水が届かない現実を目の当たりにしました。この経験が「8年間確実に守れる水をつくりたい」という問いを生みました。

2012年からパウチウォーター事業を開始し、累計1,300万本以上の出荷実績を重ねてきた当社は、同商品の技術とブランディングノウハウを活かし、防災備蓄品を「ただの備蓄品」から「企業・自治体の名前を冠したブランディングツール」として提供することを目指しました。

近年、企業のBCP（事業継続計画）強化や、SDGs経営の一環として防災備蓄を見直す動きが加速しています。本商品は、防災備蓄・ブランディング・SDGsの三つの課題を一度に解決するソリューションとして開発されました。

■ 商品の特長

１. 8年以上の賞味期限を保証出荷

熊本県南阿蘇村の天然水（シリカ55mg/L含有、pH7.0～8.4の軟水）を使用。高温加熱殺菌後にアルミ遮光性フィルムで光・酸素を遮断します。食品衛生法の定める登録検査機関において製造から最長10年1か月経過品の検査をクリア。製造日から8年以上の賞味期限がある商品のみを「良品」として出荷します。

２. 貴社オリジナルロゴをパッケージに印刷した長期保存水

パッケージ左上エリア（縦15mm × 横65mm）に貴社のロゴ・社名・メッセージを墨1色で印刷できます。「自社ブランドの備蓄水」として、社員・取引先・地域住民に届けられます。

３. ゴミ量71%削減（ペットボトル比）のSDGs対応

飲用後は薄さ1mm以下になるアルミ遮光性パウチを採用。廃棄時のかさばりを大幅に軽減し、企業のサステナビリティ活動・CSR施策に貢献します。

４. 熊本南阿蘇の100%天然ミネラルウォーター

阿蘇山南側の水源から汲み上げた天然ミネラルウォーター（シリカ55mg/L含有、pH7.0～8.4の軟水）を使用。2012年以来使い続けてきた信頼の産地です。

５. 最小1,020本から10万本以上の大規模調達まで対応

最小ロット1,020本より30本単位での発注が可能。小規模な社内備蓄から、大規模な自治体・企業向け調達まで幅広いロットに対応します。最短2週間での納品が可能です。

■ 想定される活用シーン

● 企業のBCP・防災備蓄（自社ロゴ入りで社内備蓄）

● 自治体・行政の防災備蓄品（自治体名・ロゴ入りで住民配布）

● 従業員・オフィスへの備蓄配布（家庭備蓄支援・福利厚生として）

● CSR・サステナビリティ施策（防災備蓄とSDGsを同時実現）

● 周年記念品・ノベルティギフト（8年間手元に残る記念品として）

● 防災訓練・防災イベントの参加記念品

● 展示会・カンファレンスの来場者配布

● 協賛・スポンサー配布、企業版ふるさと納税関連

● オリジナル防災グッズとしての販売

■ ロゴ・デザイン印刷仕様

■ 商品仕様

企業ロゴの印字イメージ自治体ロゴの印字イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39204/table/27_1_870ba73b4e3877f90e39488395bb4100.jpg?v=202604151051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/39204/table/27_2_f9c79a8689fbcc703081ffff29b331c3.jpg?v=202604151051 ]

■ brandly（ブランドリー）について

箱サイズイメージ倉庫・備蓄庫でのストックイメージ詳細を見る :https://brandly.jp/bousai-water/

2012年に熊本南阿蘇の天然水を使ったパウチウォーター事業をスタート。「あなたのデザイン、あなたのお水」をコンセプトに、環境にやさしいパウチ容器×オリジナルデザインを組み合わせた商品を提供してきました。アパレル・IT・美容・ホスピタリティなど感度の高い企業500社以上に採用され、累計1,300万本以上を出荷。ラグビーワールドカップ2019ノベルティ品への選定、明治神宮への毎年奉納、Blue Impulse TOUR 2023での採用など、数多くの実績を持ちます。実用新案登録済み（登録第3243421号）。

■brandlyのオリジナルノベルティウォーター事例はこちら(https://brandly.jp/works/)

製造者であるジェイウォーター株式会社（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）は、2025年1月19日に開催された南阿蘇村村政20周年記念式典において、2016年熊本地震の復興支援への多大な貢献に対し、南阿蘇村より表彰されています。

■会社概要

■本件に関するお問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/39204/table/27_3_514305e821b5275bd4a5cbb77ba1b7df.jpg?v=202604151051 ]

ルーシッド株式会社 brandly 事業部

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-52-1 クロスサイドビル5F

URL：https://brandly.jp/bousai-water/

TEL：03-5050-0100

E-mail：info@brandly.jp

お問い合わせ :https://go.lucidsoft.jp/l/861751/2026-03-26/ktqwg