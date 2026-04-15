SHElikes、スマホ一台で動画制作スキルを学ぶ一般向けの体験型イベントをSHE Fukuokaで開催

SHE株式会社

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、どなたでも無料で参加いただける一般向けイベント「スマホ1台で“好き”を仕事に！コスメ動画制作ワークショップ」を、SHEの福岡拠点「SHE Fukuoka」にて2026年4月27日（月）に開催いたします。

本イベントは、未経験の方でもスマートフォン1台で動画制作スキルを学べるワークショップ型イベントです。「動画制作に興味はあるが、何から始めればよいかわからない」「収入を増やすために副業・フリーランスに役立つスキルを身につけたい」と考える方に向けて、未経験者や初心者も実践的に学べる内容をご用意しています。

■ 開催背景

昨今、ショート動画市場の拡大やSNSマーケティング需要の高まりを背景に、企業やブランドにおける動画クリエイティブのニーズは高まっています。特に美容・コスメ市場では、短尺動画による商品紹介やレビューコンテンツの需要が拡大しており、動画制作スキルは個人の副業・フリーランス・キャリアチェンジにも活かせる実践的なスキルとして注目されています。

一方で、専門機材や高度な編集スキルが必要というイメージや、発信チャネルの多様化やAI活用の一般化により学習すべき知識や情報が溢れ、挑戦へのハードルを感じる方も少なくありません。

本イベントでは、副業・フリーランス・キャリアチェンジの入口として、スマートフォン1台で完結できる「コスメ動画制作」をテーマに、未経験の方でも気軽に挑戦できる動画制作の体験機会を提供します。当日は、短時間で実践的に学べるプログラムの他、参加者同士の交流会やキャリア相談会も実施し、今後の働き方を考えるきっかけづくりを支援します。

SHElikesは、これまで多くの女性のキャリア形成を支援してきた知見を活かし、「好き」を仕事に変えるきっかけを提供する場として、本イベントを開催いたします。

■ イベント概要

イベント名：スマホ1台で“好き”を仕事に！コスメ動画制作ワークショップ

開催日時：2026年4月27日（月）19:00～20:30（受付開始 19:15）

会場：SHE Fukuoka（福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス北棟14F）

申込方法：

初めてSHEのイベントにご参加される方はイベントページ（https://shelikes.jp/events/wb73H3Az5eBOdnON9uUAMg ）よりお申し込みください。

※参加に関する注意事項やガイドラインなどの詳細を記載しておりますので併せてご確認ください。

こんな方におすすめ：

・動画制作未経験の方

・副業やフリーランスに興味がある方

・スキルを身につけて収入をアップしたい方

・好きなことを活かして新しい働き方を見つけたい方

・スマホで手軽に仕事につながるスキルを学びたい方

持ち物

・スマートフォン

・お気に入りのコスメ（撮影用）

当日スケジュール

18:45～19:00 受付・集合

19:00～20:00 コスメ動画制作ワークショップ

20:00～20:30 交流会・キャリア相談会

■ 講師プロフィール

國徳 由衣｜SHE Fukuokaコミュニティマネージャー

大手メーカーを経て現在はSHE Fukuokaのコミュニティマネージャーを務める。

自身も元シーライクス受講生として学びながら、動画クリエイターとしてのキャリアをスタート。これまでに、美容系インフルエンサーのSNS動画編集、TikTokフォロワー10万人超のアカウント運用、企業の広告動画制作などを担当。個人でもSNS運用を行い、自身のアカウントの総フォロワーは6,000人を超える。

■ SHE Fukuokaについて

九州エリアでは初となる拠点「SHE Fukuoka」は、九州の皆様の「学ぶ・働く・つながる」が実現できる場として、新規の方へのSHElikesのご案内・キャリアカウンセリング、スキルアップ支援、コミュニティ形成を目的に運営いたします。無料体験レッスンはSHE FukuokaのWebサイトよりお申し込みください。

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka

所在地 ｜福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork天神ブリッククロス 14階

アクセス｜福岡市営地下鉄空港線「天神駅」直結

■ SHEで学べる動画編集スキルについて＜一部＞

・動画制作入門／動画編集

・Premere

・SNS動画制作／SNS動画制作 | 実技試験トレーニング

・モーショングラフィックス



■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/(https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260415&utm_content=)

＜今だけのお得なキャンペーン実施中＞

キャンペーン実施期間：2026年4月1日（水）～5月31日（土）

キャンペーンサイト ：https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/(https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260415&utm_content=)

キャンペーン対象者 ：期間内にSHElikes無料体験レッスンに申し込んだ方

キャンペーン申し込み方法：

１.キャンペーン期間中に無料体験レッスンを予約

２.予約完了後に届くメールからエントリー

３.エントリーフォームから特典を選択

プレゼント内容：ハワイ旅行（1名様）、MacBook Pro（1名様）

＜さらに特別特典＞4月1日～5月31日までの間に、SHElikesの無料体験レッスンに参加された方から直筆の宛名とサイン入りの「鈴木愛理さんチェキ」(3名様)を抽選でプレゼント

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

【SHElikes 公式SNS】

SHElikes公式Instagram ：https://www.instagram.com/she_officials/

SHElikes公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/she_officials

SHElikes公式YouTube「シーライクスTV」 ：https://www.youtube.com/@sheofficial0411

SHElikesオウンドメディア「SHEshares」 ：https://shares.shelikes.jp