パンドウイットコーポレーション日本支社（本社：東京都港区、日本支社長：高山秋久、以下パンドウイット）は、5/12(火)15時よりサングロウジャパン(株)、三鈞日本(株)、パンドウイットコーポレーション日本支社の3社合同ウェビナーを開催させて頂きます。

今、最も関心度の高い系統用蓄電池ウェビナーを先着300名様限定で開催いたします。初級者から上級者の方までこのウェビナーにご参加頂くと蓄電池の”今と未来"（市場・技術・施工）を理解することができます。

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3社合同ウェビナー お申し込みサイト | LANケーブルと結束バンドならパンドウイット

第1部SUNGROW Japan株式会社

＜トピック＞系統用蓄電池とSUNGROW

＜概要＞SUNGROWJAPANのこれまでの歩みをはじめ、近年拡大が続く系統用蓄電池ビジネスと当社の関係性、系統用蓄電池向けに提供可能な製品ラインナップ及びシステムの特徴や設計・導入・運用の各場面に於けるメリットをご説明し、蓄電池事業を検討されている皆様に具体的なイメージを持って頂ける内容をお届けします。

第2部三鈞日本株式会社

＜トピック＞

系統用蓄電池における3.3kV高圧ケーブルの選定

― 銅・アルミケーブルの特長とアルミ採用のメリット ―

＜概要＞

系統用蓄電池設備では、PCSやキュービクルを含む高圧領域において、高圧ケーブルが重要な役割を担います。本セッションでは、系統用蓄電池向け高圧ケーブルを対象に、銅ケーブルおよびアルミケーブルそれぞれの特長を整理し、概要レベルでご紹介いたします。特に、3.3kV高圧区間では、軽量化、コスト安定性、供給安定性といった観点から、アルミケーブルが注目されている背景について整理し、蓄電池システムへの適用を検討する際の基本的なポイントをご説明いたします。

第3部パンドウイットコーポレーション日本支社

＜トピック＞日本市場初!! 2つ穴バイメタル端子と施工効率向上を実現するダイスレス工具のご紹介

＜概要＞

Panduit日本支社は6年前より、アルミ配線市場の普及を目指し、各パートナー様と技術交流を重ねながら取り組んで参りました。

蓄電池市場は極めて重要な成長分野であり、アルミ配線普及を実現するうえで、弊社にとって重要な柱の一つと位置づけております。

このたび開発した2つ穴バイメタル端子は、高圧ケーブルを必要とする蓄電池市場を見据えた製品です。

さらに本セミナーでは、これまで日本市場には無かった、工事業者様の視点に立ち、現場の作業効率を大幅に向上させる業界初の革新的なダイスレス工具についても、改めてご紹介いたします。