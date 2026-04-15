マイスター株式会社は、SNS「Threads」を通じた調査から、物価上昇局面における求職者の仕事選びの優先順位に変化が生じていることを確認しました。従来の「収入額」から「生活コストと継続可能性」へと意識がシフトしている傾向が浮かび上がってきました。

物価高が求職者の仕事選びの軸足を変える

物価上昇が続く経済環境の中で、求職者の就職・転職活動に対する向き合い方に変化の兆しが見られます。食費や光熱費、交通費といった日々の生活コストが増加する中、単純な給与額の多寡だけでなく、生活全体とのバランスが仕事選びの重要な判断基準となりつつあります。 こうした時代背景を踏まえ、求人サービスを運営するマイスター株式会社では、より深い実態把握を目指し、SNS「Threads」において「物価高の影響で、仕事選びで不安になったことは？」というオープンな問いかけを実施しました。

SNS上で見られた２つの課題

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通勤・生活コストへの関心

第一に回答が集まったのが「通勤・生活コスト」に関する不安でした。毎日の往復通勤にかかる交通費、勤務地までの距離と時間的負担、そして居住地域での生活に必要な支出など、月単位で積み重なるコスト構造全般が求職者の関心を集めています。 これは単なる「交通費が高い」という表面的な懸念ではなく、生活圏を中心とした総合的な経済負担への意識であると言えます。 特に遠方への通勤を検討する際、数ヶ月単位で見た場合の実質的な手取り額が、表示されている月収とは大きく異なる可能性に気づいている求職者が増えていることが推測されます。

「将来続けられるか」という継続性への危機感

第二の主要課題が「将来続けられるか」という不安です。この声の背景には、現在の労働環境が数ヶ月後、数年後まで持続可能なのかという深刻な懸念があります。 物価高が続く中で給与が据え置きとなれば、実質賃金は低下し続けます。求職者はこのシナリオを直感的に理解しており、「今」の条件だけでなく「これからも無理なく続けられるか」という中長期的な視点から職を選別し始めています。 また、身体的・精神的な負担が大きい職場では、経済状況の悪化とともに離職のリスクが高まるという予測も働いているものと考えられます。

総合的な人生設計に基づく仕事選びへのシフト

「いくらもらえるか」から「いくら残るか」への転換

従来の採用現場では、提示給与額が最大の競争要件でした。しかし今、求職者の思考回路は「手取りからどれだけ生活コストを引かれるのか」「その後の生活に余裕は残るのか」という現実的な計算へ向かっています。 例えば月給30万円と月給28万円の仕事を比較する場合、従来であれば当然前者を選択するという判断になりやすかったでしょう。しかし現在は、後者の職場が自宅から5分で通勤できるのに対し、前者は往復2時間かかる場合、交通費と時間の価値を総合的に勘案した上で判断する傾向が見受けられます。 このような視点の変化は、長期的なキャリア形成のみならず、日々の生活の質、心身の健康維持といった人生全体の最適化を目指すものとも解釈できます。

物価高時代の仕事選びは「持続可能性」が鍵

物価上昇が一時的な現象ではなく、中期的に続くと見込まれる中、求職者の意識に「持続可能な働き方」という概念が定着し始めています。 これは環境問題における「サステナビリティ」の考え方が、個人の経済生活にも浸透してきたとも言えます。 求職者は、3年後、5年後の自分の生活をシミュレーションした上で、「この職場でなら働き続けられるのか」「給与が変わらなくても生活できるのか」といった深い検討を経て、就職先を決定するようになっているのです。

生活圏に根ざした求人検索

調査結果から見える求職者のニーズに応えるため、マイスター株式会社が運営している「MAPJOBキャリア」は、地理的アプローチを軸とした求人サービスを提供しています。 このプラットフォームの特徴は、求職者が自分の現在地を起点として、求人を検索できる点にあります。地図上から直感的に「通勤可能なエリア」を設定し、そのエリア内の企業情報と職種を一覧化することで、通勤時間と交通費の実態に基づいた仕事選びが可能になります。

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

従来の求人サイトでは「大阪府内の求人」というように地域を広く括るのに対し、このサービスでは「現在地から半径10km以内」といった個別のニーズに対応できます。 通勤しやすいエリアから求人を探すことができ、生活とのバランスを意識した仕事探しがしやすくなります。 物価高の時代だからこそ、仕事選びにおいては収入だけでなく、通勤や生活コストも含めた視点で、無理のない働き方を考えることが重要になっているといえます。

調査概要

- 調査媒体：SNS「Threads」 - 調査内容：物価高の影響による仕事選びでの不安点 - 主要な回答項目：通勤・生活コスト、将来の継続可能性 マイスター株式会社の対応： - 地図ベースの求人検索サービス「MAPJOBキャリア」を通じた生活圏に密着した就職支援