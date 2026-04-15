株式会社EPIC(本社：大阪府寝屋川市、代表取締役：谷口 諒馬)は、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「ストロベリー味」が新発売となりましたことを、下記の通りお知らせいたします。

また、今回ストロベリー発売記念として、200本ご購入いただいた方を対象にあるちゅーる特製ライトをプレゼントします。

あるちゅーる特製ライトはスイッチを入れると「見たらグイッ！」の文字が浮かび上がり、店頭での盛り上げアイテムとしてご活用いただけます。





あるちゅーる ストロベリー味1





■「あるちゅーる」とは？

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるだけでなく、お客様同士、お客様とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できる、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

アルコール度数10～15％の5種類のフレーバーで飽きがこない、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分も配合しており、美味しく、楽しく、美しく過ごしたい方におすすめです。(ストロベリー味はアルコール度数10％です)





2024年12月の発売開始から1年で2000店舗以上の飲食店様とのお取引、累計60万本以上のご発注をいただいていております。





あるちゅーる





■新フレーバー「ストロベリー味」の特長

・摘みたてのイチゴを凝縮したような甘く芳醇な香り。華やかでどこか懐かしい香りが楽しめます。

・アルコール度数を10％に抑えることで、食べやすく。

・天然甘味料であるステビアを使用し、すっきりとした自然な甘みに仕上げました。

・今までの4種類のフレーバーに加え、お客様に新たな選択肢を提供します。2種類を一緒に食べてミックス味を試すのもオススメです。









＜飲食店様への3つの導入メリット＞

・コミュニケーション活性化による「手軽な客単価アップ」

キャスト様とお客様が一緒に楽しめるコミュニケーションツールとして、会話を弾ませながら自然な形で注文数を増やし、客単価の向上に貢献します。





・オペレーションの効率化と「洗浄コストの削減」

スティック型でパッケージから直接食べられるため、グラスの準備や洗浄、片付けの手間が一切かかりません。忙しい時間帯でもスタッフの業務を圧迫せず、スムーズな提供が可能です。





・お酒が苦手なスタッフも安心の「高クオリティな味わい」

果汁感を高めてアルコール特有の刺激を抑えているため、テキーラなどの強いお酒が苦手なキャスト様でも無理なく楽しめます。現場の誰もが参加できる盛り上げアイテムとして、店舗全体の活気を生み出します。





ぜひこの機会に「あるちゅーる」をお試しください。





＜「あるちゅーる」動画＞

https://youtube.com/shorts/pFvStab7KPA?si=fdxCJ2gbNqoCZpyo









【商品情報】

商品名 ： あるちゅーる ストロベリー味

内容量 ： 10g

アルコール度数： 10％

価格 ： 249円(税込)

フレーバー ： ストロベリー味





あるちゅーる ストロベリー味2





【販売サイト・ご注文方法】

公式サイト： https://alchuru.store/

※飲食店様は公式サイトからのご注文の他、お取引されている酒屋さんへお問い合わせいただくことも可能です。









■会社概要

社名 ： 株式会社EPIC

代表者 ： 代表取締役 谷口 諒馬

所在地 ： 東京都新宿区西早稲田3-15-13 アジュール102

設立 ： 2019年9月

事業内容： 「あるちゅーる」製造・販売

資本金 ： 877,877円

URL ： https://alchuru.store/