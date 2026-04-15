24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年4月15日（水）、宮城県仙台市に仙台宮城野店をオープンしました。

エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会の更なる創出となる出店を進めております。

■店舗概要

店舗名：エニタイムフィットネス仙台宮城野店 住所：〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目4-42 マルハン苦竹ビル 2F 店舗HP：https://www.anytimefitness.co.jp/sendaimiyagino/

■エニタイムフィットネスとは

https://www.anytimefitness.co.jp/sendaimiyagino/

エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5,500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズです。日本では2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとしてさまざまな地域に出店。2025年6月に全国1,200店舗となり、2026年1月に会員数110万人突破しました。

ＦＣ本部 ：株式会社Fast Fitness Japan 代表者 ：代表取締役社長 山部 清明 東京本社 ：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング 10F ＵＲＬ ：http://www.anytimefitness.co.jp/

https://www.anytimefitness.co.jp/contact/