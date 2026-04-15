北海道音更町のふるさと納税返礼品として、株式会社ハピオが提供するオリジナルの中華まん「ハピまん（チーズ）」を掲載中です。新聞やTVでも紹介された本返礼品は、とろりと溢れるチーズを改良し続けたことで伸びを実現しました。ほんのりとした甘味が特徴の皮は100％十勝産小麦を使用し、地元の食材にこだわったボリューム満点のオリジナル中華まんです！ 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表者：増田一哉）のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

対象返礼品について

▼楽天 「HAPIO FOODS」 ハピまん （チーズ） 8個セット https://item.rakuten.co.jp/f016314-otofuke/1001/ ▼チョイス 「HAPIO FOODS」ハピまん（チーズ）8個セット https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01631/4672333?utm_source=hokkaido_otofukecho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01631

北海道音更町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f016314-otofuke/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/01631?utm_source=hokkaido_otofukecho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01631

北海道の東部、広大な十勝平野のほぼ中央にあり、町村の中では全道一の人口を有する活気に満ちたまちです。 空港・駅・高速道路からのアクセスも良く、自然と都市の魅力を兼ね備えています。 各種農産物の育成に適した土壌のため、日本を代表する農業地帯として発展しています。 小麦は作付面積・収穫量が共に全国トップクラス、小豆は全国の老舗和菓子店で使用され、高い評価を得ています。 音更町の観光スポットでもある白樺並木は、十勝牧場の入り口から1.3kmも続いています。数々の映画やドラマのロケ地にもなり、ＮＨＫの連続テレビ小説「マッサン」でも登場しました。 豊かで広大な自然と快適な気候で、四季を通じて観光を楽しむことができます。国内はもちろん、海外からも多くの観光客が訪れています。

寄附金の使い道について

（1）子どもたちの健全育成 （2）活力を育む産業振興 （3）景観や環境対策 （4）安心して暮らせる福祉の向上

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form