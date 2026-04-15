世界最高峰のプロ野球リーグ、MLB主催の子ども向け参加型イベント「PLAY BALL」を茨城県取手市で5月16日(土)に開催します。男女問わず、野球未経験もしくは野球経験の少ない子どもを対象に、野球に触れ、楽しみながら基本のプレーを体験できるイベントです。会場のFUYOUアリーナ藤代では、申込み不要の「MLBミュージアム」も同日開催します。たくさんの子どもたちの参加と、皆様のご来場をお待ちしています。





MLB「PLAY BALL」チラシ





【PLAY BALL】

■日時

令和8年5月16日(土)開催

(1) 第1部…10:30～12:00(10:00受付開始)

(2) 第2部…14:00～15:30(13:30受付開始)





■内容

元MLBプレイヤーの二人をスペシャルゲストに迎え、直接触れ合えるほか、バッティングやピッチングなどのスーパープレーを披露してくれます。





◎参加者にはオリジナルTシャツとバット・ボールセットをプレゼントします。

◎スペシャルゲスト

マック鈴木さん(元カンザスシティ・ロイヤルズ等)・澤村拓一さん(元ボストン・レッドソックス)





■会場 ：FUYOUアリーナ藤代 野球場

※雨天時はFUYOUアリーナ藤代 体育館

■対象 ：野球未経験または経験の少ない5～10歳の方

■定員 ：(1)第1部(5～7歳)…200人 (2)第2部(8～10歳)…200人

※いずれも多数の場合は抽選

■申込方法：インターネットによる受付(MLB JAPANホームページ)

■申込期間：4月3日(金)13:00～4月29日(水)23:59(予定)

※当落連絡：5月1日(金)18:00までを目安

■参加費 ：無料









【MLBミュージアム】

■内容：貴重なサイン入りボールやユニフォームなどのアイテム、

等身大パネル、フォトスポットなどを展示予定です。

■会場：FUYOUアリーナ藤代 体育館 2Fレクリエーション室

■日時：同日10:00～16:00(自由入場) ※15:45最終入場

■申込：不要









【関連リンク】

■MLB JAPAN PLAY BALLホームページ

https://www.mlb.com/ja/play-ball





■MLB主催 PLAY BALL(取手市開催)応募フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLEhgWLxHgmJlVw-pqktNT_2WcrZcWt0a8uk2UPm5Ta62rFQ/viewform





■取手市公式ホームページ 「MLB主催 PLAY BALL 開催(参加無料！)」

https://www.city.toride.ibaraki.jp/sports/bunkakatsudo/shogaigakushu/sportsoshirase/mlbplayball.html?ref=ap