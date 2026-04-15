株式会社BACON(べーこん)は、フレンチブルドッグやパグ、ボストンテリア、シーズーなど、愛らしい鼻ぺちゃ犬(短頭種)をテーマにした合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展2026 in 名古屋」を、2026年5月2日(土)～5月17日(日)に開催いたします。本展では、人気クリエイターによる作品展示に加え、ここでしか手に入らない限定グッズも多数展開。鼻ぺちゃ犬たちの魅力を存分に楽しめる内容となっています。さらに、2026年5月22日(金)～6月14日(日)には東京での開催も決定しており、各会場ごとに異なる楽しみ方をご用意しています。





展示作品：LLOYD





「鼻ぺちゃ展 2026」公式サイト： https://tgs.jp.net/event/hanapecha/









■SNSで話題の“鼻ぺちゃ犬”たちが集結！注目クリエイター＆新作グッズが勢揃い

本展では、SNSで人気を集める鼻ぺちゃ犬たちと、その魅力を発信するクリエイターが一堂に会します。甘えん坊で食いしん坊なキャラクターが人気の「LLOYD(@lloyd_pug)」や、愛嬌たっぷりの表情で注目を集める「i_am_ikura(@i_am_ikura)」、つぶらな瞳が印象的なチワワ「Malu(@hinahananon)」、さらにペキニーズの「まめこむ(@mame.mugistagram)」など、多彩な鼻ぺちゃ犬たちが会場を彩ります。





物販コーナーでは、人気ブランド「AUNITEM(@auntempo)」による新作クリアファイルやトートバッグが登場するほか、初出展となる「mopsi(@mopsi)」が手刺繍によるパグやシーズー作品を初披露。「katomayu(@katomayu)」の新作巾着袋や、「うちの子はんこ工房(@uchinoco.stamp)」のオーダーはんこなど、日常使いやギフトにも最適なアイテムが揃います。さらに、「せいこせんせい(@seiko.sensei)」や「K.factory tom＆willy(@k.factory_tom.willy)」などによる会場限定の新作グッズも展開予定。ここでしか出会えない一点ものや限定アイテムの数々にもご注目ください。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/588386/att_588386_1.pdf









■特別イベント：幸池重季による「あうんのてんぽ」出張ブース開催！

シーズー漫画「あうんのてんぽ」の作者・イラストレーター幸池重季による来場イベントを開催！作品の世界観を間近で楽しめるほか、ここでしか手に入らない限定グッズも登場します。

さらに、来場者特典として「AUNITEM手づくりステッカーセット」をプレゼント！描き下ろしの鼻ぺちゃ犬イラストや、シーズー犬てんぽの写真を使用した全5枚入りの特別セットです。ステッカーは全10種＋シークレット1種をランダムで封入し、シークレット当選時は6枚入りに。なお「名古屋」「東京」で内容が異なり、コレクションとしてもお楽しみいただけます。

※ステッカーセットは各日先着200名様限定、なくなり次第終了





加えて、AUNITEMのグッズを5,000円以上ご購入の方には「非売品アクスタガチャ」をプレゼント！AUNITEMオリジナルの非売品アクリルスタンド(全3種)のうち1つがランダムで当たる限定企画です。





●名古屋会場

2026年5月16日(土)11:00～17:00

2026年5月17日(日)11:00～17:00





●東京会場

2026年6月6日(土)11:00～17:00

2026年6月7日(日)11:00～17:00





※幸池重季のサイン対応、差し入れ等はご遠慮いただいております。

※内容は予定のため急遽変更になる場合がございます。









■“なりきり体験”＆“持ち帰れる記念”で楽しむ、来場者限定のW特典が登場！

来場者限定特典として、思わず写真を撮りたくなる参加型アイテム「鼻ぺちゃ犬になれるポストカード」をプレゼント。顔の前にかざすだけで、“鼻ぺちゃ犬”に変身したようなユニークな撮影体験が楽しめます。

ポストカードは、パグ・フレンチブルドッグ・ペキニーズの人気犬種をモチーフにした全3種をランダム配布。どれが当たるかは当日のお楽しみです。

さらに、会場の様子をSNSに投稿いただいた方には、「犬がいます」と書かれた扉用のオリジナルステッカーをプレゼント。来場の思い出を“形に残せる”特典としてお楽しみいただけます。





【応募方法】

会場内の様子を撮影し、#鼻ぺちゃ展 をつけてInstagramまたはX(旧Twitter)に投稿。

投稿画面を受付スタッフにご提示ください。

※公式SNSのフォローが必要です。

※いずれの特典も数量限定のため、無くなり次第終了となります。









■オリジナルの“推し鼻ぺちゃ”が見つかる！限定グッズが続々登場

人気クリエイターによる個性豊かな鼻ぺちゃグッズが勢揃い。刺繍やイラスト、実用雑貨まで、思わず手に取りたくなる一点ものや会場限定アイテムが並びます。思わず「うちの子いいね！」と共感したくなるような、愛着の湧くラインナップで、コレクションとしても楽しめる内容となっています。





＜AUNITEM＞

・Fluffy Shihtzu(フラッフィー シーズー)ステッカー 440円

・シーズーラヴァーステッカー 770円

・OJI＆鼻ぺちゃトートバッグ 2,750円

・rabi shihtzu magnet(缶マグネット) 1,980円

・ユルシズクリップ(全3種) 各825円

・rabi shihtzu クリアファイル(全4種) 各550円





＜mopsi＞

・パグ刺繍ピアス／イヤリング 3,740円

・シーズー刺繍ピアス／イヤリング 3,960円

・シーズー刺繍ブローチ 3,960円

・フレンチブルドッグ刺繍ピアス／イヤリング 3,960円





＜せいこせんせい＞

・マスキングテープ 660円

・アクリルチャーム 990円

・ミニバッグ 1,650円





＜ちくちく。糸のじかん＞

・刺繍ブローチ 4,000円





＜katomayu＞

・ステッカー 600円

・M巾着 800円

・キーホルダー 1,000円

・ばね巾着 1,000円

・ロング巾着 1,200円





＜vie kitahara＞

・羊毛フェルトキーホルダー 3,300円





＜うちの子はんこ工房＞

・ふち犬はんこ 1,650円





＜hanachobiko＞

・ガラスマグカップ 1,500円

・フレブルタオル 1,500円

・フレブルトートバッグ(ピンク) 1,600円





＜WAN LIFE＞

・刺繍巾着ポーチ 3,000円





＜K.factory tom＆willy＞

・富士桜工房織り生地 ポケットティッシュケース 650円

・富士桜工房織り生地 まあるいきんちゃく 1,600円

・富士桜工房織り生地 サコッシュ 2,200円

・富士桜工房織り生地 ティッシュケース 1,890円





＜ABCDOGS＞

・ぬいチャーム 1,760円

・端革ブローチ 1,870円

・もふもふわんこ 2,530円～





＜Yurie Kato＞

・パグのランラン缶バッジ 500円

・クッションストラップ(パグのランラン) 価格未定





＜maru miki＞

・鼻ぺちゃさんの缶バッジ 350円

・刺繍ワッペン 500円

・ミニポーチ 2,300円





＜i_am_ikura＞

・缶バッジ 500円

・ステッカー 300円

・犬服 3,000円～





＜shishimaru-gmen＞

・ハンカチタオル(全3種) 各800円

・マグカップ 2,000円





＜hanahana＞

・ウェア 3,300円～

・バッグ 2,300円





※上記は一部の発売予定アイテムです。すべて税込表記。









【企画展概要】

■名古屋会場

企画展名： 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展

「鼻ぺちゃ展 2026 in名古屋」

開催日時： 2026年5月2日(土)～5月17日(日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 5月11日(月)、12日(火)、13日(水)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 36組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/hanapecha/









■東京会場

企画展名： 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展

「鼻ぺちゃ展 2026」

開催日時： 2026年5月22日(金)～6月14日(日)

営業時間： 11:00～17:00、土曜のみ11:00～18：00

休館日 ： 毎週月曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 36組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/hanapecha/









※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■鼻ぺちゃ展とは？

「鼻ぺちゃ展」は、フレンチブルドッグやボストンテリア、シーズーなど鼻の短い犬種“鼻ぺちゃ犬”に特化した合同写真＆物販展です。2015年秋から始まった企画として、当社が主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(2015年秋)、「柏タカシマヤ」(2016年夏)、「なんばパークス」(2016年冬)と開催し、累計10万人以上を動員。話題のプロ写真家からSNSで人気のアマチュアカメラマンまでが集結し、これまでネット上でしか作品発表の場をもたなかった作家の作品も間近で見られる貴重な展示会です。生の写真だから伝わる濃密な“ぶひ可愛さ”を、心行くまで楽しめます。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net