株式会社Author（代表：圓尾将隆／大阪府大阪市）が運営する動物専用SNS『AnimaPick（アニマピック）』は、アプリ内で貯まるポイントを使い、動物保護団体が出品するチャリティグッズと交換できる新機能を実装しました。 AnimaPickは、動物保護団体やペットと暮らす方、動物を想う方々が集まる無料のSNSアプリです。 ユーザーはペットとの日常を投稿することでポイントが貯まり、そのポイントを通じて、保護犬猫をはじめ、さまざまな保護動物の支援に手軽に参加することができます。

多くの課題を抱える保護活動の現場

環境省の調査によると、犬猫の殺処分数はこの20年間で約39万頭から9,017頭へと減少しました。 一方で、保護活動の現場では今なお多くの課題が残されています。 医療費や飼育費、施設運営費などの負担は大きく、活動の多くが寄付や個人の持ち出しによって支えられています。 さらに近年は、物価高騰や寄付の減少といった影響も重なり、活動継続に強い不安を抱えるケースも少なくありません。 こうした課題を解決するためには、一時的な善意だけに頼るのではなく、日常の中で無理なく支援を積み重ねられる仕組みが欠かせません。

AnimaPickの仕組み

こうした現場を支える新しい仕組みとして生まれたのが、動物専用SNS『AnimaPick』です。 動物保護団体は、保護した動物の里親募集や日々の活動を投稿でき、ペットと暮らす方も日常を投稿することができます。 AnimaPickの特徴は、ユーザーが投稿したペットの写真や動画が閲覧されることで、アプリ内で使えるポイントが貯まる仕組みにあります。 貯まったポイントは、動物保護団体であれば活動資金やギフトカードに交換でき、ペットと暮らす方は保護団体への寄付に活用できます。 これにより、ユーザー自身が自分のお金を使わずに、保護活動に継続的に関わることができます。 この仕組みの基盤となっているのが、企業・事業者による「パートナー」制度です。 パートナー企業はアプリ内に広告を掲載することができ、その広告掲載費の一部がユーザーへのポイントとして還元されます。 誰もが無理なく参加できる形で、日常の行動が支援につながっていくことが、AnimaPickの特長です。

今回の新機能

今回のアップデートでは、支援への参加方法をより多様にするため、新たな機能を実装しました。

チャリティグッズ交換機能の追加

動物保護団体が、ポイントと交換できるチャリティグッズを出品できる機能を追加しました。 従来、動物保護団体が支援を募る際には、過去の里親など身近な方へ声をかける形になりやすく、何度も支援をお願いすることに心理的な負担があるという課題がありました。 AnimaPickを通じたチャリティグッズ交換であれば、動物保護団体にとっても、ポイントと交換できるチャリティグッズという形で支援を呼びかけやすくなります。 また、支援する側は自分が貯めたポイントを使ってチャリティグッズと交換することで、支援につながっている実感をより持ちやすくなります。

これまでの実績

AnimaPickは、スマホアプリのリリースから現在までに、全国130以上の動物保護団体、4,000名を超えるユーザーが参加し、累計支援総額は1,156,287円に達しました。 特に直近1年間では、参加保護団体数・ユーザー数は1.5倍へと拡大しており、日常の利用を通じた新しい支援の形として、着実に広がりを見せています。 また、AnimaPickの想いに共感してくださる方々とのつながりも広がっています。 Instagramでは、『たまさんちのホゴイヌホゴネコ。』著者のtamtamさんとのコラボ投稿を通じて、AnimaPickの取り組みを発信しました。

参加団体・パートナーからの声

・動物保護団体からの声

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DW_aHogCa8H/?img_index=1/

NPO法人 青い鳥動物愛護会 「野良犬猫の保護は、フード代や医療費がかさみ、継続的な支援が欠かせません。継続的に支援が届く仕組みが、現場にとって大きな支えとなっています。」 高知の動物守り隊 「AnimaPickは、保護活動者・支援者・パートナーの三者すべてが無理なく関われる点が魅力です。寄付に頼るだけでなく、継続的に支援が続くことで、救われる命が確実に広がっていくと感じています。」

・パートナーからの声

わんこ雑貨の店スマイルズ 様 「動物保護に関心はありながら、何から始めればよいか分からずにいましたが、AnimaPickは気軽に参加しやすく、無理なく続けられる仕組みだと感じました。企業としての支援と発信を両立できる点にも魅力を感じています。」 押上鋼帯株式会社 様 「異業種でも参画しやすく、パートナー参加をきっかけに取引先様との会話も広がりました。動物福祉への取り組みを通じて、企業としての信頼関係づくりにもつながっていると感じています。」

参加する動物保護団体について

AnimaPickに参加する動物保護団体には、NPO法人などの団体だけでなく、個人で活動している方々も参加しています。 参加にあたっては、運営による審査を実施しており、活動実績を確認できるSNSやホームページのURL、保護施設の写真、譲渡時の契約書など、複数の情報をご提出いただいています。 こうした確認を通じて、支援が実際に保護活動に取り組んでいる方々へ届く体制を整えています。

代表コメント

AnimaPickは、「誰もが無理なく動物保護活動に関われる社会」を目指して活動してきました。 これまで、動物保護活動への参加は「寄付」や「ボランティア」といった形が中心でしたが、時間的・経済的な理由から一歩を踏み出せない方も多くいました。 AnimaPickでは、そうした参加のハードルを下げる仕組みづくりを大切にしています。 投稿する、見る、応援する。 一人ひとりの小さな行動が重なり、支援が継続的に届く仕組みをさらに広げていけるよう、今後も取り組みを進めてまいります。 株式会社Author 代表取締役 圓尾将隆

お問い合わせ先

AnimaPick運営事務局 Email：media@animapick.com

会社概要

https://www.animapick.com/

会社名：株式会社Author 代表者：代表取締役 圓尾将隆 所在地：大阪府大阪市 事業内容：動物保護活動支援プラットフォーム「AnimaPick」の企画・開発・運営