供養商品の販売や葬祭事業を行い、昨年創業100周年を迎えた株式会社太田屋(所在地：長野県岡谷市、代表取締役社長：太田 博久)は、2026年3月23日(月)に株式会社鎌倉新書が主催する「終活アワード2025」において、一昨年、昨年に引き続き『仏壇部門 北関東・甲信越エリア』でエリア大賞を受賞いたしました。





鎌倉新書終活アワード URL： https://www.kamakura-net.co.jp/award/





受賞式の様子





■鎌倉新書終活アワードについて

お客様からの問合せ数、成約数、成約率、口コミ評価などを元に、鎌倉新書終活プラットフォームを通じて、最もお客様に貢献した事業者を選出する表彰制度です。お墓部門、葬儀部門、仏壇部門、ベル少額短期保険部門の主要4サービスから構成され、全国を北海道・東北エリア、北関東・甲信越エリア、首都圏エリア、北陸・東海エリア、関西エリア、中国・四国エリア、九州・沖縄エリアの7エリアとして、大賞は各1店舗ずつ選出されます。

詳細URL： https://www.kamakura-net.co.jp/award/butsudan.html









■仏壇部門エリア大賞について

日本全国の仏壇店の中から、終活アワード選出基準(お客様からの問合せ数、成約数、口コミ評価など)に基づき特に著しい活躍をした仏壇店に贈られる賞です。北関東・甲信越エリアからは1店舗が大賞選出となり、太田屋松本本店が受賞しました。









■受賞コメント

この度は北関東・甲信越大賞をいただきまして誠に有難うございます。 気軽に気楽にご来店いただけるお店でありたいと思っておりますが、多くのお客様にお選びいただけたこと大変嬉しく思います。ご利用いただいたお客様に感謝申し上げます。供養の多様化が急速に進む現在ですが、今後もお客様の心に寄り添えるよう努めてまいります。









■株式会社太田屋について

1925年(大正14年)に「太田屋造花店」として創業した株式会社太田屋。

その経営理念は「限りなくその先」。

企業は、常に人を活かす「心の道場」でありたいと思います。私たちはその企業活動を通して、伝承された尊い日本の心に目覚め、自分を磨き、本当の豊かさと幸せとはなにかを希求し、社会の全ての人々にお届けしてゆきたいと念願しています。

お陰さまで2025年9月、太田屋は100年企業へ。





HP ： https://www.ohtaya.co.jp/

公式オンラインショップ： https://www.ohtaya.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社太田屋

代表者 ： 代表取締役社長 太田 博久

所在地 ： 〒394-0028 長野県岡谷市本町3-10-1

設立 ： 1968年5月

事業内容： 葬祭事業・供養商品販売事業

資本金 ： 4,000万円

URL ： https://www.ohtaya.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社太田屋 仏壇墓石事業本部

担当 ： 濱 邦雄

TEL ： 0266-22-1051

お問い合わせフォーム： https://www.ohtaya.jp/contact