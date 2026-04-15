株式会社ビーウェーブ(大阪市浪速区／代表取締役：笹井 建次郎)は、2026年夏の富士登山シーズンに向けた「富士登山ツアー2026 オンライン商品説明会」を2026年4月24日(金)19時30分より開催いたします。本説明会では、毎年実際にツアーへ同行する現役添乗員が、直接「ツアー会社によって何が違うのか？」という疑問にお答えし、各コースの特徴やルート選びのポイント、装備などの事前準備について詳しく解説します。本イベントは、メディア関係者および一般参加者の方に無料でご参加いただけます。





◆富士登山ツアー2026無料オンライン説明会

https://peatix.com/event/4962219/view





2023年実施のゆったり行程の富士登山ツアー。山頂での集合写真。





■開催の背景：2026年の富士登山は「質」の時代へ

一生に一度は登りたい山として人気の富士登山ですが、近年は登山規制やマナー、装備不足によるリスク管理がこれまで以上に重要視されています。ネット上には情報が溢れていますが、「自分に合ったツアーはどれか？」「本当の難易度は？」といった不安を抱える検討者が多いのが現状です。





そこで、富士登山ツアーを企画実施しているビーウェーブは、WEBサイトやパンフレットだけでは伝わりきらない『現場に立ち続けるからこそ語れる富士登山ツアーの実情』と、参加者に寄り添った詳細なサポート内容を直接お伝えする場を設けました。





剣ヶ峰から見るご来光の瞬間。ビーウェーブ和田が撮影。





■ビーウェーブの富士登山が「ひと味違う」3つのポイント

今回の説明会では、ビーウェーブが大切にしている3つのこだわりを詳しく解説します。

1. 現役添乗員の視点による「本音の」ルート解説

実際に何度も登頂しているスタッフが、各ルートの特性や注意点を詳しく解説。参加される方の体力や経験に合わせた、最適なプラン選びをプロの目線でサポートします。





2. 「登頂」を叶えるための事前フォロー

単なる「移動と案内」に留まらず、出発前のトレーニング方法から、初心者が見落としがちな装備のアドバイスまで徹底。不安を自信に変えるための手厚いフォロー体制を紹介します。





3. 安全性を追求した「現場主義」の登山行程

混雑を回避する工夫や、天候判断の基準など、現場での経験から生まれた「安全第一」の運営ノウハウを解説。ビーウェーブだからこそ実現できる、無理のない登山行程の組み方をお伝えします。





山頂でのご来光にはこだわらない！本八合目での美しいご来光。





■メディア関係者様の参加について

当日はメディア関係者の方もオンラインでご視聴いただけます。2026年夏の富士登山に向けた最新のコース解説や、ビーウェーブ独自のサポート体制など、本説明会の内容に関する取材も随時受け付けております。個別取材や詳細な情報提供をご希望の場合は、説明会終了後、別日程にて対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。









■オンライン説明会 実施概要

日時 ： 2026年4月24日(金)19：30～20：30(予定)

形式 ： オンライン(Zoom)

費用 ： 無料

内容 ： ・2026年度富士登山ツアー各コースの特徴解説

・失敗しないための装備と体力づくり

・質疑応答

詳細・お申し込み： https://peatix.com/event/4962219/view

公式サイト ： https://www.bewave.jp/fuji/









■担当スタッフの紹介





ビーウェーブ和田





【本説明会のご案内役】

和田 昂之(わだ たかゆき)／35歳

株式会社ビーウェーブ 大阪本社 富士登山ツアー企画・添乗担当





ビーウェーブ富士登山ツアーの企画と添乗に一貫して携わる。2025年の富士山登頂回数は4回。自身も添乗員として現場に立ち続けるからこそ、常に「参加者目線」に立った細やかなサポートと、安全な行程管理を大切にしている。「山を愛する一人として、皆様が心から楽しめる山旅をお届けすること」をモットーとする。また、自他共に認める「驚異の晴れ男」であり、富士山でのご来光確率は現在も100％を更新中。その強運も味方につけ、一生の思い出に残る最高の登山を全力でサポートする。









■株式会社ビーウェーブについて

株式会社ビーウェーブは、国内旅行を中心に各種ツアーの企画・実施を行う旅行会社です。2003年の設立以来、個性豊かな旅行商品を数多く企画してまいりました。長年の企画実績をもとに、幅広い年代のお客様が利用しやすい旅行サービスの提供に取り組んでいます。





商号 ： 株式会社ビーウェーブ

代表者 ： 代表取締役 笹井 建次郎

所在地 ： 〒556-0016 大阪市浪速区元町1-5-17 難波MORIビル7階

設立 ： 2003年10月16日

事業内容 ： 国内旅行の企画・販売

資本金 ： 2,800万円

登録番号 ： 大阪府知事登録旅行業第2-2260号

加盟団体 ： 全国旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会

公式サイト： https://bewave.jp/