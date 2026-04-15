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三輪電動アシスト自転車「PAS ワゴン」2026年モデルを発売〜新たなカラーリングの採用とスイッチのグラフィックを変更〜
ヤマハ発動機株式会社は、積載性に優れた三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」の2026年モデルを5月29日に発売します。
三輪の電動アシスト自転車「PAS ワゴン」は、使う人にやさしく便利な機能が充実したモデルです。足つき性とまたぎやすさに優れた「低床U型フレーム」、大容量で実用的な2つのバスケットを装備しています。また、「液晶かんたんスイッチ」は、バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単な操作が特徴です。走行面では、高回転ペダリング時でも伸びやかな乗り心地（アシストフィーリング）で、漕ぎ出しは優しく、坂道などではしっかりアシストし、快適にお乗りいただけます。
2026年モデルのカラーリングは、カジュアルでありながら、知的な印象を与える「マットインディゴ」を新たに追加しました。また、「液晶かんたんスイッチ」のグラフィックを一部変更。スイッチ本体をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあるグラフィックにしました。
「PAS ワゴン」
マットインディゴ
三輪の電動アシスト自転車「PAS ワゴン」は、使う人にやさしく便利な機能が充実したモデルです。足つき性とまたぎやすさに優れた「低床U型フレーム」、大容量で実用的な2つのバスケットを装備しています。また、「液晶かんたんスイッチ」は、バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単な操作が特徴です。走行面では、高回転ペダリング時でも伸びやかな乗り心地（アシストフィーリング）で、漕ぎ出しは優しく、坂道などではしっかりアシストし、快適にお乗りいただけます。
2026年モデルのカラーリングは、カジュアルでありながら、知的な印象を与える「マットインディゴ」を新たに追加しました。また、「液晶かんたんスイッチ」のグラフィックを一部変更。スイッチ本体をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあるグラフィックにしました。
「PAS ワゴン」
マットインディゴ