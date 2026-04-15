こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電動アシスト自転車「PAS SION-U」2026年モデルを発売〜新たなカラーリングの採用とスイッチのグラフィックを変更〜
ヤマハ発動機株式会社は、「扱いやすい」「わかりやすい」機能が特徴の電動アシスト自転車「PAS SION-U（パス シオンユー）」20 型／24 型の2026年モデルを5月29日に発売します。
「PAS SION-U」は、“気持ちがアクティブ〜若い気持ちで笑顔満点な移動具〜”をコンセプトに、いくつになっても外出を楽しみたい方をメインターゲットとしています。軽量・コンパクトな車体、またぎやすい「低床U型フレーム」、テコの原理でスタンド掛けが軽い「軽量かるっこスタンド」など、扱いやすい機能が充実。また、「液晶かんたんスイッチ」は、バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単に操作できることが特徴です。大容量バッテリー（15.8Ah）を搭載し、少ない充電頻度で、毎日お使いいただけます。
2026年モデルのカラーリングは、カジュアルでありながら、知的な印象を与える「マットインディゴ」を新たに追加しました。また、「液晶かんたんスイッチ」のグラフィックを一部変更。スイッチ本体をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあるグラフィックにしました。
「PAS SION-U」は、“気持ちがアクティブ〜若い気持ちで笑顔満点な移動具〜”をコンセプトに、いくつになっても外出を楽しみたい方をメインターゲットとしています。軽量・コンパクトな車体、またぎやすい「低床U型フレーム」、テコの原理でスタンド掛けが軽い「軽量かるっこスタンド」など、扱いやすい機能が充実。また、「液晶かんたんスイッチ」は、バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単に操作できることが特徴です。大容量バッテリー（15.8Ah）を搭載し、少ない充電頻度で、毎日お使いいただけます。
2026年モデルのカラーリングは、カジュアルでありながら、知的な印象を与える「マットインディゴ」を新たに追加しました。また、「液晶かんたんスイッチ」のグラフィックを一部変更。スイッチ本体をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあるグラフィックにしました。
「PAS SION-U」(24型)
マットインディゴ
マットインディゴ