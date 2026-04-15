VIVATECH、創立10周年を迎え次のステップへ





パリ, 2026年4月15日 /PRNewswire/ -- VivaTechは10周年記念イベントとして、2026年6月17日から20日までベルサイユ宮殿（Porte de Versailles）で規模を拡大して開催されます。10年以上にわたって、新興企業、大企業、投資家、意思決定者が出会う欧州の主要なプラットフォームとなったこのイベントは、来場者数が300％増加し、2025年には4万5,000人から18万人以上（171カ国）に増え、新興企業の出展数は3倍、投資家の数は12倍に拡大しています。



©VivaTech 2026



2026年、VivaTechはホール7の3フロアを全面的に使用し、展示スペースを30％以上拡大、座席数を2倍に増やし、15,000社の新興企業、1,500件以上のデモンストレーション、4,000件以上のビジネス・ネットワーキング・ミーティングを実施するほか、創業者と国際的な投資家とのつながりを促進するためのInvestors Office Hoursプログラムも導入します。2026年版では、AIが生産性と組織変革の原動力としての地位を確立しつつある今、今後10年間の主要な技術的・地政学的課題に焦点を当てます。

今回のプログラムは4つのテーマ（「AIと生産性」、「サイバーセキュリティと防衛」、「グリーンテックとエネルギー」、「ディープテック」）で構成されています。ワールドプレミアとして、ブレイン・コンピューター・インターフェイス、外骨格、会話エージェント、自動脆弱性検知、エネルギー転換ソリューション、量子、宇宙、拡張現実技術などの革新的技術が発表される予定です。

また、VivaTechは欧州としての側面も強調しており、ドイツが「Country of the Year 2026」に指定され、本イベント史上最大規模の代表団（800平方メートルのブース、200社のスタートアップ、多数の連邦および地方パートナー、14の州、12の政府機関）を派遣し、欧州の主権と技術的リーダーシップを強くアピールしています。

第10回となる今回は、一般の人々への影響力の拡大も目指しています。 VivaTechは初めて6月14日（日）にシャンゼリゼ通り（Champs-Élysées）で開催され、日常的な技術（AI、ロボット、モビリティ、気候、健康...）を中心に、無料で没入できる一日を提供します。6月20日、VivaTech Festivalでは、AIと社会に関するコンテンツ、クリエイター経済、次世代の才能、そしてキャリアフェスティバルを通じて、18歳から35歳までの若者にテクノロジーの魅力を発信します。

新興企業、大企業、そして各種機関から著名な講演者も登壇予定であり、この第10回大会を、イノベーション、ビジネス、そしてテクノロジーの未来をめぐる重要な議論が交差する、世界的に見逃せないイベントとするという意気込みが伺えます。

問い合わせ先 press@vivatechnology.com

写真 https://mma.prnasia.com/media2/2955864/VivaTech.jpg?p=medium600

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（日本語リリース：クライアント提供）

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