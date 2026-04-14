【祝祭の夜を照らす300の光】TOTTEI KOBE１周年を記念してアゲハライドのドローンショー『LIGHTDANCe』が宙を舞った

AGEHARIDe株式会社

2026年4月11-12日。アゲハライドが神戸上陸。新港町初のライトダンスを開催。

TOTTEIの宙に2夜連続で上がった、300機のライトダンス。

音と光の融合をテーマにしたドローンショー『LIGHTDANCe(ライトダンス）』を企画・運営するAGEHARIDe株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 健、以下「アゲハライド」）は、2026年4月11日-12日の２日間、TOTTEI KOBE海上にて『LIGHTDANCe Charge & Go！(300機バージョン)』を実施。TOTTEIの一周年開港祭を記念した上演で、関西圏初上陸となる。

―神戸の夜に、そして見た人のこころに灯る光「LIGHTDANCe」。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y-twcNhBF2s ]

神戸のエンターテインメントの最先端“TOTTEI”。開業一周年を祝う会場ではライトダンスを待ちわびた約7000名（二日間合計推定値）の観覧者が夜宙を見上げた。

清和の宵。大勢の人々はひしめきあうように水辺に集まり、スタートを待つ。19:00、定刻通りに300の光が現れライトダンスは始まった。AAAの楽曲「Charge & Go!」(弊社代表Kenn Kato作詞)とシンクロしながらドローンは次々と造形を描いていく。

～その時、あなたは誰を思い浮かべましたか？～

曲の終わり、夜宙にメッセージが浮かび上がる

「わらってくれたらそれだけでいい」

大人たちはなにかに想いを馳せるような表情を見せ、子どもたちは夢中にその言葉を読み上げていた。“それぞれがこころに抱いた思い”を記憶のギフトにして残し、神戸の発展を100年以上支えたこの港がこれからも笑顔の多い場所であるようにと願ったメッセージ。これまでの歴史とこれからの未来を照らす二日間となった。

今回の神戸上陸は、アゲハライドにとっても念願の夢に向けての第一歩になった。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000165841.html

11分の上演の間、水面の反射も美しく輝いた。

TEXT：野田春香

AGEHARIDe株式会社のロゴマークAGEHARIDe株式会社

「芸術は創り手の情熱と受け手の感性のコラボレーションである」という理念の元に、「LIGHTDANCe（ライトダンス）」でドローンショーを芸術に昇華させることに挑戦するクリエイターが集結。作詞家、音楽プロデューサー、映像・舞台監督、ゲームクリエイター、ドローンパイロットなど、各分野で十二分なキャリアを積んだ個性的なメンバーで構成されています。わたしたちのミッションは、感動を共創する時空間の創出です。

設立：2024年7月29日

代表者：CEO 加藤健（作詞家：Kenn Kato）

所在地：東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル4階

事業内容：ドローンショーの企画・制作・運営/ドローンライト広告事業

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