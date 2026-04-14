出演声優のサイン色紙があたる！Nintendo Switch「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」フォロー＆RPキャンペーン開催

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. （東京都港区 代表取締役社長：浅田誠）は、 2026年7月23日発売予定のNintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)用アドベンチャーゲーム「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」について、出演声優の直筆サイン色紙が当たるSNSキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

「お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件 Memorial Vacation」ゲーム公式Xでフォロー＆RPキャンペーン開催！

2026年4月よりTVアニメ第2期の放送が開始され、話題沸騰の『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』初のゲーム化作品「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」について、ゲーム公式Xにて出演声優のサイン色紙などが当たるフォロー＆RPキャンペーンを開催します。

本作は、主人公・藤宮周（CV.坂泰斗）と、マンションの隣に住む学校一の美少女・椎名 真昼（CV.石見舞菜香）の二人がお付き合いをするようになってから初めて迎える夏休みの沖縄を舞台に、甘くもどかしい、ドキドキのオリジナルストーリーが描かれるアドベンチャーゲームとなっています。

限定版には、描き下ろしイラストを使用したパッケージに、オリジナルドラマCDや真昼のアクリルスタンドなど4つの豪華特典が同梱。

現在、各取扱店にてご予約受付中です。一部の店舗では描き下ろしイラストのグッズや録り下ろしドラマCDなど、魅力的なアイテムが特典として付与されます。※P6～P7参照

是非お早めにご予約下さい。

「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」

ゲーム公式サイト https://tenshisama.mages.co.jp/

ゲーム公式X https://x.com/tenshisama_game

＜キャンペーン概要＞

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で6名様に、下記の景品をプレゼントいたします。

【景品】

■出演声優の直筆寄せ書きサイン色紙・・・1名様

■本作の非売品B2ポスター・・・5名様

【応募方法】

１.『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』公式ゲームXアカウントをフォロー

https://x.com/tenshisama_game

２.該当の投稿をリポストで応募完了！

応募期限は2026年5月7日（木）23:59まで！

【注意事項】

※当選発表はキャンペーン終了後に、当アカウントのDMによる当選通知をもって代えさせていただきます。

※応募につきましては賞品の転売、換金、譲渡の禁止と弊社での当選管理番号による個人情報の管理を承諾いただきました方に限ります。

※将来、賞品が不要になった場合は弊社へのご返却をお願いします。

※寄せ書きサイン色紙には表面に「転売禁止」と「管理番号」を記載してから発送致します。

＜「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」ゲーム概要＞

■物語の舞台は沖縄！クラスメイト4人で過ごすオリジナルストーリー

本作はテキストを読み進めていくことで進行する、全編フルボイスのテキストアドベンチャーゲームです。

周と真昼がお付き合いをするようになってから初めての夏休み。

スーパーの福引で当てた沖縄旅行に、クラスメイトの樹と千歳と4人で行くことに。

4人が訪れる沖縄の観光地は、実際に存在する施設が登場し、沖縄ならではのイベントが展開。

リアリズムあふれるビジュアルとストーリーはまるで4人と一緒に沖縄旅行をしているかのような体験ができます。

■選ぶ旅行プランによって物語が分岐するマルチストーリーが展開！

プレイヤーは、周の視点で物語が展開します。

4人それぞれが持ち寄った、どの旅行プランを採用するかによって物語が分岐し、訪れる施設やストーリーが変わるマルチストーリーを採用。

どのルートにも、沖縄ならではの描写と甘酸っぱいドキドキの物語が展開します。

全8種類の多様なエンディングを用意しています。

■ボイスは完全フルボイスを実現！

本作は全編フルボイス！より世界観に没入してストーリーを楽しむことができます。

【出演】

藤宮周（CV.坂泰斗）

椎名真昼（CV.石見舞菜香）

赤澤樹（CV.八代拓）

白河千歳（CV.白石晴香）

＜あらすじ＞

首里城美ら海水族館アメリカンビレッジ

『天使様』

そんなあだ名で呼ばれる学校一の美少女と偶然にもお隣さんだった周。

一緒に過ごすうちに二人の関係は“お隣さん”から“恋人”へ。

そしてやってきた初めての夏休み。

幸運にも沖縄旅行のチケットが当たったことからひと夏の物語がはじまる──

＜登場キャラクター＞

藤宮周（ふじみや あまね）CV.坂泰斗

少しズボラなごく普通の高校生。

進学を機に一人暮らしをはじめ、ひょんなことからお隣さんの真昼に世話を焼かれるようになる。

過去の出来事を乗り越え、ついに真昼と付き合うことになった。

椎名真昼（しいな まひる）CV.石見舞菜香

可憐な容姿と分け隔て無い性格から『天使様』と呼ばれている少女。

複雑な家庭環境のため他人との間に壁を作っていたが、周との日々がその心を変えていった。

赤澤樹（あかざわ いつき）CV.八代拓

周のクラスメイトで数少ない友人の一人。

学校では千歳と二人で“バカップル”の称号を欲しいままにしているが、芯はしっかりした頼りになる周の良い相談相手。

白河千歳（しらかわ ちとせ）CV.白石晴香

周達と同じ学校に通う運動神経抜群のハイテンション女子。

樹とは中学から付き合っている。

真昼との恋を応援しつつも周をからかうのも忘れない悪友。

＜イベントスチル＞

＜限定版特典＞

限定版には、描き下ろしイラストを使用した特製外箱に、4つの豪華特典が同梱！

■アクリルスタンド×2枚

通常版・限定版の描き下ろしイラストを使用した、特製アクリルスタンドです。

サイズ：約H130×W70mm

■クリアしおり×4枚

周、真昼、樹、千歳の4人のイラストを使ったクリアしおりです。

■オリジナルドラマCD×1枚

周と真昼の甘い日常を真昼のセリフだけでドラマCD化。真昼の焦れったい気持ちをモノローグで楽しんでいただけます。

出演：椎名真昼（CV.石見舞菜香）

■ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1枚

主題歌を含む、ゲームオリジナルBGMを収録した1枚です。

＜店舗特典＞

限定版パッケージは、可愛い水着姿の真昼が目印通常版・限定版のパッケージイラストを使用したアクリルスタンド。クリアしおり4枚セット。原作ノベルを読む際のお供にも。アニメイト

対象：通常版、限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

ワンダーグー

対象：限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

対象：通常版

アイテム：ブロマイド3種セット

ビックカメラ・ソフマップ

対象：限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

ゲーマーズ

対象：通常版、限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

マジゲット

対象：限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

対象：通常版、限定版

早期予約特典（5/31まで）：描き下ろし缶バッジ

あみあみ

対象：限定版

アイテム：A2クリアポスター

エビテン

対象：通常版、限定版

アイテム：B2タペストリー

Amazon.co.jp

対象：通常版、限定版

アイテム：ドラマCD Amazon ver

周、真昼、樹、千歳の四人の朝のひと時を楽しんでいただけます。

出演：藤宮周（CV.坂泰斗）、椎名真昼（CV.石見舞菜香）、赤澤樹（CV.八代拓）、白河千歳（CV.白石晴香）

Joshin

対象：通常版、限定版

アイテム：ドラマCD Joshin ver

周、真昼、樹、千歳の四人の昼のひと時を楽しんでいただけます。

出演：藤宮周（CV.坂泰斗）、椎名真昼（CV.石見舞菜香）、赤澤樹（CV.八代拓）、白河千歳（CV.白石晴香）

GEO

対象：通常版、限定版

アイテム：ドラマCD GEO ver

周、真昼、樹、千歳の四人の放課後のひと時を楽しんでいただけます。

出演：藤宮周（CV.坂泰斗）、椎名真昼（CV.石見舞菜香）、赤澤樹（CV.八代拓）、白河千歳（CV.白石晴香）

【ご注意】

・各特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。

・また、特典の有無はご予約時に各店舗にて必ずご確認ください。

・対象商品が異なる場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。

・特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。

・ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

・画像はすべてイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

＜商品情報＞

【タイトル】 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation

【ジャンル】 アドベンチャー

【発売日】2026年7月23日予定

【機種】Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)

※Nintendo Switch(TM) 2はダウンロードのみ

【CERO】審査予定

【権利表記】(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会 (C)MAGES.

【価格】

通常版 7,480円（税込）

限定版 12,980円（税込）

ダウンロード版 6,380円（税込）

デジタルデラックスエディション 9,680円（税込）

【限定版特典】

・アクリルスタンド×2枚

・クリアしおり×4枚

・オリジナルドラマCD×1枚

・ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1

【出演】

坂泰斗（藤宮周役）

石見舞菜香（椎名真昼役）

八代拓（赤澤樹役）

白石晴香（白河千歳役）

■ゲーム公式サイト

https://tenshisama.mages.co.jp/

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6階

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp/