ライブに行くならPontaパス！ Mr.Children Tour 2026“Saturday in the park”Pontaパス先行受付開始！

KDDI株式会社

KDDIは2026年4月14日（火）から、電子チケットサービス「LivePocket」との連携の一環で、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」＜10月3日(土)福井公演 ～ 11月22日(日)広島公演＞の「Pontaパス」会員先行受付を開始します。

▼お申込みはPontaパス特設サイトから▼

https://sp.livepocket.jp/mrchildren_saturdayinthepark2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/mrchildren_saturdayinthepark2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」

◆公演一覧

・サンドーム福井 [福井県]

2026年10月3日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年10月4日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・静岡エコパアリーナ [静岡県]

2026年10月24日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年10月25日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・有明アリーナ [東京都]

2026年10月31日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年11月1日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・SAGAアリーナ [佐賀県]

2026年11月14日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年11月15日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・広島グリーンアリーナ [広島県]

2026年11月21日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年11月22日(日) 開場 15:00/開演 16:00

Pontaパス会員先行受付について

◆受付期間

2026年4月14日（火）19:00 ～ 4月20日（月）23:59

◆対象

１.～２.の全てを満たしている方が本受付にお申し込みいただけます。

１.申込者がPontaパス会員の方

２.申込者、同行者ともに日本国内在住の方

※Pontaパスは日本国内在住者向けのサービスです。

日本国外在住者のご入会には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

◆チケット料金

・指定席：14,300円(税込)

※未就学児童入場不可。

※お一人様１公演につき１申込みのみ2枚まで。

◆お申込み ※Pontaパス特設サイトへ遷移します

https://sp.livepocket.jp/mrchildren_saturdayinthepark2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/mrchildren_saturdayinthepark2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

既にPontaパス会員の方はもちろん、まだPontaパス会員でない方も新規入会（初回30日無料）で、先行受付にお申込みいただけます。この機会にぜひご加入ください。

▼公演特設サイトはこちら

https://tour.mrchildren.jp/

▼ Mr.Childrenオフィシャルホームページ

https://www.mrchildren.jp/

LivePocketとは

LivePocketは、誰でも簡単に、今すぐ販売できる電子チケット販売プラットフォームです。1,200万人を超える会員、年間800万枚を超えるチケットの発券を行っております。※2025年10月時点

今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。

利用料は、売れたチケットの金額の5%のみ。その他、初期費用、固定費（月額・年額等）、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。

購入者は、別途システム利用料「165円(税込)/枚数」がかかります。

さまざまなジャンルのイベントチケットが販売されていますので、ぜひ一度ご覧ください。

▽イベントを主催されたい方はこちら

https://livepocket.jp/owner (https://livepocket.jp/owner)

▽イベントチケットのご購入をされたい方はこちら

https://livepocket.jp/

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

http://kddi-l.jp/SdW

■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。