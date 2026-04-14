【10日間限定】最大35,000円OFF！GW・夏休み・秋の連休まで予約対象。グットリの「Peachで行く春旅セール」を開催！

日本空輸株式会社4月16日(木)～4月25日(土)の10日間だけ。GW・夏休み・シルバーウィークも対象。先の予定まで「今」押さえるのが、最も賢い旅の買い方。

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、 会員様限定で、航空券と宿泊を自由に組み合わせられるダイナミックパッケージが最大35,000円OFFとなる「Peachで行く春旅セール」を、2026年4月16日(木)から4月25日(土)までの10日間限定で実施します。本セールでは、ご旅行代金の合計金額に応じて利用できる、6種類の特別クーポンを配布します。今すぐ行きたい直近の旅行からＧＷや夏休み・秋の連休など、10月24日帰着分までが対象の短期間特別セールです。高額なご旅行ほど割引額が大きくなるため、ご家族やグループでの少し贅沢な旅をするなら、今が見逃せないチャンス！

■ 10日間のセールを、賢く使いこなすポイント

1.【10日間限定】今だけの特別クーポン

今回の「Peachで行く春旅セール」は、販売期間を10日間に凝縮することで、通常では実現できない特別クーポンをご用意しました。 期間終了後は通常価格に戻るため、この10日間が「最もお得に予約できるチャンス」となります。

2.秋の大型連休まで「先取り」で確実に確保

予約対象は2026年10月後半まで。夏休みやシルバーウィークなど、直前になると予約が困難になり、 価格も高騰する「超人気日程」を、セール価格かつ確実な在庫で押さえることができます。

3.セット予約だから、長期間の予定管理もスムーズに

半年先の予約でも、航空券と宿泊を一括で管理できるため、スケジュール管理や決済がシンプルに完結。 複雑な手間をかけず、理想の旅をスマートに形にすることができます。

４.Peachのダイナミックは、出発の21日前までキャンセル料無料

グットリのPeachで行くダイナミックは、出発21日前までキャンセル料は無料です。だから、早期予約も安心。決済は予約の際必要ですが、キャンセル料無料期間にキャンセルすれば、全額返金致します。

■ キャンペーンの概要

■ キャンペーンのポイント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/21_1_14f5e3409717f29d19b41ff6aa135032.jpg?v=202604150952 ]

旅行金額に応じて割引額が引き上がる「ステップアップ型クーポン」の配布。

ご家族やグループで長期滞在や憧れのホテルへの宿泊など、普段より少し贅沢な旅を検討されているお客様ほどメリットを感じていただける内容となっております。

■キャンペーン実施の背景 ― 旅への期待と家計への配慮を両立

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/21_2_32a980bbf0834a69af3ed4c1525f274a.jpg?v=202604150952 ]

旅行への意欲が本格的に回復する一方、物価高騰の影響で家計への負担が増し、「旅行に行きたいけれど、出費は抑えたい」という声がお客様から多く聞かれます。 当社は、そんなお客様の想いに寄り添い、旅行という特別な体験を諦めてほしくないという強い思いから、本セールの実施を決定いたしました。 予約期間を10日間に限定し、ゴールデンウィーク直前から夏休み、秋の行楽シーズンまでを広くカバーすることで、お客様が早期に、そして計画的に旅行を準備できるようサポートします。このセールが、日本各地の観光地を盛り上げる一助となることも目指しております。

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

今回のセールに加え、公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

■担当プランナーコメント

「今回の『Peachで行く春旅セール』は、いつも弊社のサービスをご愛顧いただいている会員様への感謝の気持ちを形にしたものです。『旅に出たい』という純粋な気持ちを、価格の面で諦めることがないように。今回のセールはもちろん、『グットリアプリ』をご活用いただくことで、お客様は常にお得な旅を見つけることができます。テクノロジーとアイディアで、これからもお客様一人ひとりの『最高の旅』を応援し続けてまいります。」

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）