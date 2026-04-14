ツーリストホテル『ホテルリソルトリニティ那覇』昨今注目の“ガストロノミーツーリズム”をホテルで体験沖縄×イノベーティブ美食ディナー付きプランを販売

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営する「リソルホテルズ」ブランドのツーリストホテル『ホテルリソルトリニティ那覇』（沖縄県那覇市旭町7）は、沖縄の食文化を世界水準の料理体験として楽しめる特別企画「沖縄×イノベーティブ美食体験」を、2026年5月22日（金）・23日（土）の2日間限定で実施し、ディナー付き宿泊プランを販売いたします。

■ガストロノミーツーリズムを沖縄で体験

―ミシュラン星付きレストランで腕を磨いたシェフ・松岡寿行氏による美食宿泊プラン―

近年、旅行者のニーズは単なる宿泊や観光にとどまらず、「その土地ならではの文化や食を深く体験する旅」へと変化しています。特に、地域の食材や生産者の背景、料理人のストーリーを含めて楽しむ‟ガストロノミーツーリズム“への関心が高まっており、食そのものが旅の目的となっているケースが増えています。

本企画は、沖縄の食材と世界各国で培われた料理技法を融合させたイノベーティブ料理を楽しめる特別宿泊プランです。世界各国の星付きレストランで経験を積んだシェフ・松岡寿行氏（沖縄レストランPAUL）と、ホテルリソルトリニティ那覇がコラボレーションし、沖縄食材の魅力を活かした美食体験と宿泊を一体化した特別な滞在を提供します。料理は、沖縄の自然や風土を五感で体験できるコースとして構成し、地元食材の魅力を新たな形で表現します。各日7組14名限定の特別企画として、宿泊と美食を一体化させたプレミアムなガストロノミーツーリズムを提供します。

ホテルリソルトリニティ那覇では、本企画を通じて沖縄の食文化の魅力を発信するとともに、地域資源を活かした体験型宿泊を通じて、沖縄の新たな魅力を発信してまいります。

■プラン概要

【プラン名】 ：

Okinawa × Innovative Gastronomy Journey「沖縄 × イノベーティブ美食体験」

ホテルリソルトリニティ那覇とPAULが贈る琉球ガストロノミーツーリズム宿泊プラン

【日時】：2026年5月22日（金）、23日（土） 2日間限定 ※両日とも18時開始

【場所】：BLUE BOOKS CAFE（ホテルリソルトリニティ那覇 １F）沖縄県那覇市旭町7

【販売開始】：2026年4月15日（水）11:00～

【料金】：1泊2食 1名47,000円（税込）※ペアリング付

【宿泊】：ホテルリソルトリニティ那覇

【定員】：各日7組14名限定 ※ご利用は20歳以上とさせていただきます

【プランURL】：https://www.resol-hotel.jp/trinity-naha/discovery/gastronomy 【メニュー例】：島ダコの麹ソース、アカマチのマース煮、やんばる山羊のロースト

※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性がございます。

■シェフコメント（沖縄レストランPAUL 松岡寿行氏）

沖縄の食材には、力強さと繊細さが共存しています。その魅力を最大限に引き出しながら、既存の枠にとらわれない表現で料理として昇華させることを大切にしています。また、この地ならではの時間の流れや空気感を料理とともに感じていただき、訪れた方の記憶に残る体験となれば幸いです。

■沖縄レストラン【PAUL】について

シェフの松岡寿行氏は、1985年生まれ。

瀬戸内海に面した岡山県玉野市”宇野”で生まれ育つ。

神戸の調理師専門学校を卒業後、日本国内ホテルで勤務するも、

世界を自分の目で確かめてみたくなり渡欧を決意。

フランスやスペインを中心に多くのミシュラン星付きレストランにて研鑽を重ねる。

スペインでは現「Enigma」オーナーシェフのアルベルト・アドリアに師事し、他にもWorld best restaurant50の常連「El celler de can roca」「Etxebarri」、ペルーの「Central」など、多くの有名レストランで研鑽を積む。

2023年12月、備瀬フクギ並木入口に『PAUL』をオープン。

世界的グルメガイド「ゴ・エ・ミヨ2026」に掲載されるなど、高い評価を受けている。

「PAUL」公式サイト：https://8131paul.com/

『ホテルリソルトリニティ那覇』概要

◇所在地： 沖縄県那覇市旭町7

◇アクセス： ゆいレール「旭橋駅」出入口2より徒歩3分

◇公式サイト： https://www.resol-hotel.jp/trinity-naha/

『BLUE BOOKS CAFE』概要

◇所在地：沖縄県那覇市旭町7 ホテルリソルトリニティ那覇内

◇営業時間：12：00～23：00

◇定休日：不定休

◇公式HP：http://bluebookscafe.jp/okinawa/

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国21施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。

「リソルホテルズ」の定義する「ツーリストホテル」とは、おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅をご利用いただきやすいお手ごろな価格帯で提供する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルのことを指しています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/