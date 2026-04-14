米人気インフルエンサー ジェシー・マイケルズが初出演 日米UFO／UAP最新動向を巡り国内識者と徹底議論 4月16日20時よりニコニコで2時間生配信

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2026年4月16日（木）20時00分より、同社が運営するニュースポータルサイト「ニコニコニュース」による特別番組『トランプ米大統領のUFO情報開示、宇宙人、最新テクノロジーからピーター・ティール氏の素顔まで 米国トップインフルエンサーが裏事情を暴露～ジェシー・マイケルズ来日』を配信します。本番組は、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」ほか、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xで同時生配信します。

ニコニコではこれまで、UFO／UAP（未確認空中現象）をテーマとした番組を適宜配信し、日本国内における議論に加え、米国を中心とした海外の最新動向を取り上げてきました。今回は特別企画として、米国のYouTubeチャンネル「American Alchemy」を主宰するインフルエンサーのジェシー・マイケルズ氏をゲストに迎えてお送りします。

番組では、UFO議連の浅川義治元衆議院議員、哲学者の菊地了氏、ニコニコの七尾功が聞き手となり、米国におけるUFO／UAPに関するマイケル氏の見解や宇宙人をめぐる議論、最新テクノロジーの動向などについて掘り下げます。さらに、米国でのUFO情報公開の動きや政治との関係、日本のUFO議連に期待される役割にも言及します。

あわせて、米議会で証言を行ったデイビッド・グラシュ 氏の発言の真偽や、スティーブン・スピルバーグ監督による新作映画『ディスクロージャー・デイ』の注目点、実業家ピーター・ティール氏の動向なども取り上げ、UAPをめぐる国際的な議論を多角的に深めます。

┃番組概要

■番組名：『トランプ米大統領のUFO情報開示、宇宙人、最新テクノロジーからピーター・ティール氏の素顔まで 米国トップインフルエンサーが裏事情を暴露～ジェシー・マイケルズ来日』

■日 時： 2026年4月16日（木）20時00分～22時00分

■番組URL：

＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv350277708

＜YouTube＞https://youtube.com/live/4lFE_5Y-tHM

＜X＞https://x.com/nico_nico_news

■出演（敬称略、順不同）：

ジェシー・マイケルズ（アメリカン・アルケミー主宰、インフルエンサー、ポッドキャスター）

https://www.youtube.com/@JesseMichels

浅川義治 元衆議院議員（UFO議連会長補佐、一般社団法人未確認異常現象問題研究所代表理事）

菊地了（哲学者、通訳、一般社団法人未確認異常現象問題研究所理事）

七尾功（政治記者、ドワンゴ政治担当プロデューサー）