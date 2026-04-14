「Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim」アクションフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Underverse」より、『Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200579&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア
【製品情報】
□参考価格：19,800円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：Underverse
【スケール】1/12
【サイズ】全高：約24cm
【素材】PVC/ABS/POM/布/金属/マグネット/ステンレス鋼
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・差し替えハンドパーツ(左右セット)×3
・ソード
・マント
・スタンド
≪特典≫
・ミニ複製原画(30cm×20cm)
かつて天界には、「因果律」を司る座天使――Raimが存在した。
彼が天頂より堕ちたその瞬間、神性は剥ぎ取られ、無数の漆黒の鴉羽となって荒野へと散りゆく。
Raimは白き長髪をまとい、流雲のごとく裂けたマントを纏う。
その面差しは蒼白で、どこか悲憫を湛えている。
彼が歩む場所では、時は歪み、褶曲を生む。
彼を召喚する者は、その双眸を通して未来を垣間見ることができるが、その代償として、かけがえのない記憶を一つ捧げねばならない。
記憶が尊ければ尊いほど、Raimが現世に顕す力は、より強大となる。
しかし堕天により、神力は絶えず流出し続けている。
再び神界へ帰還するためには、彼は凡人の肉体のまま召喚者の祈願を受け入れ、記憶を蒐め、因果の欠片を紡がねばならない。
星の軌跡が逆転し、玄(クロ)が現世を覆う、その時――
彼は「クロウナイト」の名を掲げ、再び、記憶を供物として捧げる覚悟を持つ者の臨みを、静かに待ち続けている……
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C) Beautiful Chemistry
(C) Yoshitaka Amano
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