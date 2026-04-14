「Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim」アクションフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Underverse」より、『Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200579&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア




【製品情報】


□参考価格：19,800円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：Underverse


【スケール】1/12


【サイズ】全高：約24cm


【素材】PVC/ABS/POM/布/金属/マグネット/ステンレス鋼



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・差し替えハンドパーツ(左右セット)×3


・ソード


・マント


・スタンド


≪特典≫


・ミニ複製原画(30cm×20cm)



























かつて天界には、「因果律」を司る座天使――Raimが存在した。


彼が天頂より堕ちたその瞬間、神性は剥ぎ取られ、無数の漆黒の鴉羽となって荒野へと散りゆく。



Raimは白き長髪をまとい、流雲のごとく裂けたマントを纏う。


その面差しは蒼白で、どこか悲憫を湛えている。



彼が歩む場所では、時は歪み、褶曲を生む。


彼を召喚する者は、その双眸を通して未来を垣間見ることができるが、その代償として、かけがえのない記憶を一つ捧げねばならない。


記憶が尊ければ尊いほど、Raimが現世に顕す力は、より強大となる。



しかし堕天により、神力は絶えず流出し続けている。


再び神界へ帰還するためには、彼は凡人の肉体のまま召喚者の祈願を受け入れ、記憶を蒐め、因果の欠片を紡がねばならない。



星の軌跡が逆転し、玄(クロ)が現世を覆う、その時――


彼は「クロウナイト」の名を掲げ、再び、記憶を供物として捧げる覚悟を持つ者の臨みを、静かに待ち続けている……



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●Beautiful Chemistry x 天野喜孝 クロウナイト - 鴉狩 Raim 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200579&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C) Beautiful Chemistry


(C) Yoshitaka Amano



【店舗情報】


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