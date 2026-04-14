「第3回徳洲会カップin榛原」6月14日（日）開催決定！

一般社団法人徳洲会

徳洲会グループは6月14日（日）、静岡県にある日本初の大型ウェイブプール「静波サーフスタジアムPerfectSwell(R)」で、医療従事者向けのサーフィン大会「第3回徳洲会カップin榛原」を開催します。同大会は、全国の医療従事者がサーフィンを通じて交流し、親睦を図るのが目的です。スタジアム併設の駐車場では榛原総合病院の医療従事者による無料の健康相談など「医療・健康フェスタ」の実施や、美味しい食事を提供するキッチンカー、ブースも多数出店。また、子供たち向けのキッズイベントも開催予定で、親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。

1.サーフィン大会概要

大会日程：2026年6月14日（日）※雨天決行

受付開始：6:30～

競技開始：7:30～

会場：静岡県牧之原市静波2220 静波サーフスタジアムPerfectSwell(R)

申込期限：4月30日（木）17:00

※お申し込みは下記の「詳細を見る」から！

2.参加資格

◎医療従事者または医療に関わる方のみエントリー可：病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、調剤薬局、通所介護施設（デイサービス）、訪問看護ステーション、その他介護施設、これら施設の法人本部等、医療・福祉系教育機関にお勤めの方（学生も可）。

◎クラスUNDER16は小学校5年生から中学校3年生でサーフィン検定4級レベルの方（テイクオフから確実なターンをし、プルアウトができる方）がエントリー可。

※医療従事者のお子様でなくてもエントリー可。

3.募集人数

130名 ※先着順

4.競技参加費用

7,000円（税込み、施設使用料・昼食チケット・保険代込み）

5.競技クラス（全てライトのみ）

（1）ビギナークラス（Men Women混合）[定員 25名]

ショート・ファンボード（テイクオフして少し滑れる程度）Men Women混合

※波はMalibu（中級コース）

（2）オープンクラス[定員 50名]

ショートボード（テイクオフして横に滑って軽いターンができる程度）

※波はPublic（上級コース）

（3）スペシャルクラス（Men Women混合）[定員 10名]

ショートボードMen Women混合

※波はAdvance（エキスパートコース）

（4）ロングボードクラス[定員 25名]

ロングボード

※波はNose Ride（ノーズライドコース）

（5）レジェンドクラス（Men Women混合）[定員 10名]

ショート・ファン・ロングボード Men Women混合

※年齢50歳以上

※波はMalibu（中級コース）

（6）UNDER16（Men Women混合）[定員 10名]

小学校5年生～中学校3年生

ショート・ファンボード・ロングボード（サーフィン検定4級：テイクオフから確実なターンをし、プルアウトができる方）Men Women混合

※波はMalibu（中級コース）

6.競技ルール

R1：3本、敗者復活：1本、R2：3本、セミファイナル：3本、ファイナル：2本

リーダーフォーマット形式（点数の高い順）で勝ち上がり。

※競技に間に合わなかった場合は失格となります。

※Liveheatsシステム。

※最低でも3本波に乗ることができます。

※競技ルール、定員については、参加者の人数等により変更になる場合があります。

7.エントリー

ダブルエントリーはできません。

8.表彰

（1）ベストライド賞

（2）各クラス4位まで表彰（スペシャル、ロング、オープン、ビギナー、レジェンド、Under16）

（3）ベストシャイニング賞、ベストチアリング賞、ベストスマイル賞、ベストスタッフ賞

（4）ベストパーリング賞

9.無料体験イベント

小学校3年生以上のサーフィン未経験者を対象にしたサーフィン体験会や、徳洲会体操クラブの選手らが小学生に体操を指導するイベントも開催します！

「第3回徳洲会カップin榛原」の詳細・お申し込みは「詳細を見る」をクリック！

詳細を見る :https://www.tokushukai.or.jp/news/news2026_tokushukaicup.php[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jnhyBsNx9ss ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=degkO6P-06g ]