360°プロジェクションマッピングと重要文化財を舞台に、完全オーダーメイドのウエディングをマンダリン オリエンタル 東京にて展開

マンダリン・オリエンタル東京株式会社360°プロジェクションマッピング - グランド ボールルーム

12年連続で「フォーブス・トラベルガイド」5つ星評価を獲得するマンダリン オリエンタル 東京は、約400年の歴史を刻む日本橋の地において、少人数でのご会食から壮麗なパーティまで、すべてをオーダーメイドで創り上げるラグジュアリーウエディングをご提供いたします。

日本屈指の360°プロジェクションマッピング

マンダリン オリエンタル 東京 - ロビー

約550平方メートル を誇る壮麗なグランド ボールルームは、ウエディングの舞台として圧倒的な存在感を放ちます。本会場には、360°フルカスタマイズ可能なプロジェクションシステムを導入し、天井高いっぱいに設置された36台のプロジェクターが、空間全体を包み込む映像体験を創出します。国内屈指のAV専門家と共同開発したこの革新的な演出により、思い出の映像を立体的に映し出したり、幻想的な世界へと空間そのものを変化させたりと、これまでにない没入感とインスピレーションに満ちたウエディングを実現いたします。

国の重要文化財指定である会場

360°プロジェクションマッピング - グランド ボールルーム

国の重要文化財である1926年竣工の三井本館内には、アール・デコ調の意匠を随所に施した16の多目的会場をご用意。格式ある建築美に包まれながら、セレモニーや披露宴、プライベートダイニングなど、多彩なスタイルのウエディングを優雅に演出します。

会場をすべて3階ワンフロアにて集結

国の重要文化財である1926年竣工の三井本館内

挙式・披露宴に関わる主要施設は、サンクチュアリ チャペル、グランド ボールルーム、宴会場を含めすべて3階ワンフロアに集約。スムーズな動線により、ゲストの移動負担を最小限に抑え、洗練された一日を叶えます。

ハネムーンの無料宿泊をプレゼント

サンクチュアリ チャペル

規定のご利用金額を満たされたお客さまには、「ハネムーン オン アス」として、マンダリン オリエンタル 東京から特別な贈り物をご用意いたします。本特典では、対象のアジアまたはヨーロッパに位置するマンダリン オリエンタル ホテルにてご利用いただける2泊のご宿泊をプレゼント。世界各地に展開するマンダリン オリエンタルならではの洗練されたホスピタリティと、その土地ならではの魅力に触れながら、心に残るハネムーン体験をお届けいたします。

美食が彩る、心に残るウエディングメニュー

マンダリン オリエンタル 東京は、館内に12軒のレストランとバーを有し、幅広いジャンルの料理を提供しております。ウエディングにおいては、新郎新婦の想いやゲスト構成に寄り添い、婚礼料理からウエディングケーキに至るまですべてをオーダーメイドにてご提案。味わいはもちろん、盛り付けやサービスのタイミングに至るまで細やかに配慮し、祝宴のひとときをより印象深いものへと演出します。

期間限定ウエディングオファー

- 対象期間：2026年9月～11月、2027年3月～4月- 特別料金：4,639,250円- 人数：50名さま- 特典内容：- - 新郎新婦衣裳140,000円オフ- - ヘアメイクアップ（ヘアメイクリハーサル含む）10%オフ- - 司会者費用 10％オフ- - 新郎新婦ご宿泊2泊朝食付きプレゼント（50名さま以上のご婚礼）- - ハネムーン オン アス（無料宿泊プレゼント）*- - 特別ダイニング ギフト券*

表示価格は税込、サービス料込みとなります。

*各特典は所定の条件・制限に基づき適用されます。

360°プロジェクションマッピング - グランド ボールルーム

マンダリン オリエンタル 東京のウエディングは、決まったプランを設けない完全オーダーメイドスタイルが特徴となっております。衣装、ヘアメイク、フローリストをはじめとする各分野のトップクリエイターが一組ごとに集い、緊密に連携。自由度の高さと細部への徹底したこだわりによって、花嫁の理想とゲスト満足度を同時に叶えます。

ウエディングを彩る舞台として、ホテル全体の空間づくりにもこだわりが息づいています。ホテル全体のデザインコンセプトは「森と水」。四季を慈しむ日本人の美意識に導かれ、ホテルを一本の大樹に見立て、179室のゲストルームを枝葉として表現しています。素材や色調、空間の余白に至るまで自然との調和を追求した空間は、自然の雄大さと静謐な美しさを感じさせ、結婚式という人生の節目にふさわしい舞台をご提供いたします。

ご予約・お問い合わせ

婚礼料理のテイスティングなど、花嫁体験をお楽しみいただけるウエディングフェアを随時開催しております。詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

マンダリン オリエンタル 東京 - ウエディングセールス

お電話: 03-3270-8980

メールアドレス: motyo-wedding@mohg.com

公式ウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi/celebrate)

マンダリン オリエンタル 東京について

マンダリン オリエンタル 東京は、その先進的なデザインと、数々の受賞歴を誇る「おもてなし」精神に満ちたサービスにより、東京を代表する洗練されたラグジュアリーの象徴としての地位を確立しております。東京の歴史と文化の中心地ともいえる日本橋エリアに位置し、現代的でありながら、時代を超越した建築の美しさを備えた、マンダリン オリエンタル ホテル グループにとっての国内１号店です。シーザー・ペリが設計を手掛けた高層ビル「日本橋三井タワー」内に位置する当館には、贅を尽くした全179室の客室とスイートルーム、12軒のレストランとバー、数々の賞を受賞しているスパを備えております。館内からは壮大な東京のスカイラインを一望いただけ、隣接する日本の重要文化財「三井本館」には、格式に溢れた宴会場や会議施設を各種ご用意しております。