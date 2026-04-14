Aokumo株式会社、Aokumo AI v1.0.0を正式リリース

Aokumo株式会社AIOpsを超え、すべてのアクションに人間の承認を必須とする、マルチクラスター・マルチクラウド対応の実行プラットフォームを提供第10回 AI・人工知能EXPO Akamaiブースにてデモ

Aokumo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ハイレジ ユネス、以下Aokumo）は、AIによる自動化とすべてのアクションに対する人間の承認（Human-in-the-Loop、以下HITL）を組み合わせた、日本初のITインフラ実行プラットフォーム「Aokumo AI(https://aokumo.ai/jp/home)」のバージョン1.0.0を正式リリースしました。

あわせて、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第10回 AI・人工知能EXPO 春」において、Akamai Technologies （以下 Akamai）が出展するブース（西展示棟4F、小間番号21-24）にて本製品のビデオデモを実施します。

Aokumo AIとは

Aokumo AIは、AIOpsが監視やアラートにとどまりがちな中で、実際のインフラ運用までをつなぐプラットフォームです。自然言語での指示を、AWS、GCP、Azure、Kubernetes上で実行可能なアクションに変換し、事前承認と監査に対応できる形で運用します。AIが自動で進めるのではなく、エンジニアの確認を経て実行されるため、安心して導入しやすい設計です。そのため、金融、医療、官公庁など、厳格な運用基準が求められる環境にも適しています。

v1.0.0の主な機能- マルチクラスター・マルチクラウド対応（AWS、GCP、Azure、Kubernetes、Akamai LKE）- すべてのアクションに対する人間の承認（HITL）による実行制御- J-SOX IT統制（IT-03～IT-14）の自動監査およびレポート生成- 自然言語によるランブック作成、スケジュール実行、イベントトリガー実行- インシデントレポート、監査ログ、コスト内訳、修復スクリプトの自動生成- BYOC（Bring Your Own Cloud）デプロイ対応 ー データが顧客環境の外に出ない設計自然言語でインフラを動かします。

＜代表者よりコメント＞

「本番インフラにAIが触れることへの懸念は、日本の金融・規制業界において依然として大きいと認識しています。Aokumo AIは設計の根幹から承認ファーストで構築されており、すべてのアクションがレビュー・承認・記録されます。他のAIツールでは導入が難しい現場でも、安心してご利用いただける理由がここにあります。」

本番環境での実績

Aokumo AIはすでに本番環境において1,200件以上の自動実行を達成し、初回実行成功率94%を記録しています。さらに、J-SOX IT統制（IT-03～IT-14）の完全な監査を14ステップで3分以内に完了し、監査レポート、データセキュリティインベントリ、修復スクリプトを自動生成します。これらの実績は、大手金融機関を含むエンタープライズ環境で検証されています。

AIOpsを超える新カテゴリー

Aokumo AIは、日本市場において「監視するだけ」でなく、実際に動かすことに価値を置いた新しいカテゴリーのプラットフォームです。インシデント対応やコンプライアンス対応、コスト・セキュリティ運用、定期的な自動実行まで、ひとつのプラットフォームでまとめて扱えるのが特長です。すべての操作は同じ承認フローと監査証跡のもとで管理できるため、運用の透明性も保てます。

Akamaiブースでのデモ概要

AI・人工知能EXPOにおいて、Akamaiブースにて「Akamai Cloudで動くAIエージェント導入事例」としてAokumo AI v1.0.0のビデオデモを実施します。

Aokumo AI はAkamaiのマネージド Linode Kubernetes Engine である LKE に接続し、Akamai Cloud上での実行機能を映像でご紹介します。Akamai の GPUインフラ＋オンプレミスAI推論により、規制業界でもデータ外部流出ゼロのプライベート運用が可能です。

展示概要- イベント名：第10回 AI・人工知能EXPO 春- 会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10：00～17：00- 会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３丁目１１－１）- ブース：西展示棟4F Akamai（小間番号21-24）

Aokumo株式会社について

Aokumo株式会社は東京を拠点とするAIスタートアップです。「Aokumo AI」は、ITインフラ運用における意図と実行のギャップを埋める、日本初のインフラ実行プラットフォームです。自然言語による指示を、マルチクラウド・Kubernetes環境全体で安全に、承認済みの、監査可能なインフラアクションに変換します。日本初のAWS EKSサービスデリバリーパートナー、CNCFシルバーメンバー、KCSP認定取得。

URL: https://aokumo.io/jp/

Aokumo AI: https://aokumo.ai/jp/home(https://aokumo.ai/jp/home)

Aokumo AI プラットフォーム: https://app.aokumo.ai/