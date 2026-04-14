奈良・東大寺の麓に、「シルクロードの美」と「日本の感性」をつなぐコンセプトショップが４月22日誕生

有限会社井上企画・幡

奈良のライフスタイルブランド「BAN INOUE」を展開する有限会社 井上企画・幡（本社：奈良県奈良市、代表取締役：林田千華）は、東大寺門前の夢風ひろば内にある店舗を装い新たに、2026年4月22日（水）グランドオープンいたします。

本店舗は、表面的な奈良観光とは一線を画し、シルクロードの終着点である奈良の真の奥深さを伝える新しい拠点として、このたび生まれ変わります。天然素材である麻や蚊帳を用いた衣服や生活用品を提案するショップに加え、自社で手がけたカフェ「喫茶去 華羅（きっさこ から）」を併設し、歴史の中で育まれてきた奈良の文化と暮らしの美意識を五感で体験できる空間を提供します。

プレオープンは［4月19日・20日］、グランドオープンは［4月22日］を予定しています。

コンセプトは「シルクロードの終着点」

紀元前2世紀頃から15世紀半ばにかけて、北半球の東西を結ぶ壮大な交易路として、絹の道・シルクロードが築かれました。そんなシルクロードの終着点として、多様な文化が交差した奈良。創業から40年、私たちBAN INOUEは、奈良の地で育まれた素材と向き合い、人の手による丁寧な仕事にこだわってきました。

東大寺大仏殿にほど近い特別な場所に位置する店舗の開業19年目を迎えるにあたり、私たちは改めて「奈良の伝統と感性を、日常にどう繋ぐか」を見つめ直しました。多くの観光客で賑わう奈良において、私たちは表面的な消費型観光ではなく、奈良の奥深い魅力を味わっていただきたいと考えています。

東大寺南大門前という特別な場所にある本店舗では、シルクロードにおける歴史的な文化交流の背景を踏まえ、新たな角度から奈良の魅力を伝える本質的な体験を提供いたします。

シルクロードの華やかさを味わう特別な食体験を

「喫茶去 華羅（きっさこ から）」

カフェの名称「喫茶去」とは、「どうぞ気楽にお茶を召し上がれ」という禅語に由来します 。東アジアの文化が花開いた奈良のイメージ、そして唐（から）の華やかさを名に冠したカフェでは、奈良の地域食材とシルクロードを通じて広がった食文化やスパイスのエッセンスを掛け合わせたオリジナルメニューを提供します。

ブランドの哲学を体現するため、企画・空間・メニューなど、すべてを自社でプロデュース・運営しています。

＜華羅 5,500円コース＞

妥協のない質を追求した、特別なアフタヌーンティのコース。シルクロードを経由して伝わったスパイスをエッセンスとして取り入れた、ここでしか味わえない喫茶去華羅オリジナル菓子10種をお楽しみください。

1.華羅スパイスケーキ

2.抹茶の浮島

3.ヨーグルトムース

4.ショコラサブレ

5.チーズクッキーとピンクペッパークラッカー

6.季節のシュークリーム

7.スパイスキッシュ

8.季節の果物

9.生姜シロップのグラニテ

10.２種餡の粟ぜんざい（ 塩昆布・お茶付）

奈良の伝統と感性を活かしたものづくり

BAN INOUEの新旗艦店

今年で創業40周年を迎える井上企画・幡は、「BAN INOUE」というブランド名で、奈良に古くから伝わる素材の魅力・機能性を活かし、衣服・バッグや生活雑貨などを企画・製造・販売しています。人の手による丁寧な仕事、そして使うほどに風合いが増す天然素材にこだわってものづくりを行っています。

本店舗では、風通しが良く、洗うたびにふんわりと柔らかさを増す蚊帳の服や、凛とした麻のアイテムが並びます。年齢や性別を問わず心地よく身にまとえるユニセックスなアイテム、海外のお客様にも楽しんでいただけるゆったりとしたサイズもご用意しました。また、東大寺店限定のアイテムも展開いたします 。喫茶去 華羅で使用している器の多くは、作家の方々に依頼してオリジナルで制作していただいたもので、その一部はショップでもお買い求めいただけます。

BAN INOUE製品を実際に手に取り、肌触りを確かめながら、ご自身の日常に長く寄り添うお気に入りの一点を、ゆっくりと時間をかけてお選びいただけます。

観光地の喧噪から離れて

こだわりの空間を味わう

奈良の地場産業である蚊帳生地を障子に見立てたデザインの戸をくぐると、藍染めの布や木材をふんだんに用いた、洗練された空間が広がります。テラス越しに広がる東大寺周辺の緑豊かな借景を活かした、緑と光あふれる開放感のある空間を存分に味わっていただけます。

店舗概要

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70569/table/6_1_404c5740d118b5caa2fb3b5186c16919.jpg?v=202604150952 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/70569/table/6_2_f2bc3e3825e66641d6974656d6e7810b.jpg?v=202604150952 ]



本件に対するお問い合わせ先

有限会社 井上企画・幡

広報担当：伊東 みづき

電話：0742-23-2850

ＦＡＸ：0742-23-2809

Ｅ―Ｍａｉｌ：m-itou@asa-ban.com

HPアドレス：https://www.asa-ban.com/

住所 〒630-8202 奈良市川上町223