ネコと暮らす空間を、もっと快適にNeakasa M1自動猫トイレが「ペッツクローバー」各店舗で体験可能に

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社（本社：東京都千代田区）は、同社が展開するスマートペットブランド「Neakasa（ネアカサ）」の主力製品であるM1自動猫トイレについて、ペット専門店「ペッツクローバー」各店舗にて展示を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みでは、「実物を見てから購入を検討したい」「サイズ感や使い勝手を事前に確認したい」といったお客様の声にお応えし、店頭にて実際に製品をご体験いただける機会を提供いたします。

■ 店頭で“実際に試せる”安心感

近年、ペットとの暮らしにおいては、ニオイ対策や日々のお手入れ負担の軽減に対するニーズが高まっています。

一方で、自動猫トイレはサイズや動作仕様が購入判断に大きく影響する製品であるため、「購入前に実物を確認したい」という声も多く寄せられています。

こうした背景を踏まえ、Neakasaではペッツクローバー各店舗にて製品展示を実施。ご来店のお客様は、実際のサイズ感や動作イメージをその場で確認いただけます。

■ 展示製品の特長

・センサーにより猫の動きを検知し、安全性に配慮した自動清掃機能

・猫砂の飛び散りを抑え、室内を清潔に保つ設計

・日々の手入れ負担を軽減し、忙しいご家庭でも快適な飼育環境をサポート

さらに、開放感のある構造により猫が入りやすく、ストレスを感じにくい設計を採用。多頭飼いのご家庭にも適しています。

■ 展示店舗（一部）

現在、以下の店舗にて展示を実施しております。

・ジョイフル本田 瑞穂店

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442



・ジョイホン小山駅前店

栃木県小山市駅東通り2-3-15



・ペッツクローバー 柏の葉店

千葉県柏市若柴281-5



・ペッツクローバー 伊勢崎田中島町店

群馬県伊勢崎市田中島町82番1



・ジョイフル本田 荒川沖店

茨城県土浦市北荒川沖町1-30

■ 今後の展開

Neakasaでは今後も、お客様が安心して製品をご検討いただけるよう、体験機会のさらなる拡充を進めてまいります。

ペットと人がともに快適に暮らせる環境づくりを目指し、今後も製品およびサービスの向上に努めてまいります。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://www.neakasa.jp/official）にご覧ください。