JORNAL STANDARDより、クラシックを今のバランスに編集したLACOSTE別注ポロ＆ボーダーTが発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード、以下JS）」より、LACOSTE別注コレクションが登場します。

フランスで誕生したLACOSTEは、テニスウェアをルーツに持ちながら、機能性と上品さを兼ね備えたスタイルで時代を超えて愛されてきたブランド。ブランドの象徴でもあるポロシャツは、スポーツウェアの枠を超え、日常着としてのスタンダードを確立してきました。

今回の別注では、その普遍的なデザインをベースに、素材とシルエットを現代的な視点で再構築。トラッドなカラーを軸にしながらも、どこか新鮮さを感じる配色に仕上げ、ファッションとして楽しめるバランスへと昇華しています。細部にわたり編集を加えた、“今らしい一着”を提案します。

ポロシャツには、コットン100％のヘビーピケを採用。しっかりとした厚みとドライな風合いが特徴で、一枚でもスタイリングが成立する存在感を持たせています。透けにくく、ラフに着ても品よくまとまるのも魅力。クラシックなディテールはそのままに、現代的なフィットへと整えることで、カジュアルからきれいめまで幅広く対応します。

ボーダーTシャツは、柔らかなコットンジャージー素材を使用し、ストレスのない着心地に。アーカイブをベースにしたマルチストライプは、ピッチや配色を調整することで、クラシックでありながら今の空気感にフィットする仕上がりに。一枚で着ても映え、インナー使いとしてもスタイリングにアクセントを加えてくれます。

ポロで端正に、Tシャツで軽快に。どちらも“一枚で決まる”完成度を備えたラインナップです。

ベーシックをそのまま着るだけでは物足りない。そんな気分に寄り添う、今回のLACOSTE別注。日常に自然と溶け込みながら、さりげなく個性を引き立てるアイテムに仕上がっています。

【発売詳細】

発売日：今週末発売

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/ VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先： JOURNAL STANDARD 表参道 MEN’S

電話番号： 03-6418-7961

【ITEM INFO】

■LACOSTE HEAVY PIQUE POLO SHIRTS

ピンク

ブラウン

ネイビー

カーキ

LACOSTE / ラコステ 別注 ヘビー ピケ ポロシャツ

Price：\19,800-(incl. tax)

Size：3,4,5

Color：ピンク,ブラウン,ネイビー,カーキ

【オンラインストア先行予約】(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26071610006210)

■LACOSTE MULTI STRIPE CREW NECK

ピンク

ネイビー

ナチュラル

LACOSTE / ラコステ 別注 マルチ ストライプ クルーネック Tシャツ

Price：\14,300-(incl. tax)

Size：3,4,5

Color：ピンク,ネイビー,ナチュラル

【オンラインストア先行予約】(https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26071610006310)

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/