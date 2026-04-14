UJOH (ウジョー) 渋谷PARCOにて2026年春夏コレクションのポップアップを開催

株式会社Ujoh

この度、UJOHは、SS26 COLLECTIONのPOP UPを、

2026年4月18日（土）から4月26日（日）まで、渋谷PARCO 3Fポップアップスペースにて開催いたします。

Reebokとのコラボレーションアイテム含め、SS26のアイテムを豊富なラインナップでご覧いただける機会となっております。

また期間中、お買い上げいただいた方へのPOP UP限定ノベルティを先着でご用意しております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z7_AFXwqYqc ]

―UJOH Spring / Summer 2026 Collection-

日本の夏はもはや容赦しない。空気は濃く、熱が満ち、装う意欲さえ遠のいていく。

しかし、UJOHはそれに屈しない。

今季のコレクションが描くのは、極端な気候の中でも軽やかに生きるための夏のユニフォーム。

涼しさと知性、そしてエレガンスを兼ね備えた、新しい都市のドレスコード。

-開催概要-

UJOH SS26 POP UP

期間：2026.4.18 (Sta) - 4.26 (Sun)

場所：SHIBUYA PARCO 3F POP UP SPACE（東京都渋谷区宇田川町15-1）

営業時間：11:00 - 21:00

U732-B02-007 / Sailor Collar Ribbon Shirt \46,200U732-V02-102 / Draw Cord Vest \59,400

U732-D01-901 / ZIP Flare Dress \74,800M732-Y01-901 / ZIP Stand Collar Blouson \75,900

UJOH（ウジョー）

コレクションブランドでパタンナーとして経験を積んだ西崎暢（MITSURU NISHIZAKI）・亜湖（ACO）により2009年にスタート。

心に差し響く美しい線を大切にした本質的なテーラードを軸に、あえて均整をこわしたデザインや大胆なカッティングをといった新たな息吹を吹き込むことでこれまでにないテーラリングを提案する。

独創的なフォルムでありながらボディに美しく馴染むウェアは技術力の証。

新鮮なレイヤードバランスを生むアシンメトリックなデザインや独自のスタイリングを楽しめる細部は常にアップデートされ、身体と服の関係を解き明かす試みの中から生まれた知的でハンサムな空気を演出する。

2019年にはメンズラインをスタート。ユニフォームやミリタリーといった服づくりの原点となるディテールを意識的に取り入れながら、真摯なテーラリングを踏襲している。

2021年秋冬コレクションにてパリ・ファッションウィークへ初参加を果たす。以来、世界を視野にパリでの新作発表を続けている。

-CONTACT-

UJOH CO.,LTD

1-5-3 Fukasaku Minuma-Ku Saitama-Shi

SAITAMA 337-0003 JAPAN

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FAX +81-(0)48-797-7746

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