【名古屋・千種区】なぜ子どもは“食べる”と英語を話し出すのか？名古屋・千種区で大人気の体験型英語イベント

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話教室・英語学童を展開する株式会社アライブ（本社：名古屋市／代表：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクール千種校（校舎責任者：宮崎文）は、2026年3月24日（火）、園児・小学生を対象とした食育の体験型イベント「スプリング・テーブル・パーティー」を開催しました。本イベントは、地域のどなたでも参加可能なオープンイベントという形式で実施しました。

本イベントの特徴は、“体験を通じて英語を楽しむ”ことにあります。外国人講師とのランチやクッキングをしながら、”自然な英語コミュニケーション”を生み出す実践型のプログラムで、クッキングや食育をきっかけに子どもたちが英語に触れる機会を提供します。今回のイベントも、定員を超える応募があり、多くの方がキャンセル待ちとなるなど高い関心が寄せられました。

地域に根差した教育活動を継続するアライブイングリッシュスクール千種校

真剣に取り組む子どもたち真剣に取り組む子どもたち完成後の笑顔

アライブイングリッシュスクール千種校は、学校が多いエリア特性を活かし、「すべての子どもが英語を好きになる環境づくり」を継続的に目指してきました。これまでにも、地域に開かれた誰でも参加できるイベントを多数開催し、子どもたちが楽しみながら学べる場を提供し続けています。

なぜ「食べる」と英語を話すのか

「食べる」という行為は、子どもにとって本能的な喜びです。そのため、食事やクッキングの場面では、子どもたちの気持ちが自然と心を開き、驚き、発見、できたことなどを”伝えたい”という感情が生まれやすくなります。子どもたちは、その瞬間の気持ちをそのまま言葉にしようとします。そして、このとき重要なのが、外国人講師の関わり方です。経験豊富な外国人講師は、子どもにプレッシャーを与えることなく、その気持ちに寄り添いながら自然に英語表現へと導きます。例えば、子どもが伝えたい気持ちを持った瞬間に、適切な英語表現を自然に提示することで、子どもたちはそれを無理なく受け入れ、繰り返し使うようになります。こうして、英語は、”覚えるもの”ではなく、“伝えたい気持ちから自然に生まれ、使われる言葉”へと変わっていくのです。

イベント概要・特徴

日時：2026年3月24日（火）12:00～15:00

場所：アライブイングリッシュスクール千種校（名古屋市千種区菊坂町1-7 パインエリゼ1F・2F）

対象：園児・小学生

参加者：31名（定員約30名／キャンセル待ち多数）

選べる参加形式で保護者ニーズにも対応

3つのプラン（ランチ＋クッキング／弁当持参＋クッキング／クッキングのみ）を用意。特にランチ付きプランの人気が高く、「昼食準備が不要で、助かる」という声もいただき、働く保護者の方々から好評を得ました。

英語×簡単なクッキング体験で主体的な学びを実現

クッキングでは「バナナ寿司」を制作。火や包丁を使わない工程とすることで、子どもたち全員が主体的に参加し、英語を使うことに集中できる環境を実現しました。ランチタイムには外国人講師と食事を囲み、食べ物の好みや春休みの予定などについて英語で会話が広がり、日常に近い自然なコミュニケーションが生まれました。

担当者コメント｜なぜ人気なのか―食べる“本能”から生まれる学び

本イベント担当の田所芽衣は、人気の理由について次のように述べています。

「子どもにとって“食べる、作る”は本能的で身近な活動です。楽しさを英語教育への入口にすることで英語への抵抗感がなくなり、主体的な参加へとつながります。保護者にとっても、食育としての価値に加え、昼食準備の負担軽減という実用面でも高く評価されています。また、“食べる”という行為は、人との会話や安心感を生み出します。英語を学習としてではなく、人とつながるツールとして自然に使う環境が生まれていることが、本イベントの大きな価値です。また、本イベントを通じて、英語への意欲向上だけでなく、主体性や協働性といった非認知能力の育成も見られました。本年度の当校主催のイベントはすべて満席となるなど高い評価を得ており、今後もアライブイングリッシュスクール千種校では、英語を「体験」として学ぶ機会を提供しながら、子どもたちの「生きる力」「世界とつながる力」を育てる教育を推進してまいります。」

株式会社アライブについて会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美



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主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（アライブインターナショナルスクール）、英会話スクール（アライブイングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（アライブドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を単なる語学ではなく「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。