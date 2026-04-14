【デザイナー】ポートフォリオをつくる理由と伝え方を理解する！5/11（月）・5/25（月）無料セミナー「ポートフォリオはこうやってつくる！準備編・実践編」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月11日（月）と25日（月）、Webや映像、ゲーム、広告・出版、ファッション、インテリアなどでデザイナーとして活躍されている方を対象に、無料のオンラインセミナー「ポートフォリオはこうやってつくる！【準備編】【実践編】」を開催します。



▼準備編「『企業の本音』と『つくるべき理由』を理解する」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173420/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173420/?rls)

※締切： 2026年5月11日（月） 20：30



▼実践編「伝わる作品づくり・伝える構成術」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173426/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173426/?rls)

※締切： 2026年5月25日（月） 20：30





自分が提供できる価値を可視化した書類である”ポートフォリオ”。採用側からは、ただの作品集ではなく「この人に頼むとどんな成果が出るのかを判断する資料」として重視されます。そんな大切な資料であるポートフォリオですが、企業が判断するポイントや評価につながる作り方が分からず、お悩みを抱えるかたも多いのではないでしょうか。そこでC&R社は、企業の本音を踏まえて相手に伝わるポートフォリオの作り方を解説するセミナーを準備編・実践編の2部構成で開催します。



講師を務めるのはグラフィックデザインやWebデザイン、動画制作に関する資格の運営や教材制作の他に専門学校で講師としても活躍する増田恵一氏。初めてポートフォリオを作る方から、すでに提出経験のある方まで、幅広い方々におすすめのセミナーです。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜こんな方におすすめ＞

・ポートフォリオが必要かどうか迷っている方

・作品が少ない・自信がなく提出をためらっている方

・採用企業がポートフォリオから何を見ているのか知りたい方

・履歴書や面接だけでは伝わらない自分の強みを整理したい方

・転職・キャリアチェンジの準備を正しく始めたい方

・作品や経験はあるのに「どうまとめるか」がわからない方

・アイデアの出し方や、コンセプトへの落とし込み方を学びたい方

・自分の説明が「企業側にどう伝わっているか」を知りたい方

・ポートフォリオに入れるべき必須コンテンツを知りたい方

・企業にとって“わかりやすい構成”でポートフォリオを仕上げたい方

・完成度の高いポートフォリオの形をつかみたい方

ポートフォリオはこうやってつくる！【準備編】～「企業の本音」と「つくるべき理由」を理解する～【実践編】～伝わる作品づくり・伝える構成術～

■日時

準備編：2026年5月11日（月） 19：30～20：30

実践編：2026年5月25日（月） 19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

増田恵一（ますだ けいいち）氏

一般社団法人ファッション産業技術継承協会 代表理事

武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科卒業。テキスタイルデザイン、グラフィックデザイン、動画制作、Webデザインに関する資格の運営、教材の制作、講座の開催をしている。学校法人文化学園在職中には、文科省委託事業として、産・官・学のメンバーとともに教材制作に取り組んできた実績をもつ。



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼準備編「『企業の本音』と『つくるべき理由』を理解する」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173420/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173420/?rls)

※締切： 2026年5月11日（月） 20：30



▼実践編「伝わる作品づくり・伝える構成術」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173426/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173426/?rls)

※締切： 2026年5月25日（月） 20：30





＜関連情報＞

▼増田恵一氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-05-23/qzmx4(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-05-23/qzmx4?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「ポートフォリオはこうやってつくる！」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼色ってなに？から始める色彩講座【eラーニング】 ～ゼロから学べる、デザイン初心者のための色彩入門～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

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https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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