LACOSTEにFREAK′S STOREが別注したTシャツが登場。機能性に富んだスポーティな1着です。

株式会社デイトナ・インターナショナル

FREAK'S STOREがLACOSTE(ラコステ)に別注したTシャツが登場。

鹿子織りのポロシャツのイメージが強いLACOSTEに、オーガニックコットンとリサイクルポリエステルを混合したクルーネックTシャツを製作。環境に配慮した素材使いに加え、吸水性・接触冷感を備えた。別注でシルエットを自在に調整できるスピンドルを裾に配しており、スピンドルはFREAK’S STOREをイメージさせるグリーンを採用しています。TシャツのカラーバリエーションはLACOSTEらしい鮮やかなイエローやピンクなどのカラーをピックアップした計6色展開。

FREAK'S STOREがLACOSTEに別注したTシャツは、4月中旬よりFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアにて販売開始です。

■ITEM

LACOSTE 別注 ワンポイントロゴ スピンドル付き クルーネック 半袖Tシャツ

SIZE：S/M/L

COLOR：OFF-WHITE,BLACK,PINK, YELLOW,OLIVE,NAVY

PRICE：\14,300(in tax)

■SALES INFORMATION

□販売チャネル

・FREAK'S STORE 店舗

・FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/

・FREAK’S STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/

・FREAK’S STORE Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

■LACOSTE/ラコステ

1933年、有名なテニスプレイヤーのルネ・ラコステが創業した。

ラコステは当時フランスで最大のニット製造会社のオーナー社長のアンドレ・ジリエと共に、緑色のワニのロゴが刺繍されたポロシャツを製造する会社を設立した。ブランドのトレードマークでもあるワニは、本人の粘り強いプレイスタイル（後述）からついたワニのラコステなるニックネームに由来する（デビスカップ優勝当時につけられた）。

ルネ・ラコステ時代のテニスウェアは白のシャツにパンツと言う格好で、運動に適している服装ではなかった。そこで彼は半袖で襟がリブニットボーダーの軽く伸縮性に優れたニットシャツを開発する。これが現在もラコステの看板商品であるポロシャツの原点である。25歳で引退した後、4年後にはテニスシャツのデザインをはじめることになり、ラコステ創業へとつながっていく。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com