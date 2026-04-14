母の日に贈る“ありがとう”のごちそう。宮崎牛や宮崎県産豚のギフト特集「母の日ギフト特集2026」開催。｜母の日ギフトはミヤチクオンラインショップのお取り寄せで

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、母の日に向けたギフト特集を2026年4月15日(水)より開始いたしました。

本特集では、日頃の感謝の気持ちを伝える贈り物として、宮崎牛をはじめとしたギフト商品を多数ご用意しております。ご自宅用としてはもちろん、離れて暮らすご家族への贈り物としてもご利用いただけます。

●フェア概要

本キャンペーンは、令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

■名称：母の日特集2026

■開催期間：2026年4月15日(水)～5月6日(水)まで

■特設ページURL：母の日特集2026(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=141)

■母の日特典について

母の日特集ページよりご注文いただいたお客様には、「母の日カード」を無料でお付けいたします。

大切な方への感謝の気持ちを、メッセージとともにお届けいただけます。

■お届けスケジュールについて

・4月30日(木)までのご注文：5月10日(日)までにお届け可能

※入金済みの注文が対象となります。

・5月1日(金)以降のご注文：5月11日(月)以降のお届け

母の日当日のお届けをご希望の場合は、4月30日までのご注文をおすすめしております。

【母の日ギフト オススメ商品】

宮崎牛ヒレステーキ2枚300g/牛ハンバーグ100g×2個◆国富町産宮崎牛ヒレステーキ2枚300g(牛ハンバーグ2個付)

きめ細やかでやわらかい最高級部位ヒレを定番のステーキで。

今だけ人気の牛ハンバーグも付いてくる特別セット。

さらに！今だけ送料無料でお届けいたします。

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業および国富町畜産物販売促進緊急対策事業を活用しています。

【母の日特別価格】6,980円(税込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7891

◆朱瑠璃豚しゃぶセット

豚しゃぶを自宅で楽しめるセット。人気の「朱瑠璃」の“豚専用だし”付きで、素材の旨みを引き立てる味わいが魅力です。

【母の日特別価格】4,500円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7887

豚バラしゃぶ500g/豚肩ロースしゃぶ500g/粗挽きウインナー90g×2/朱瑠璃豚専用だし1本宮崎牛モモ焼肉300g/宮崎牛バラ焼肉300g宮崎牛ふたつ盛り焼肉食べ比べ600g

モモとバラの焼肉を各300gずつ、一つの折箱に詰め合わせた食べ比べセット。赤身の旨みと脂のコクを一度に楽しめる、見た目も華やかな商品です。

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

【母の日特別価格】4,500円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7888

黒毛和牛丼2種食べ比べセット(計6食)

温めるだけで手軽に和牛丼を楽しめるセット。

忙しい日にあると便利な簡単調理商品です。

【母の日特別価格】3,500円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7885

和牛丼100g×3パック/和牛丼(コチュジャン味)100g×3パック

その他、期間限定の特別セットを多数ご用意しております。

■お問い合わせ先(ミヤチクギフトセンター)

TEL:0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】

お問い合わせフォーム:https://www.miyachiku.com/contact

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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］

［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］

➤福岡県［博多みやちく］

➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］

➤沖縄県「那覇みやちく」

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/

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