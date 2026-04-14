【大好評！】NiZmir リフトブラシ--頭皮・顔・ボディを1台でケア。楽天お買い物マラソン期間限定50%OFFクーポン配布中

株式会社カリスビューティー

NiZmir（ニズミール）は、日本の美容家電ブランドとして、使いやすさと確かな効果により、多くのお客様からご支持をいただいております。

このたびご紹介するNiZmir「リフトブラシ」は、頭皮ケアはもとより、顔のリフトアップ、首元やデコルテ、さらにはボディケアまで、1台でトータルに叶える新型多機能美顔器でございます。発売以来、多くのお客様にご愛用いただき、「毎日続けられる」「使い方が簡単」とご好評を賜っております。

このたび、日頃のご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、より多くの方々に本製品をお試しいただく機会として、楽天お買い物マラソン期間中（4/14（火）20:00～4/17（金） 9:59）に限定キャンペーンを実施いたします。期間中は、特別な50%OFFクーポンに加え、5倍ポイントもご用意しております。

■ EMS・LED・使いやすさ--この1台に込めた3つのこだわり

● プロも認めるEMS技術：頭皮からほぐして自然なリフトアップ

顔のたるみや疲れの原因は、実は頭皮のコリにあると言われています。NiZmirが採用するEMSは、プロのサロンでも使われる技術。微弱な電流で頭皮にアプローチし、「ほぐす」と「鍛える」を同時に叶えます。

毎日5分、ブラシで優しくマッサージするようにEMSを当てるだけで、頭皮がほぐれ血行促進。頭皮が柔らかくなると表情筋も動きやすくなり、フェイスラインがすっきり整います。顔や首、デコルテなど、気になる部分にもお使いいただけます。

EMS微電流

・ 1～3段階：初めての方や敏感肌の方に。優しい刺激から始められます。

・ 4～6段階：EMSに慣れてきた方に。程よい刺激で無理なく続けられます。

・ 7～9段階：「しっかり効かせたい！」という方に。強い刺激で引き締め効果を実感しやすくなります。

●3色LED：光の力で肌本来の美しさを引き出す

「赤と青、どっちを選べばいいの？」そんな声にお応えして、NiZmirは3種類のLEDを搭載。

・ 赤色LED（約620nm）：頭皮環境を整え、ハリや弾力をサポート。顔や首元のケアにも。

・ 青色LED（約450nm）：余分な皮脂をオフし、清潔で健やかな状態に。ベタつきやテカリが気になる方に。

・ 赤＋青LED：頭皮と肌、両方にアプローチしたい欲張りな願いを叶えます。

頭皮は顔の延長線上。頭皮の状態が整うと、自然と顔の印象も変わります。その日の気分や肌の状態に合わせて、使いたい光を選べる楽しさも、NiZmirのこだわりです。

●毎日続けられる工夫：防水・充電式・使いやすさ

・ IPX5防水：濡れた手でも安心。洗面所でストレスフリーに使えます。

・ LEDディスプレイ：モードや強さ、バッテリー残量がひと目でわかる。

・ Type-C急速充電：約1.5時間の充電で最大120分使用可能。旅行や出張にも便利。

・ 美容液と併用可能：手持ちの美容液をブラシでなじませれば、さらに効果的。

どんなに優れた機能も、続けられなければ意味がありません。だからこそNiZmirは、「面倒にならないこと」を何より大切に考えました。

美容液専用スポイト

■ 【楽天お買い物マラソン】期間限定キャンペーン

このたび、NiZmir「リフトブラシ」を、楽天お買い物マラソン開催期間中に限り、特別価格にてご用意いたしました。

楽天お買い物マラソン期間：2026年4月14日（火）20:00 ～ 4月17日（金）09:59

・ 通常価格（税込）：7,980円

・ 期間限定クーポンをご利用いただけば、なんと 3,990円（税込）！

▼ クーポンコード： SPNU-GE6E-JR7C-J7QY

▼ クーポンURL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=R0U2RS1TUE5VLUpSN0MtSjdRWQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=R0U2RS1TUE5VLUpSN0MtSjdRWQ--&rt=)

さらに！楽天市場の5倍ポイント対象店舗なら、実質 3,809円（税込）！

▼ ご購入はこちら

https://item.rakuten.co.jp/korekore23/m006/(https://item.rakuten.co.jp/korekore23/m006/)

※数量限定につき、在庫がなくなり次第終了いたします。お早めにご確認ください。

■ NiZmirが贈る、新しい美の習慣

「もっと自分を好きになる、そんな毎日を。」

NiZmirは、「毎日のスキンケアを、もっと楽しく、もっと効果的に」をコンセプトにしたビューティーブランドです。

最先端のテクノロジーと、使い手の気持ちに寄り添う優しさを両立させた製品づくりを心がけています。

大切なのは、「続けられること」。どんなに優れた機能も、使い続けられなければ意味がありません。だからこそ、NiZmirはシンプルで直感的な操作性、飽きのこないデザイン、そして安心の品質を追求しています。

自分自身へのご褒美に。大切な家族や友人への贈り物に。NiZmirの製品が、あなたの日常にそっと寄り添い、毎日をほんの少しだけ、もっと輝かせる存在になれれば幸いです。

＜Ni Zmir公式SNS＞

Instagram：@nizmir_official

TikTok：@charisbeauty0701