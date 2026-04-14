映画レーベル「NOTHING NEW」初のオリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』第79回カンヌ国際映画祭 監督週間正式出品へ

株式会社NOTHING NEW

映画レーベル「NOTHING NEW」による初のオリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』が、第79回カンヌ国際映画祭 監督週間に正式出品された。

NOTHNG NEWは2022年の設立以来、日本の新鋭作家とともに作品を製作し国内外の映画祭へ送り出してきた。今年公開を控えている『チルド』は本年開催されたベルリン国際映画祭で国際批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞。本作『我々は宇宙人』はレーベルとして初のオリジナル長編アニメーション作品である。

本日解禁されたティザービジュアル

企画・脚本・監督を務めるのは、YOASOBI『優しい彗星』などを手がける 29 歳の新たな才能・門脇康平。1996 年生まれの門脇は東京藝術大学で絵画を学び、舞台映像や CM などのディレクションを経てアニメーション作家として活動。



写実的な美しさと物語の必然性を両立させる表現力を持ち、キャラクターの動きや背景美術の細部に至るまでひとつひとつの必然性をとらえた緻密な演出が特徴。子ども特有のリアルな身体性を描き出すため、キャラクターにイメージの近い子役をオーディションで選んで、実際のシーンと近い状況で一度実写でもプレビズ撮影をするという手間をほぼ全カット行っている。既存手法にとらわれない柔軟な発想で未体験の映像表現を生み出した。

＜監督 門脇康平 コメント＞

この度、カンヌ国際映画祭・監督週間に選出いただき、世界中の方々に作品をご覧いただく機会

をいただけたことを、大変光栄に思っております。

『我々は宇宙人』は、誰もが知っている普遍的な喜びや悲しみ、痛みといった感情を、非常に個

人的な思い入れを込めたキャラクターとストーリーによって描いた作品です。

本作のキャラクターたちが世界の皆さまにどのように受け止めていただけるのか、楽しみにして

おりますし、多くの方の心に届く作品になると信じています。

坂東龍汰・岡山天音のダブル主演が決定

そんな新時代のアニメーション映画『我々は宇宙人』で、内気でどこにでもいる普通の青年“翼”の声を

演じるのは、坂東龍汰。TBS 系「ライオンの隠れ家」での圧倒的な演技が話題を呼び、映画『爆弾』で

は日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、いま最も勢いに乗る俳優の一人。

そしてもう一人の主人公、人気者で特別な存在“暁太郎”の声を務めるのは、岡山天音。主演を務めた

NHK 夜ドラ「ひらやすみ」をはじめ、日本テレビ系「冬のなんかさ、春のなんかね」や『キングダム』シリーズなど話題作への出演が続き、今年 2 月には第 50 回エランドール賞を受賞するなど、確かな存在感で映像業界から厚い信頼を集めている。

また幼少期の翼と暁太郎の声は、オーディションで選ばれた槙木悠人（翼幼少期）・中込佑玖（暁太郎幼少期）が演じる。二人の瑞々しい演技にも世界から注目が集まる。

＜坂東龍汰 コメント＞

映画『我々は宇宙人』で、翼の声を担当させていただきました。

脚本を初めて読んだときに、必ず多くの人の心を動かす映画になると確信し、門脇監督をはじめスタッフの皆さんが持つ尋常ではない熱量に触れ、僕も全力で応えねばという気持ちになりました。

収録では、暁太郎役の岡山天音さんが隣で、まるで湯気が立ち上るような迫力のある声を放たれていて、毎秒身体が痺れるような感覚でした。

そして、カンヌ国際映画祭「監督週間」に選出されたことも、心から嬉しく思います。

日本にとどまらず、世界中の方々に広く届く作品になることを祈っています。

＜岡山天音 コメント＞

最初に本編の映像を観させていただいた時、その美しく歪んだ世界に吸い込まれました。

門脇監督とのやり取りの中でも、今作が監督自身の血が色濃く混ざった作品である事を改めて知

り、大人になった暁太郎の声を担わせていただく中で、必死で暁太郎の輪郭を編もうとしたこと

を覚えています。同時に、共演の坂東龍汰さんが体現する翼の光と影に、真隣で触れていた時間

が、暁太郎としても、自分自身としても、とても感じ入る特別な時間でした。

カンヌ国際映画祭の監督週間で上映される事も含め、多くの方に、主人公 2 人の小さくて大きな

物語が届く事を願っております。

新世代を象徴する音楽家・Yaffleも参加

音楽には藤井風や米津玄師などの楽曲をプロデュースする音楽家・Yaffle が参加。

美しさだけではない人間性を表現したそのサウンドがセンセーショナルな映画体験を生み出している。

＜Yaffle コメント＞

隠してる胸の奥を槍でぐりぐりつき回されるような映画です。

圧倒的に美しいアニメーションという箱に、若き情熱たちが詰めた、死ぬまで忘れられないようなストーリーが入っています。一緒に観た人たちといろいろ話して理解が深まるような作りです。醜さも含めた人間の美しさを音楽として一緒に詰めました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kQ-WVI0PdWU ]

カンヌ国際映画祭 監督週間について

第 79 回 カンヌ国際映画祭 は、2026 年 5 月 12 日から 23 日までフランス・カンヌで開催される世界最高峰の映画祭の一つ。各国の新作映画が上映され、最高賞パルム・ドールをはじめとする賞を競う。

2026 年は映画監督の パク・チャヌク がコンペ部門の審査委員長を務め、レッドカーペットや国際映画マーケットなど、映画とビジネスが融合する国際的イベントとして注目される。

カンヌ国際映画祭の監督週間（Quinzaine des Cineastes）は、新鋭や独創的な作家を紹介する重要部門で、日本映画も多数上映されてきた。代表例として、大島渚の『愛のコリーダ』（1976 年）、黒沢清の『カリスマ』（1999 年）、李相日の『国宝』（2025 年）などが挙げられる。

カンヌ国際映画祭「監督週間」アーティスティックディレクタージュリアン・レジからのコメント

本作は、異なる社会的背景を持つ二人の少年たちの成長と友情の物語です。

印象的なビジュアルスタイルもさることながら、この映画の真骨頂は語り口にあります。断片的な記

憶をたどるように物語は進み、人の記憶がいかに個人の歴史や経験した現実を塗り替えていくかを、

繊細な感性で描き出しています。

作品概要

【STORY】

平成の日本、田舎町。

内気で“普通”であることに悩む少年・翼は、

小学三年生の春、クラスの人気者で“特別”な存在の暁太郎と出会い、親友になる。

二人だけの遊び、意味のない会話、夕暮れの帰り道ー

世界は確かに、彼らのものだった。

しかし日常は少しずつ歪み始める。

ある日、暁太郎はクラスの中で浮いた存在となり、噂や視線が彼を囲んでいく。

翼はその変化に気づきながらも、何も言えず、何もしないという選択を重ねていく。

やがて起こる、取り返しのつかない事件ー

「もしもさ、俺が宇宙人だったらどうする？」

【クレジット】

タイトル： 『我々は宇宙人』

英題： 『We are Aliens』

公開日： 2026 年劇場公開

企画・脚本・監督： 門脇康平

キャスト： 坂東龍汰・岡山天音（ダブル主演）

音楽： Yaffle

コピーライト表記： (C) NOTHING NEW, MIYU PRODUCTIONS

企画・製作・制作： NOTHING NEW

協力 ： MIYU PRODUCTIONS

公式サイト： https://nothingnew.film/wearealiens/

NOTHING NEW

才能が潰されない世の中を目指して 2022 年に設立された映画レーベル。2026 年公開待機作としてフィルムエスト TV 初の劇場作品『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』(監督:西井紘輝 / 4 月 24 日公開)、ベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を受賞した NOTHING NEW 初の実写長編『チルド』(監督:岩崎裕介 /7 月 17 日公開)、カンヌ国際映画祭監督週間に選出されたオリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』(監督:門脇康平)が控えている。