色違いで揃えたい選ばれる3アイテム。MADISONBLUEらしいアイテムに、待望の新色が登場。

株式会社MADISONBLUE

色違いで揃えたい、選ばれる3アイテム。MADISONBLUEの定番に、新色が加わりました。MADISONBLUEは、ブランドを代表するMADISONBLUEらしい3アイテムの新色を、4月より順次リリースします。

2022年のデビュー以来愛され続けるペーパーバッグ、リリースのたびに注目を集めるキャップ、そして不動の人気を誇るワンピース。いずれもMADISONBLUEを象徴するアイテムであり、シーズンを超えて多くの方に選ばれ続けてきたアイテムです。今回はそれぞれに新色を加え、初夏のワードローブをアップデートする3点が揃いました。素材へのこだわりとブランドらしい品のある色使いで、日常使いからきちんとしたシーンまで、長く寄り添うアイテムとして提案します。

【商品ラインナップ】※すべて税込価格

2022年のデビュー以来、多くの方に愛され続ける "GRAMERCY PAPER BAG" に、新色NAVYが加わりました。紙素材ならではの軽やかさはそのままに、今回はシワ加工を施し、表情豊かに仕上がりました。使い込むほどに風合いを楽しめる変化も、このバッグの魅力です。ラフなスタイリングにも、きちんとしたシーンにも、品よく添えられるバッグです。



【ITEM】 GRAMERCY PAPER BAG

【PRICE】 19,800円

【COLOR】 NAVY

【SIZE】 FREE

【展開情報】 4/15（水）公式オンラインストア先行発売・4/22（水）MADISONBLUE TOKYO

発売するたび注目を集める "B CAP" が、ブランドこだわりのオリジナルBLUEで登場。製品全体にオーバーダイを施し、刺繍糸にも綿糸を使用することで、ボディと刺繍が自然になじんだ一体感のある色合いに仕上げました。着用を重ねるごとに深まる風合いの変化も、このキャップの魅力です。



【ITEM】 B CAP

【PRICE】 19,800円

【COLOR 】 BLUE

【SIZE】. FREE

【展開情報】 4/28（火）MADISONBLUE TOKYO および公式オンラインストア同時発売

不動の人気を誇る "NO COLLAR VOLUME OP" に、待望のBLACKが加わりました。2026年春夏より展開するウール＆ポリエステル混紡素材を採用し、さらに軽さと通気性をプラス。ボリュームのあるシルエットでありながら、素材の持つ自然なドレープによって上質な落ち感を兼ね備え、軽やかな印象で着用いただけます。シーンを選ばず対応できる汎用性の高さも、このワンピースが長く愛される理由のひとつです



【ITEM】 NO COLLAR VOLUME OP

【PRICE】 99,000円

【COLOR 】 BLACK

【SIZE】 00 / 01

【展開情報】 4/22（水）MADISONBLUE TOKYO限定発売



株式会社MADISONBLUE

2014年スタイリスト中山まりこがシャツ6型でスタートしたMADISONBLUE。

「HIGH CASUAL」をコンセプトに、上質でオーセンティックな洋服とカジュアルなスタイルを提案、着る人本来の個性やエレガントさを際立たせるアイテムが揃う。

https://madisonblue.net/