函館から新たな挑戦の連鎖を生む。ローカルで挑み続ける人のリアルな声を届けるPodcast番組『開港Radio』を配信開始

株式会社Finch

株式会社Finch（本社：北海道函館市、代表取締役：佐々木勇人）は、函館というローカルの現場から、何かに挑み続ける人々の声を届ける新規Podcast番組『開港Radio』の配信を、2026年4月3日(金)より開始いたしました。本番組は、完成された成果ではなく、挑戦の過程にある人の思考や意思、生き方そのものを発信する新しい音声コンテンツです。

■ 新番組『開港Radio』立ち上げの背景とコンセプト

1859年、世界に向けて港を開いた函館は、文化・宗教・産業が交差する“交易のまち”として発展してきました 。私たちFinchは、この地から再び世界とつながる「第2の開港」を目指し、本プロジェクトを始動させました 。

本番組を通じて私たちが交易するのは「モノ」ではなく、「ヒト」です 。情報が溢れる時代において、本当に価値を持つのは、完成された成果ではなく、挑戦の過程にある人の思考や意思、そして生き方そのものです 。

『開港Radio』では、函館で挑戦する人々が「何を考え、何に葛藤し、なぜこの場所で挑戦するのか」というリアルを発信します 。この番組を通じて共感と連鎖を生み出し、新たな挑戦が生まれる“流れの起点”となることを目指します 。

■ 番組の構成：ゲストの「人生」と「挑戦」を深掘りする共通テーマ

『開港Radio』では、1名のゲストをお招きし、各回約20分ほどのエピソードを週に1度、全4回にわたってお届けします。

番組では枠組みを固定せず、毎回以下のような共通テーマを軸に、ゲストの魅力や本音を深く引き出していきます。

挑戦の裏側にある想い： ゲストが現在取り組んでいる挑戦の背景や、事業・活動に対する強いこだわりを深掘りします。

「人となり」に迫る人生模様： 現在の価値観を形成してきた生い立ちや経験など、ゲストのパーソナリティの根幹を紐解きます。

函館とエコシステムの未来： 函館という地域に対する思いや、これからのローカルエコシステムのあり方について意見を交わします。

■ 配信概要

配信開始日： 2026年4月3日(金) ※以降、毎週配信

配信プラットフォーム： Spotify, YouTube

番組視聴URL：

Spotify： 視聴はこちら(https://open.spotify.com/show/4T54fODRx0eHwkpx2CRgC3?si=b2104f1835f64559)から

YouTube： 視聴はこちら(https://youtube.com/@finch-hako?si=g4pMR-u0CuzUzhqu)から

■ 記念すべき第1回のゲスト

初回のゲストには、株式会社AQSim 代表取締役社長の倉橋康平さんをお迎えしました。

全4回にわたって会社や倉橋さん個人にフォーカスしたストーリーを配信いたします。

株式会社AQSim 倉橋康平 代表

株式会社AQSim 代表取締役社長 倉橋康平氏

2000年生まれ（25歳）。大阪府箕面市出身。北海道大学水産科学院修士1年 。大学の研究シーズを用いた「ディープテック×水産」に可能性を感じ、函館市で養殖の導入コンサルティングを行う北大発スタートアップを起業 。現在は函館市内において、自社プラントでホシガレイ養殖を通じた陸上養殖プラント構築のPoCなどに取り組まれています 。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JbUTI9mhgnw ]

■ 株式会社Finchについて

株式会社Finchは、北海道大学/はこだて未来大学/北海道教育大学函館校に所属し、自身でスタートアップを起業したメンバーで構成するジョイントベンチャーです。課題先進都市とされる函館で、社会課題に適応し、進化していく『Finch Type Startup』を提唱し、函館の高等教育機関を中心としたスタートアップエコシステムの構築に取り組んでいます。各種イベントの実施やサポート、音声配信サービスSpotifyを用いたスタートアップ及びローカル企業のマーケティング/コンテンツ開発支援を行います。

- 設立：2025年9月

- 所在地：函館市旭町7-6

- 代表者：佐々木 勇人

- 取締役：松下文太 (株式会社funovo), 倉橋康平(株式会社AQSim), 早坂亮佑(株式会社Roots)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Finch 担当者：佐々木（代表）

Email：contact@finch.co.jp

HP：https://www.finch.co.jp/(https://www.finch.co.jp/?utm_source=web&utm_medium=link&utm_campaign=PRTIMES&utm_term=20260414)

Spotify：https://open.spotify.com/show/4T54fODRx0eHwkpx2CRgC3?si=cb6131c9f09743e9

※株式会社Finchの最新情報や今後のイベントは、公式WebサイトおよびSNSよりご確認ください。