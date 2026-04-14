2026年4月18日より開催「白川湖の水没林ライトアップ」水没林を照らす光と漆黒の闇が生み出す異空間アート

飯豊町

月とライトで浮かび上がる水没林楽しみ方は人それぞれ早朝の白川湖の水没林

山形県南部の飯豊町。ここでは、毎年、春の２か月間のみ、飯豊連峰の雪解け水が白川湖に流れ込み、シロヤナギの木々が湖に浮かぶ「白川湖の水没林(https://www.iikanjini.info/suibotsurin)」が出現します。

当地は、米有力メディア『ナショナル ジオグラフィック』「Best of the World 2026（2026年に行くべき世界の旅行先25選）」の中で取り上げられるなど、国内外で注目されるスポットです。

この非日常の風景をさらにバージョンアップさせようと、今年も地元の有志がライトアップを行い、昼間とは全く異なる空間を演出します。

ライトアップ箇所は白川湖のシンボルツリー・一本柳（いっぽんやなぎ）周辺と、白川荘裏手の階段付近です。ライトは高演色性を誇るLEDライトを使用するため、温かみがありながらも木々の美しい緑色を高い精度で再現します。また動力源にはポータブルバッテリーを活用。ガソリン発電機を使用しないためエコで静かな空間に。

１ 白川湖の水没林ライトアップ 開催概要

開催期間 2026年4月18日・19日、25日～5月10日、16日・17日 18：30～21：0０

初日の4月18日はプレス公開日として19時より代表 加藤から、ライトアップの見どころのご説明をいたします。

悪天候時は、中止させて頂きます。SNSや観光協会ホームページで告知致します。

プレス公開＆説明のお申し込みは加藤までお電話でお願いします。

駐車料金 4月18日～5月17日まで毎日24時間1,000円

駐車料金はライトアップ運営や白川湖の環境整備などに使わせて頂きます。ライトアップ開催日以外も駐車料金は発生します。

ライトアップ開催時に駐車料金（1台 1,000円）をお支払いいただいたお客様には、会場内で使える「400円分のクーポン券」をプレゼントいたします。

・ ご利用方法：駐車料金お支払い時の「領収書」を会場内の本部テント等へご提示ください。

・ 使える場所：会場内の飲食エリア「水没林BAR」や「露店（NIGHT PLAZA）」

開催場所 白川湖岸公園（住所 山形県飯豊町数馬218-1）

主催 飯豊町中津川の森人会

2 地元産ブナで作られたテーブルを設置した「水没林BAR」オープン！

- ライトアップ期間中に合わせ、今年も水没林BARがオープンします。水没林は、地元の人を中心に運営されています。こちらのBARも飯豊町中津川への移住者が運営をします。５月３日は高畠町のBAR MARの竹田眞幸さん、５月４日～５日は米沢市のLive House ARBさんが出店して花を添えます。

水没林BARには、地元・飯豊町中津川の森から切り出されたブナを使ったテーブル4脚を設置します。この中津川産のブナは、白身が強く美しいことから県内外より注目されていますが、伐採によってその数は年々減少しています。この希少な地元産の材をぜひ地元で使用し、多くの方に見ていただきたいという想いから、飯豊町内の渡部製材所と飯豊町中津川の森人会がブナのテーブル製作を企画。本来であれば家具用材としては使われる事のない穴や曲がった材を敢えて使う事で、世界に１つだけのテーブルが完成しました。町内の企業や団体が協力して生まれた、まさに地産地消のこの家具で、美しく彩られた水没林の世界をお楽しみください。

３ 主催者・飯豊町 中津川の森人会について

- さらに、より近くで水没林を鑑賞して頂く為に、今年は新たにBARの外側にウッドデッキも設置。ライトアップされた水没林を眼前で眺める事ができます。

2021年設立。代表は、2019年に横浜から、飯豊町中津川地区に移住し林業を生業としている加藤雅史。森林整備を行い、小規模林業の実践と若手育成を行っています。会員数は12人（30-40代が大半を占める 2026年4月1日現在）。理念は「木が生えているからこその森の価値の追求」「伐るのであれば、一本の木から最大限の価値を見出す」「面白いと思った事はやる」。町内の人材育成だけでなく、関係人口の創出のための一環として、筑波大学や東京外国語大学などから森林研修を受け入れています。また芸術家による滞在型作品制作アーティスト・イン・レジデンス「木の作り手プロジェクト」も実施しています。また、林業と観光を掛け合わせた新たな産業（新林業＝森林業）の生業化を目指し、厳冬期のブナ林をライトアップする1日限りのイベントも手掛けています。

４ 連絡先等

幻想的なライトアップ焚き火でリラックス水没林BAR設置、ドリンク等飲食サービスも提供

【イベント全般について / 4月18日19時からの報道公開のお申し込み先】

５ その他 白川湖の水没林について（詳細はWEBサイトにて(https://www.iikanjini.info/suibotsurin)）

- 飯豊町中津川の森人会 代表 加藤雅史090-6035-3341 masashikato.19860111@gmail.com- 同会及び白川荘 担当 安部匠090-5233-0030 yamato.takumi@gmail.com- 飯豊町商工観光課 担当 菊川哲彦0238-87-0523 i-kankou@town.iide.yamagata.jp

山形県飯豊町（いいでまち）の白川湖で春の２か月間だけ見ることができる神秘的な風景。

豪雪地帯である日本百名山の飯豊連峰から、春になると白川湖に大量の雪解け水が流れ込みます。湖が満水を迎えると、シロヤナギの木々があたかも水の中から生えているかのような、幻想的な光景になります。白川湖岸公園から目の前でご覧いただくことができます。

雪解け水の流入が減り、下流で田んぼに水が張られる５月下旬ころから、徐々に湖の水位が下がり、「水没林」は「林」の姿に戻ります。ここ数年はSNSでの拡散によりその美しさが脚光を浴び、GW期間を中心に通常の散策での観覧に加え、カメラ愛好家、キャンパー、カヌー体験者など様々な方にお楽しみいただいております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J9GNM7G2Nm4 ]

■水没林シーズンにおける見どころ

３月下旬～４月中旬 白の水没林

シロヤナギの木々が芽吹く前は湖岸の残雪とともに白に包まれる静寂の世界が広がります。

４月中旬～５月下旬 緑の水没林

シロヤナギが芽吹きはじめ、湖面の色もより一層濃い緑色に輝き、川鳥のさえずりを聞きながらゆったりとした景色を楽しめます

緑の水没林白の水没林

■アクセス

東北新幹線米沢駅・高畠駅・赤湯駅から車で４５分

JR米坂線手ノ子駅から車で２０分

東北中央自動車道南陽高畠ICから赤湯バイパス経由で4０分

■過去プレスリリース 2026年白川湖の水没林に関する取り組み

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000137011.html

■公式WEBサイト、SNSを

各種イベントや、グルメ、アクセス情報に加え、水没林のライブ配信により、見頃の確認や混雑状況をご確認いただけます。

URL ：https://www.iikanjini.info/suibotsurin

Instagram ： @suibotsurin.iide(https://www.instagram.com/suibotsurin.iide/)

Facebook ： 白川湖の水没林(https://www.facebook.com/p/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%B9%96%E3%81%AE%E6%B0%B4%E6%B2%A1%E6%9E%97-61556944583447/)

X ： @suibotsuriniide(https://x.com/suibotsuriniide)

Threads : @suibotsurin.iide(https://www.threads.com/@suibotsurin.iide?xmt=AQF0CZvximZuwckHqwOMHK4qlrto1EuM3_pI5UJ9jYo9JqA)

※SNSはInstagramをメインに運用し、X・Threadsは水没林の様子など「今」を発信します。