アニメ「ハイキュー!!」のプレーをコート上で超体験!!『ハイキュー!! オン ザ コート』第3の新エリア「打つ」を公開！日向と影山の「変人速攻」や多彩な攻撃を敵味方両方の視点で体験

「ハイキュー!! オン ザ コート」実行委員会

バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。

この傑作を原作とするアニメ「ハイキュー!!」のプレーを体感できる、バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』を大阪・堂島リバーフォーラムにて2026年6月27日（土）より、東京・ベルサール六本木にて同年8月7日（金）より開催することを決定しました。

この度、新たな描き下ろしビジュアル、追加の展示情報、チケット販売情報の新情報3つを発表します。

バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』はアニメ「ハイキュー!!」のキャラクター12人がガイド役として登場する“オンザコートスペシャルトレーニングセンター”を舞台に、来場者自身がプレイヤーとして参加しながら「ハイキュー!!」のプレーを体感できる展示イベントです。

来場者は「飛ぶ」「打つ」「繋ぐ」といったバレーボールに欠かせないプレーを、キャラクターたちと同じコートの上で体験します。作品の世界観に浸りながら、キャラクターたちのプレーや、作品の主題であるバレーボールの魅力と迫力を体感できます。

バレーボール経験者から運動の苦手な方まで、幅広い方にお楽しみいただける内容となっています。

■『ハイキュー!! オン ザ コート』追加描き下ろしビジュアルを公開

すでに公開済みの日向フォーカスビジュアルに次いで、影山フォーカスの描き下ろしビジュアルを公開します。「ハイキュー!!オンザコート」は、ハイキュー!!のプレイヤー視点でバレーボールを体験できるイベントです。このイベントを象徴するべく、スパイクを打つ日向視点と、トスをあげる影山視点の２つのキービジュアルを作成しました。

■『ハイキュー!! オン ザ コート』の「打つ」体験の全貌を公開！

「打つ」体験ブース：シンクロコート

本展示では、日向と影山の象徴的なコンビネーションが登場する複数の場面を、現実のバレーボールコート上で体験いただけます。

2人のコンビネーションの魅力を最大限に伝えるため、本展示ではこだわりの映像演出と視点の異なる鑑賞スタイルをご用意しています。味方コートや敵コートなど、様々なポジションから鑑賞できることが特徴です。スピードや横の移動を俯瞰して見られる「コートの後ろ」、相手の攻撃に翻弄される感覚を味わえる「敵コート」など、それぞれのプレーが一番伝わりやすい「おすすめポイント」を用意しています。

こだわりの演出を通して、ぜひ会場で二人による最強のコンビネーションをその目で目撃してください！

1. マイナステンポ：圧倒的な「速度」を体感。

2. ブロード：空間を裂く移動による「距離」を体感。

3. バックアタック：チーム力でまぎれる攻撃の「タイミング」を体感。

登場キャラクター： 日向 翔陽 / 影山 飛雄

■6種の限定グッズ付き入場チケットや総勢12人分を新規録り下ろしした音声ガイドも！

2026年4月14日（火）AM10:00より公式サイトにて発売開始

公式サイト：https://haikyu-otc-ex.com/

●全チケット種別が「日時指定券」となります。日時を指定してご購入いただけます。

●本イベントのチケットは、一次抽選、二次抽選、三次抽選、一般販売となります。

●各種抽選販売のお申込みには、イープラスの会員登録（無料）が必要です。

●一般販売開始後は先着順です。入場予約数の上限に達した入場回は、完売（販売終了）となります。

●小学生以上のお客様から「入場チケット」が必要です。

●小学生未満は、「入場チケット」をお持ちの18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。

●障がい者手帳（身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、被爆者健康手帳）並びに特定疾患医療受給者証などをお持ちの方でも「入場チケット」をご購入ください。ただしご呈示で、お付き添いの介助者1名様は無料でご入場いただけます。

●無料入場される方（障がい者手帳をお持ちの方の介助者及び小学生未満でチケット購入無く入場される方）への来場者特典のお渡しはありません。公式ショップでの商品購入もできませんので予めご了承ください。

【ご来場にあたって】

・本イベントはカラダを使って楽しめるコンテンツがございますので、ご来場時は動きやすい服装とスニーカーなどの着用をお勧めします

■チケット種別 （全て税込）

１.「一般チケット」

・料金：大人2,000円/中高生1,500円/小学生1,000円/小学生未満 無料

２.「＜数量限定＞グッズ付きチケット」

・数量限定の特典グッズと入場チケットがセットになったお得なチケット

・料金4,700円

【特典グッズ】

「ユニフォームデザインビブス」（全６種）

・全６種展開（ 烏野高校 / 青葉城西高校 / 音駒高校 / 白鳥沢学園高校 / 梟谷学園高校 / 稲荷崎高校）

※グッズは本チケット限定の特典です。公式ショップでの販売はありません。

※グッズ付チケットは共通（一律）料金のため、高校生以下の方の割引料金設定はありません。

※限定グッズ付きチケットは数量限定となります。なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

３.「音声ガイド付きチケット」

・料金：大人2,800円/中高生2,300円/小学生1,800円

※音声ガイドは、ご自身のスマートフォンやタブレットを使用して再生するコンテンツになります。事前に専用のアプリをダウンロードください。

※ご利用には、ご自身のイヤホン、ヘッドホン等を忘れずにご持参ください。

アニメ「ハイキュー!!」の豪華キャスト陣を起用した、本イベント録りおろし音声ガイドが登場！

総勢12名のガイド役と一緒に、バレーを超体験しよう！

※音声ガイドは、12名のガイド役が3つのグループに分かれます。チケットは共通で、当日受付時に1つのグループをお選びください。

グループA

日向 翔陽（CV.村瀬 歩） / 影山 飛雄（CV.石川 界人）/ 宮 侑（CV.宮野 真守） /

宮 治（CV.株元 英彰）

グループB

月島 蛍（CV.内山 昂輝） / 西谷 夕（CV.岡本 信彦） / 及川 徹（CV.浪川 大輔） /

牛島 若利（CV.竹内 良太）

グループC

黒尾 鉄朗（CV.中村 悠一） / 孤爪 研磨（CV.梶 裕貴） / 夜久 衛輔（CV.立花 慎之介） /

木兎 光太郎（CV.木村 良平）

４.「音声ガイド＋＜数量限定＞グッズ付きチケット」

・料金：5,500円

【来場者特典】

「ご来場いただきましたお客様にランダムビジュアルカードをプレゼント！」（全3種）

※写真はイメージです。実際の商品とデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※ランダム配布となります。

■チケット発売スケジュール

【二次抽選受付期間】 4月14日（火）10：00～4月22日（水）23：59

【三次抽選受付期間】 4月28日（火）10：00～5月6日（水）23：59

【一般販売（先着）】 6月1日（月）10：00～

■バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』開催概要

イベント名：バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』

【大阪会場】堂島リバーフォーラム（〒553-0003 大阪市福島区福島1-1-17）

開催期間：2026年6月27日（土）～2026年8月2日（日）

アクセス： JR大阪環状線「福島」、JR東西線「新福島」、阪神本線「福島」、京阪中之島線「中之島」

各駅から徒歩 約5分

JR各線「大阪駅」、Osaka Metro（大阪メトロ）四つ橋線「肥後橋」徒歩 約15分

【東京会場】ベルサール六本木（〒106-0032 東京都港区六本木7-18-18住友不動産六本木通ビル1F・B1）

開催期間：2026年8月7日（金）～2026年9月13日（日）

アクセス：日比谷線「六本木駅」2番出口徒歩2分、大江戸線「六本木駅」4b出口徒歩4分

千代田線「乃木坂駅」5番出口徒歩7分

主催：「ハイキュー!! オン ザ コート」実行委員会

電通/ミューベンツ・ジャパン

公式サイト：https://haikyu-otc-ex.com/

公式X：https://x.com/haikyu_otc_EX

問合せ ：info@haikyu-otc-ex.com

■アニメ「ハイキュー!!」について

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から連載が開始され、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。2020年7月にて8年半にわたる連載が完結し、コミックス全45巻の累計発行部数は7,500万部を突破。2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメが放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作された。2024年2月には「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」が公開され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

●アニメ公式サイト：https://haikyu.jp/

●公式Ｘ：https://x.com/animehaikyu_com

■権利表記

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会