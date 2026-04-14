兵庫三田初上陸！北海道発祥のチョコレート専門店が作った高級チョコクロワッサン専門店が100日限定オープン！

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Tony Bake 三田店



この度、2026年4月17日より、兵庫三田にて兼ねてよりご準備を進めて参りました。


「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 兵庫三田店」をオープンする運びとなりました。


TonyBakeは北海道札幌に本店を構え「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに、チョコレート


を軸とした様々なチョコ商品を展開しており、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake」として「100日間限定」で全国へフランチャイズ展開を拡大しております。


その中でも、オープンの瞬間に閉店でのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイルが大きな話題となっており、オープン後15分で商品が完売することもあります。100日間で約4万個のクロワッサンが販売される実績を持ち、希少価値と高級感を兼ね備えたブランドです。




◆スウィート


スウィートチョコ×金粉






◆マーブル


スウィートチョコ×ホワイトチョコ






◆ホワイト


ホワイトチョコ×ドライいちご






◆まっちゃ


抹茶チョコ×ビスケット





商品情報


●スウィート：大人向けに甘さを控えた味わい。


●マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円でご提供。


●クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶


妙にマッチします。


●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。詳細はInstagramで発信中。





店舗情報


店舗名：Tony Bake 兵庫三田店


住所：兵庫県三田市中央町2-7


営業期間：100日間限定（営業時間は11時～18時※完売次第終了）


Instagram：tonybake_chocolate_sanda



オープニングイベントのご案内


オープンに先立ち、メディア関係者向けのプレビューイベントを開催いたします。


・ 日時：4月16日 12:00～15:00


・ 場所：Tony Bake 兵庫三田店（上記住所）


・ 内容：商品の試食、撮影、取材対応


※取材や撮影のご希望がございましたら、事前にご連絡ください。アポイントなしでも対応いたし


ます。




Instagram：tonybake_chocolate_sanda