兵庫三田初上陸！北海道発祥のチョコレート専門店が作った高級チョコクロワッサン専門店が100日限定オープン！
この度、2026年4月17日より、兵庫三田にて兼ねてよりご準備を進めて参りました。
「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 兵庫三田店」をオープンする運びとなりました。
TonyBakeは北海道札幌に本店を構え「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに、チョコレート
を軸とした様々なチョコ商品を展開しており、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake」として「100日間限定」で全国へフランチャイズ展開を拡大しております。
その中でも、オープンの瞬間に閉店でのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイルが大きな話題となっており、オープン後15分で商品が完売することもあります。100日間で約4万個のクロワッサンが販売される実績を持ち、希少価値と高級感を兼ね備えたブランドです。
◆スウィート
スウィートチョコ×金粉
◆マーブル
スウィートチョコ×ホワイトチョコ
◆ホワイト
ホワイトチョコ×ドライいちご
◆まっちゃ
抹茶チョコ×ビスケット
商品情報
●スウィート：大人向けに甘さを控えた味わい。
●マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円でご提供。
●クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶
妙にマッチします。
●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。詳細はInstagramで発信中。
店舗情報
店舗名：Tony Bake 兵庫三田店
住所：兵庫県三田市中央町2-7
営業期間：100日間限定（営業時間は11時～18時※完売次第終了）
Instagram：tonybake_chocolate_sanda
オープニングイベントのご案内
オープンに先立ち、メディア関係者向けのプレビューイベントを開催いたします。
・ 日時：4月16日 12:00～15:00
・ 場所：Tony Bake 兵庫三田店（上記住所）
・ 内容：商品の試食、撮影、取材対応
※取材や撮影のご希望がございましたら、事前にご連絡ください。アポイントなしでも対応いたし
ます。
Instagram：tonybake_chocolate_sanda