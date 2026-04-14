『続・角由紀子の明日滅亡するラジオ』初のトークイベント「続・角由紀子の明日滅亡するイベント」@LOFT9 Shibuya 5月14日（木）に開催決定！本日4月14日(火)21時よりチケット販売スタート

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するポッドキャスト番組『続・角由紀子の明日滅亡するラジオ』（出演：角由紀子、植野行雄、プー・ルイ）番組初のトークイベント、「続・角由紀子の明日滅亡するイベント」がLOFT9 Shibuyaで開催決定！

本日4月14日（火）21時より、会場／配信の両チケット販売がスタートします。

イベント開催日は5月14日（木）。当日は番組の新作グッズの販売も予定しています。

イベント詳細、会場／配信チケットの情報は下記、開催概要内のURLよりご確認ください。

■ 開催概要

・イベントタイトル ｜続・角由紀子の明日滅亡するイベント

・出演 ｜角由紀子（tocana総裁）、植野行雄（デニス）、プー・ルイ（PIGMONZ）

・開催場所 ｜LOFT9 Shibuya（東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS キノハウス 1F）

・開催日時 ｜5月14日（木）（OPEN 18:30、START 19:30）

・チケット情報｜https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/351583

◼会場チケット：https://livepocket.jp/e/zah6p

◼︎配信チケット：https://premier.twitcasting.tv/loft9shibuya/shopcart/428314



＜イベント概要＞

地上波では放送できないオカルト、心霊、闇社会、芸能ゴシップ、風俗ネタまで――。

TOCANA総裁・角由紀子と、お笑い芸人デニス植野行雄、プープーランド社長兼PIGMONZのプー・ルイが、ピー音なしでは流せない危険トークを繰り広げる番組『続・角由紀子の明日滅亡するラジオ』（通称：滅ラジ）。

昨年夏、一度“滅亡”したこの番組が、2026年1月ついに復活！！

その復活を記念して番組初のトークLIVEを開催します！

イベント当日は、普段の放送ではピー音が入る危険トークも規制なしで解禁。

オンエア不可能な話題、外部流出厳禁レベルの話まで飛び出す可能性も。

何が起きるか分からない危険な夜。

ぜひ会場にお越しください！

■番組概要■

番組名：続・角由紀子の明日滅亡するラジオ

番組内容：地上波で放送できないオカルト、闇社会、ドラッグ、 風俗etcについてトークしていく番組です。 TOCANA総裁の角由紀子、お笑い芸人デニスの植野行雄、BiSの元リーダーで現在(株)プープーランドの社長兼、PIGMONZのプー・ルイの3人がピー音なしじゃ流せないトークを繰り広げます。毎週月曜日 18時 Spotifyで配信。「#滅ラジ」でタレコミ求ム！

パーソナリティ：角由紀子（tocana総裁）、植野行雄（デニス）、プー・ルイ（PIGMONZ）

配信日時：毎週月曜日18時に最新回を配信

配信先：Spotify（https://open.spotify.com/show/1vB2gge7btGoX2Ikxt6d8l）

メッセージフォーム：https://form.jfn.co.jp/zokumetsubou/message

番組公式X：https://x.com/ashita_metsubou

番組ハッシュタグ：#滅ラジ



■出演者プロフィール

角由紀子

オカルトニュースメディアTOCANA元編集長で、現在はフリーとして活動する編集者、ライター、オカルト研究家。上智大学中退後、白夜書房、BABジャパンを経て株式会社サイゾーにて不思議系ウェブサイト「TOCANA」を創設、８年間編集長を務める。その傍ら、各種オカルト系テレビ番組の企画、映画『三茶のポルターガイスト』シリーズの制作も手がける。その他、「やりすぎ都市伝説」「上田と女が吠える夜」「すみっこオカルト研究所」などテレビメディアへの露出も近年増加中。YouTubeチャンネル「角由紀子のヤバい帝国」は登録者数約35万人（2025年11月現在）



植野行雄

吉本興業所属のお笑いコンビ デニスのツッコミ担当。日本人の母とブラジル人の父を持つハーフでカナダ・モントリオール生まれ大阪府吹田市育ち。登録者数40万人越えの心霊系YouTube【デニスの怖いYouTube】が話題。



プー・ルイ

歌手、アイドル、会社経営者。2010年末よりアイドルグループ・BiSのメンバーとして活動。株式会社プープーランドを立ち上げ、アイドルグループ「PIGGS」のプロデューサー兼メンバーとして活動していたが、2025年11月29日をもって脱退。現在は同社の代表として活動する傍ら、2026年2月に結成した新グループ「PIGMONZ」のプロデューサー兼メンバーとして活動している。