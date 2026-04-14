ミュゼプラチナム、表参道に“選ばれた方のための特別拠点”「表参道ラグジュアリー別館」が誕生

新生ミュゼプラチナム株式会社

新生ミュゼプラチナム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、東京都・表参道に、ブランド初となるラグジュアリー業態の特別店舗「表参道ラグジュアリー別館」をオープンいたしました。

本店舗は、上質な美容体験を求めるお客様に向けて誕生した特別拠点です。選び抜かれた施術者による高水準の技術と接遇、洗練された空間設計、さらに高度な美容メニューを融合し、ミュゼプラチナムの新たな価値創造を体現します。

■コンセプト

上質を知る方へ、特別なミュゼを。選び抜かれた施術者と、洗練された空間で。

「表参道ラグジュアリー別館」は、限られたお客様のために設えた、ワンランク上の美容体験をご提供する特別拠点です。

■「表参道ラグジュアリー別館」とは

空間・人材・メニュー、そのすべてにおいて“上質”を追求したプレミアム店舗です。

従来の美容脱毛サロンの枠を超え、本質的な美しさと向き合う時間を創出し、新たな美容体験価値の提供を目指します。

■店舗特徴

1．選び抜かれた施術者による対応

ミュゼプラチナム全スタッフの中から厳選された施術者のみが対応。

高い技術力に加え、所作や接遇に至るまで磨き上げられた、質の高いサービスをご提供いたします。

2．洗練された空間で過ごす特別な時間

細部までこだわり抜いた空間設計により、施術のみならず滞在そのものの価値を高めます。

日常から一歩離れた、静謐で上質なひとときをお過ごしいただけます。

3．ワンランク上の美容体験

美容脱毛・フェイシャルなどの従来メニューに加え、より高度な美容領域まで対応。外面・内面の両面から、美しさを引き出します。

■提供メニュー

・レディース脱毛

・メンズ脱毛

・キッズ脱毛

・フェイシャル

・育毛

・バストケア

■利用概要

・施設利用料：5,500 円（税込）／回

※特別空間および選抜施術者によるサービス提供のため

■対象顧客

・高い美容意識をお持ちの方

・ワンランク上のサービス体験を求める方

・結果のみならず体験価値を重視される方

■店舗情報

住所：東京都港区南青山 3-1-30

PASONA SQUARE 3F SENSHIN CLINIC 内

アクセス：

・東京メトロ外苑前駅【1a 出口】より徒歩 5 分

・東京メトロ表参道駅【A4 出口】より徒歩 5 分

■今後の展望

ミュゼプラチナムは、本店舗を通じて従来の美容脱毛サロンの枠にとらわれない新たな価値創造に取り組んでまいります。お客様一人ひとりに寄り添い、より本質的で満足度の高い美容体験を提供すること

で、ブランド価値のさらなる向上を目指します。

上質を知る方にこそ、お選びいただきたい一店舗。ミュゼプラチナムが培ってきた技術と品質、その先にある“特別な体験”を、表参道ラグジュアリー別館にてご体感ください。

■ご予約

ミュゼ会員様は会員アプリミュゼパスポートから (https://musee-pla.com/member/login.php)

ミュゼ初めての方はこちら(https://new-entry.musee-pla.jp/entry/welcome/musee-tsudo_lux)

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

新生ミュゼプラチナム株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp