【フジテレビ】【緊急決定】SNSでの大反響にお応えして特別企画！『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』

株式会社フジテレビジョンhttps://www.fujitv.co.jp/tokyopd2/（番組ページ）https://fod.fujitv.co.jp/title/71ai（配信ページ）https://youtu.be/vLXQMMkNxiQ（YouTubeURL）

フジテレビでは、福士蒼汰が主演を務める火９ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』season１の地上波放送を経て、現在FODにてseason２を独占配信中です。４月７日（火）の地上波最終回放送、ならびに直後のseason２配信開始以降、SNSを中心に「誰も予想だにしない結末だった」「season２の続きが気になりすぎる！」と予想を上回る大きな反響をいただきました。この度、視聴者の皆様からの熱い声にお応えし、さらに多くの方に本作の“ダークホース”たるゆえんをお届けするため、４月14日（火）21時のseason２第２話の配信開始に合わせ、同日より第１話をFODおよびFOD公式YouTubeチャンネルにて急遽、完全無料配信することが特別決定しました！

（C）フジテレビ

広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く本作の第２章（season２）では、「新生自尊の会」が物語に深く関わり、超特急の小笠原海、丹生明里、柏原収史ら豪華ゲストも登場します。まだ本作をご覧になっていない方も、この無料配信を機に、より深く描かれる『東京P.D.』の世界をぜひご体感ください。

◆season２ ストーリー

広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ――その第２章。

国家公安委員長刺殺事件という未曾有の凶行をきっかけに、警視庁広報課２係の今泉麟太郎（福士蒼汰）と安藤直司（緒形直人）は、かつてない規模の対応に追われることになる。

加害者の供述、錯綜する情報、そして同時期に発生した不可解なバラバラ遺体事件。複数の事案が交錯する中、広報として何を伝え、何を伏せるべきか、その判断はより困難さを増していく。

やがて浮かび上がるのは、警察組織の論理、政治との関係、そして報道の影響力。

捜査現場との対立、組織内の思惑、メディア対応の最前線――それぞれの立場が絡み合いながら、事件は思わぬ方向へと展開していく。

（左から）緒形直人、福士蒼汰（C）フジテレビ

◆第１話「暗殺」あらすじ（※FOD＆YouTubeにて無料配信）

都議会選挙の応援演説中、国家公安委員長・葛城が青年・丸井に刺される事件が発生。広報課２係の今泉麟太郎や安藤直司は、突然の大事件に記者対応を迫られる。

丸井は「新生自尊の会」への復讐を口にするが、その供述はどこか不可解だった。刑事部長・福留は事件の扱いに慎重な姿勢を見せ、捜査方針にも不穏な空気が漂い始める。

さらにその直後、日比谷公園で切断された遺体の一部が発見され、事態は思わぬ方向へと動き出す。二つの事件は偶然なのか、それとも――。

小笠原海（C）フジテレビ



◆第２話「内通者」あらすじ

日比谷公園で発見された遺体をめぐり、捜査は新たな局面へ。捜査一課長・北川は上層部の意向に疑問を抱きながらも、限られた時間の中で捜査を進めようとする。

一方、安藤は葛城の周辺に「新生自尊の会」の影が色濃く見え隠れしていることに気づき始めていた。

防犯カメラには、台車で遺体を運ぶ女の姿。そして警察をあざ笑うかのように、新たな遺体の一部が発見される。

そんな中、フリー記者・中山が「二つの事件は繋がっている」と語り始めるが――その真意とは。

吉川 愛（C）フジテレビ

≪番組概要≫

タイトル：『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』

配信日時：毎週火曜21時に最新話配信

【無料配信】 第１話：４月14日（火）よりFODおよびFOD公式YouTubeにて無料配信

≪キャスト≫

福士蒼汰

吉川 愛

正名僕蔵

竹財輝之助

太田莉菜

谷原七音

本多 力

・

吉原光夫

味方良介

吹越 満

／

金子ノブアキ

津田寛治

／

緒形直人

他

≪脚本≫

ライターズルーム方式

阿部沙耶佳

阿部凌大

島崎杜香

≪音楽≫

澤野弘之

KOHTA YAMAMOTO

≪オープニング主題歌≫

syudou『暴露』（syudou商店 / A-Sketch）

≪原案・プロデュース≫

安永英樹（フジテレビ）

（『大奥』、『１９９５～地下鉄サリン事件30年救命現場の声～』、『衝撃スクープSP 30年目の真実～東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声～』他）

≪プロデューサー≫

中村亮太（『院内警察』、『世にも奇妙な物語』他）

≪演出≫

植田泰史（『世にも奇妙な物語』、『ばらかもん』他）

佐々木豪（『プロパガンダゲーム』『白暮のクロニクル』他）

松田祐輔（『ストロボ・エッジ』『Re:リベンジ』他

本間利幸（『あなたを奪ったその日から』『嗤う淑女』他）

五十畑哉耶

≪制作協力≫

共同テレビ

≪制作著作≫

フジテレビ

【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/tokyopd2/

【FOD】https://fod.fujitv.co.jp/title/71ai

【YouTube】https://youtu.be/vLXQMMkNxiQ

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◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

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