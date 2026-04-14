【フジテレビ】【緊急決定】SNSでの大反響にお応えして特別企画！『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』
https://fod.fujitv.co.jp/title/71ai（配信ページ）
https://youtu.be/vLXQMMkNxiQ（YouTubeURL）
フジテレビでは、福士蒼汰が主演を務める火９ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』season１の地上波放送を経て、現在FODにてseason２を独占配信中です。４月７日（火）の地上波最終回放送、ならびに直後のseason２配信開始以降、SNSを中心に「誰も予想だにしない結末だった」「season２の続きが気になりすぎる！」と予想を上回る大きな反響をいただきました。この度、視聴者の皆様からの熱い声にお応えし、さらに多くの方に本作の“ダークホース”たるゆえんをお届けするため、４月14日（火）21時のseason２第２話の配信開始に合わせ、同日より第１話をFODおよびFOD公式YouTubeチャンネルにて急遽、完全無料配信することが特別決定しました！
（C）フジテレビ
広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く本作の第２章（season２）では、「新生自尊の会」が物語に深く関わり、超特急の小笠原海、丹生明里、柏原収史ら豪華ゲストも登場します。まだ本作をご覧になっていない方も、この無料配信を機に、より深く描かれる『東京P.D.』の世界をぜひご体感ください。
◆season２ ストーリー
広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ――その第２章。
国家公安委員長刺殺事件という未曾有の凶行をきっかけに、警視庁広報課２係の今泉麟太郎（福士蒼汰）と安藤直司（緒形直人）は、かつてない規模の対応に追われることになる。
加害者の供述、錯綜する情報、そして同時期に発生した不可解なバラバラ遺体事件。複数の事案が交錯する中、広報として何を伝え、何を伏せるべきか、その判断はより困難さを増していく。
やがて浮かび上がるのは、警察組織の論理、政治との関係、そして報道の影響力。
捜査現場との対立、組織内の思惑、メディア対応の最前線――それぞれの立場が絡み合いながら、事件は思わぬ方向へと展開していく。
（左から）緒形直人、福士蒼汰（C）フジテレビ
◆第１話「暗殺」あらすじ（※FOD＆YouTubeにて無料配信）
都議会選挙の応援演説中、国家公安委員長・葛城が青年・丸井に刺される事件が発生。広報課２係の今泉麟太郎や安藤直司は、突然の大事件に記者対応を迫られる。
丸井は「新生自尊の会」への復讐を口にするが、その供述はどこか不可解だった。刑事部長・福留は事件の扱いに慎重な姿勢を見せ、捜査方針にも不穏な空気が漂い始める。
さらにその直後、日比谷公園で切断された遺体の一部が発見され、事態は思わぬ方向へと動き出す。二つの事件は偶然なのか、それとも――。
小笠原海（C）フジテレビ
◆第２話「内通者」あらすじ
日比谷公園で発見された遺体をめぐり、捜査は新たな局面へ。捜査一課長・北川は上層部の意向に疑問を抱きながらも、限られた時間の中で捜査を進めようとする。
一方、安藤は葛城の周辺に「新生自尊の会」の影が色濃く見え隠れしていることに気づき始めていた。
防犯カメラには、台車で遺体を運ぶ女の姿。そして警察をあざ笑うかのように、新たな遺体の一部が発見される。
そんな中、フリー記者・中山が「二つの事件は繋がっている」と語り始めるが――その真意とは。
吉川 愛（C）フジテレビ
≪番組概要≫
タイトル：『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』
配信日時：毎週火曜21時に最新話配信
【無料配信】 第１話：４月14日（火）よりFODおよびFOD公式YouTubeにて無料配信
≪キャスト≫
福士蒼汰
吉川 愛
正名僕蔵
竹財輝之助
太田莉菜
谷原七音
本多 力
・
吉原光夫
味方良介
吹越 満
／
金子ノブアキ
津田寛治
／
緒形直人
他
≪脚本≫
ライターズルーム方式
阿部沙耶佳
阿部凌大
島崎杜香
≪音楽≫
澤野弘之
KOHTA YAMAMOTO
≪オープニング主題歌≫
syudou『暴露』（syudou商店 / A-Sketch）
≪原案・プロデュース≫
安永英樹（フジテレビ）
（『大奥』、『１９９５～地下鉄サリン事件30年救命現場の声～』、『衝撃スクープSP 30年目の真実～東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声～』他）
≪プロデューサー≫
中村亮太（『院内警察』、『世にも奇妙な物語』他）
≪演出≫
植田泰史（『世にも奇妙な物語』、『ばらかもん』他）
佐々木豪（『プロパガンダゲーム』『白暮のクロニクル』他）
松田祐輔（『ストロボ・エッジ』『Re:リベンジ』他
本間利幸（『あなたを奪ったその日から』『嗤う淑女』他）
五十畑哉耶
≪制作協力≫
共同テレビ
≪制作著作≫
フジテレビ
【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/tokyopd2/
【FOD】https://fod.fujitv.co.jp/title/71ai
【YouTube】https://youtu.be/vLXQMMkNxiQ
【公式X】＠tokyopd_fujitv
【公式Instagram】＠tokyopd_fujitv
【公式TikTok】＠tokyopd_fujitv
◇ FOD 概要
FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる
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