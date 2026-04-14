「GW、どこ行こう？」を解決！愛知・兵庫7店舗のBBQ施設が＜GW早割ファイナルセール＞を4月21日まで限定開催キャンセル無料・人数変更OK・2,000円OFFクーポンの“安心3大特典”つき
ゴールデンウィークのお出かけ先選びで、「まだ予定が決まっていない」「 天気や体調が気になって予約に踏み切れない」 「人数が確定していない」「毎年気づいたら予約が埋まっている」
といった悩みを持つ方に向けて、今年のGWをより気軽に楽しんでいただけるよう、【
安心して予約できる3つの特典】をご用意しました。
さらに、本キャンペーンでは予約1件につき2,000円OFFクーポンをプレゼント。
当日のご利用時、または次回予約時にも使える、お得な内容となっています。
GW早割BBQキャンペーン ファイナルセール概要
予約対象期間
2026年4月15日（月）～4月21日（火）
BBQ利用対象期間
2026年4月29日（水）～5月6日（水）
対象プラン
日帰りBBQプラン名に「【GW早割3大特典】」と記載のあるプラン
“安心3大特典”について
1．ご利用3日前までキャンセル料無料
雨予報や体調不良、急な予定変更があっても、ご利用3日前までであればキャンセル料はかかりません。
GWのお出かけを早めに押さえたい方にも、安心してご予約いただけます。
2．前日まで人数・プラン変更OK
参加人数がまだ決まっていない場合でも、ご利用前日まで人数追加やプラン変更に対応可能です。
家族や友人との予定調整がしやすく、幹事の方にも使いやすい内容です。
3．予約1件につき2,000円OFFクーポンをプレゼント
ご予約1件ごとに、2,000円OFFクーポンを1枚進呈いたします。
クーポンは当日のご利用時または2026年6月30日までのリピート予約時にご使用いただけます。
対象店舗一覧
ウッドデザインパーク岡崎
ウッドデザインパーク野間
ウッドデザインパーク一宮
シーサイドマジック ラグーナ蒲郡店
ウッドデザインパーク瀬戸
ウッドデザインパーク与位（兵庫）
ウッドデザインパーク岩屋堂公園店
※野並店・栄店は、特典１.２.を4月21日まで継続中です（クーポン対象外）。
キャンペーンページ詳細を見る :
https://wood-designpark.jp/information/1591.html
会社概要
会社名
ウッドデザインパーク株式会社
所在地
〒458-0023
愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階
公式サイト
https://wood-designpark.jp/