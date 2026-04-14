「GW、どこ行こう？」を解決！愛知・兵庫7店舗のBBQ施設が＜GW早割ファイナルセール＞を4月21日まで限定開催キャンセル無料・人数変更OK・2,000円OFFクーポンの“安心3大特典”つき

ウッドデザインパーク株式会社

ゴールデンウィークのお出かけ先選びで、「まだ予定が決まっていない」「 天気や体調が気になって予約に踏み切れない」 「人数が確定していない」「毎年気づいたら予約が埋まっている」

といった悩みを持つ方に向けて、今年のGWをより気軽に楽しんでいただけるよう、【

安心して予約できる3つの特典】をご用意しました。

さらに、本キャンペーンでは予約1件につき2,000円OFFクーポンをプレゼント。

当日のご利用時、または次回予約時にも使える、お得な内容となっています。

GW早割BBQキャンペーン ファイナルセール概要

予約対象期間

2026年4月15日（月）～4月21日（火）

BBQ利用対象期間

2026年4月29日（水）～5月6日（水）

対象プラン

日帰りBBQプラン名に「【GW早割3大特典】」と記載のあるプラン

“安心3大特典”について

1．ご利用3日前までキャンセル料無料

雨予報や体調不良、急な予定変更があっても、ご利用3日前までであればキャンセル料はかかりません。

GWのお出かけを早めに押さえたい方にも、安心してご予約いただけます。

2．前日まで人数・プラン変更OK

参加人数がまだ決まっていない場合でも、ご利用前日まで人数追加やプラン変更に対応可能です。

家族や友人との予定調整がしやすく、幹事の方にも使いやすい内容です。

3．予約1件につき2,000円OFFクーポンをプレゼント

ご予約1件ごとに、2,000円OFFクーポンを1枚進呈いたします。

クーポンは当日のご利用時または2026年6月30日までのリピート予約時にご使用いただけます。

対象店舗一覧

ウッドデザインパーク岡崎

ウッドデザインパーク野間

ウッドデザインパーク一宮

シーサイドマジック ラグーナ蒲郡店

ウッドデザインパーク瀬戸

ウッドデザインパーク与位（兵庫）

ウッドデザインパーク岩屋堂公園店

※野並店・栄店は、特典１.２.を4月21日まで継続中です（クーポン対象外）。

キャンペーンページ

詳細を見る :https://wood-designpark.jp/information/1591.html

会社概要

会社名

ウッドデザインパーク株式会社

所在地

〒458-0023

愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

公式サイト

https://wood-designpark.jp/