ギブクリエーション、名古屋支社を開設。3拠点体制により中京圏での採用支援を強化

ギブクリエーション株式会社

ギブクリエーション株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：才花 裕平）は、事業拡大に伴い2026年3月、名古屋支社を開設いたしました。

本拠点の開設により、中京圏を中心としたエリアでの対応力をさらに強化し、これまで以上に迅速かつ質の高い支援の提供が可能となりました。

今後も大阪・東京・名古屋の3拠点体制で、採用・転職市場におけるサービス提供体制を一層強化してまいります。



※祝花等につきましては、誠に恐縮ではございますが辞退申し上げます。

■ 名古屋支社 概要

■ ギブクリエーション株式会社について

- 住所：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目8-15 L.Biz丸の内 3F- アクセス：名古屋市営地下鉄 鶴舞線／桜通線「丸の内駅」より徒歩1分

ギブクリエーションは、日本のメーカー産業に特化した人材紹介会社です。企業・求職者の双方を専任コンサルタントが担当する「両面型支援モデル」を軸に、採用戦略の立案からオンボーディングまでを一貫して支援しています。日立製作所をはじめ複数の大手メーカーから毎年受賞実績を重ねており、マッチング精度とサービス品質において、客観的な指標でも業界トップクラスの評価を継続的に獲得しています。

会社概要

ギブクリエーション株式会社

創業：2021年1月

代表者：才花 裕平

東京本社：東京都千代田区岩本町2丁目5-12 岩本町ツインビル5F

大阪本社：大阪府大阪市中央区今橋2丁目5-8 トレードピア淀屋橋ビル5F

事業内容：有料職業紹介事業、採用コンサルティング事業（採用戦略～オンボーディング）、採用アウトソーシング事業、企業コンサルティング事業

TEL（東京）：03-5829-5341 ／ TEL（大阪）：06-6684-8781

URL：https://givecreation.com