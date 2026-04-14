フォーミュラE 、東京都庁で『2026 TDK Tokyo E-Prix×TOKYO GX ACTIONトークセッション』開催！

FORMULA E OPERATIONS LIMITED

フォーミュラ E は、2026年4月14日（火）に東京都庁第一本庁舎（東京都新宿区）にて、「2026 TDK Tokyo E-Prix：フォーミュラE×TOKYO GX ACTION トークセッション」を開催しました。当日は、フォーミュラ E CEO ジェフ・ドッズ、東京都知事 小池百合子氏、レーシングドライバーで、今シーズン、ジャガーTCSレーシングからオールウーマンテストと、フォーミュラE公式テストに参加したJuju（野田樹潤）選手が登壇。フォーミュラE史上初めて、日本でナイトレースとして開催される東京大会「2026 TDK Tokyo E-Prix」の注目ポイントや期待を語りました。

さらに、ポルシェ フォーミュラE チームの現行のフォーミュラＥ参戦車両「Porsche 99X Electric」も、トークセッションに登場しました。本マシンは、チケット先行予約開始を記念して、４月15日（水）から4月20日（月）の間、毎日９時半から18時45分まで東京都庁第一本庁舎1階ロビーに一般公開される予定です。今シーズン東京を駆け抜けるフォーミュラEのレーシングカーであるGEN3 Evoは、0-60mph（時速約96km）を1.82秒、0-100km/hを1.86秒で加速する車両で、今回の展示は、電気自動車（EV）の最新技術が結集した最新のフォーミュラＥカーを間近で見られる特別な機会となります。

2026 TDK Tokyo E-Prixチケット先行予約（抽選）は4月20日23：59まで受付中：ピットウォークのチケット詳細も発表

トークイベントでは、Tokyo E-Prix観戦チケットの抽選が、イープラスの特設サイト(https://eplus.jp/sf/word/0000162334)にて、先行予約受付をすでに開始しており、2026年4月20日（月）23：59まで申し込み可能であることも、ジェフ・ドッズCEOにより述べられました。一般販売は5月1日（金）10：00より開始となります。



今大会では、観戦席の選択肢が広がり、グランドスタンド1～７の７種類からお選びいただけます。加えて、ピットウォークのチケットの詳細も発表され、先行予約からお申込みいただけます。

各カテゴリーにおいて、気軽に参加できる１日券と、週末を通して存分に満喫できる２日間通し券から選べるほか、7月26日（日）開催の第15戦では、お得なファミリーシートも販売いたします。また、7月25日（土）の第14戦は30秒間の超高速充電「ピットブースト」が導入されるレースとなるため、このフォーミュラEならではの光景をグランドスタンド１～４からご覧いただけます。

＜観戦席カテゴリー一覧＞

グランドスタンド１（GS1）

【異次元の加速を体感】1コーナーまでのロングビューも

ホームストレートへと躍り出たマシンがフルパワーで加速する姿を間近で体感できるのがここ。スタート前には張り詰めたグリッドの緊張感を、レース中は1コーナーまでのロングビューを、最終ラップにはコントロールライン直前で繰り広げられる駆け引きの結末も目撃できるかもしれません。

グランドスタンド２（GS2）

【贅沢な最上級席】 勝者の歓喜を誰よりも近くで

コントロールライン真横、ポディウム（表彰台）の目の前に位置する、東京E-Prixの最上級席です。スタート前の厳かなセレモニー、著名人が行き交う華やかなスターティンググリッド、ホールショットに向けての熾烈なポジション取り、そして感動のシャンパンファイト。1日のレースストーリーの全てに没入できる珠玉のシートです。

グランドスタンド３（GS3）

【日本にエールを】 7/25(土)：日産自動車応援シート、7/26(日)：ヤマハ発動機応援シート

ここは我らが「日産」と「ヤマハ」に元気玉を送るエネルギーゾーン！ 応援グッズやお土産ももらえる、ファン必見の超バリューシートです。ホームストレート中央に位置し、スリップストリームの奪い合いや、アタックモードの豪快なオーバーテイクが目の前で繰り広げられます。

日産応援シートの詳細は順次こちら(https://jp.fiaformulae.com/news/54_%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A9%B3%E7%B4%B0)で発表します。

ヤマハ応援シートの詳細は順次こちら(https://jp.fiaformulae.com/news/55_%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F%E7%99%BA%E5%8B%95%E6%A9%9F%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A9%B3%E7%B4%B0)で発表します。

グランドスタンド4（GS4）

【玄人好み】 戦略と最高速が交錯するインテリジェンスエリア

フォーミュラEの「頭脳戦」を観察できる玄人好みのシートです。アタックモードの裏で仕掛けられるアンダーカットや、巧みなリフト＆コーストによるエネルギーセーブ、そしてここ一発のフルブレーキングも見られます。各チームの緻密な戦略とソフトウェアのモードチェンジを想像しながら、最高速にもシビれてください。

グランドスタンド5（GS5）

【激戦区】 手に汗握るバトルフィールド

レースの醍醐味はやっぱりバトル！ 1コーナー進入の刺し合い、車間距離ゼロの切り返し、コークスクリューを駆け下りながら3コーナーのインを覗う気合と躊躇の交錯まで、目の前で何度も繰り広げられる激しい攻防に思わず拳を握りしめ、叫んでしまうほどの熱狂がここにあります。

グランドスタンド6（GS6）

【息をのむ美しさ】 東京の夜景に煌めくマシンの流星群

タイトコーナーから飛び出してきたマシンが、闇を切り裂きながらフル加速で駆け抜け、全開で高速コーナーへと消えていく。そんな震えるような迫力と美しさを堪能できるのがここ。お台場の夜景をバックに、流星のように輝くテールランプと、最先端電気自動車の驚愕の運動性能に酔いしれてください。

グランドスタンド7（GS7）

【大逆転劇】 魔物が潜む最終コーナー

映画のラストシーンのような大逆転劇を目撃したいなら、この席しかありません。最終コーナーに潜む魔物は、これまでも数々のドラマを演出してきました。アプローチでの意地と意地のぶつかり合い、立ち上がりでの強烈な蹴り出し、そしてチェッカーフラッグに向けて突き進む勝者の咆哮。手に汗握る戦いの結末を間近で見届けることができます。

26日（日）のレースでは、親子でお得なファミリーシートもご用意！ぜひご家族で盛り上がってください！

ピットレーンウォーク券

【舞台裏】 マシンやチームをもっと間近に

ピットレーンウォークに参加すれば、Tokyo E-Prixの舞台裏まで体感できます。ストリップ状態のフォーミュラＥカーや600キロワットの急速充電器を間近に、メカニックの整備風景などもご覧いただけます。推しドライバーにも直接会えるかもしれない特別体験のチケットです。

車椅子席のご案内

すべてのお客様に最高のレース体験をお届けするため、GS1からGS7の全スタンド最前列に計50席以上の車椅子席をご用意しました。感動を分かち合うための付添人席もお隣に確保いたします。移動の不安を感じることなく、心からレースやイベントをお楽しみいただけます。どうぞ安心してお越しください。

チケット種別および価格 ※1 ※2

各種チケットの特典内容などの詳細は、フォーミュラE東京大会の公式サイト(https://jp.fiaformulae.com/)やイープラスのフォーミュラE特設サイト(https://eplus.jp/sf/word/0000162334)でご確認ください。

申込方法：

一般先行予約は、以下の手順でお申し込みください。

１．以下URLより、イープラスサイト内、フォーミュラEチケット情報にアクセス

https://eplus.jp/fiaformulae/

２．イープラスへの会員登録（無料）※3

３．会員登録後、イープラスのウェブサイト上で「フォーミュラE」で検索して抽選申込

問い合わせ先：

お問い合わせはイープラスのカスタマーセンターお問い合わせフォーム、もしくは以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

イープラスお問い合わせ窓口：お電話、もしくはイープラスお問い合わせフォーム(https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360001774494)からお問い合わせください。

050-3185-6449 (平日・土日祝 10：00～18：00)

※1：上記価格は税込み価格です。別途、手数料が発生します。

※2：車いす席のご利用者は、各スタンドにおいて下段の価格にてチケット購入いただけます。

※3：すでに会員登録をされている方は不要です。

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIA フォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する、世界初のオール電動レースシリーズです。フォーミュラEは、イノベーションとスピードそして迫力あるレースが融合する実験フィールドとして展開されています。本選手権は通算150レースという節目を達成し、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズなど、世界的自動車メーカーにとって、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良する重要な実証の場となっています。

フォーミュラEのパフォーマンスを根底から支えているのは、社会的・環境的インパクトを最優先に考える姿勢です。フォーミュラEは社会的・環境的な透明性において高い基準を掲げる姿勢が評価され、B Corp認証を取得した世界で初めてかつ唯一スポーツです。さらに、創設以来カーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得するなど、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

スポーツ界の革新的なチャレンジャーとして、フォーミュラEは予測不可能な接戦が魅力のシリーズです。11シーズンで10人の異なるチャンピオンが誕生しており、世界選手権レベルのスポーツの中でも屈指の競争力と開放性を備えたタイトルであることを証明しています。アクセシビリティへのコミットメントと、世界トップクラスのドライバーとメーカーがそろう環境のもと、フォーミュラEはエリートスポーツ常識を書き換え続け、目的意識ある野心と大胆な行動を重んじる次世代のファンを惹きつけています。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権やTokyo E-prixの最新情報は、フォーミュラE東京大会公式Xアカウントの他、新たに公開したフォーミュラE公式日本語サイトでも発信しています。チケット発売情報を含む最新ニュースをぜひご確認ください。

トップページ：https://www.fiaformulae.com

Tokyo E-prix 公式日本語サイト：https://jp.fiaformulae.com

HVO燃料について

2026 TDK Tokyo E-Prixでは、ナイトレース用の照明設備を含むレース運営に使用される電力は、従来のディーゼル燃料の代替となる植物由来燃料であるHVO（Hydrotreated Vegetable Oil＝

水素化脱揮発性植物油）によって発電されています。HVOは従来のディーゼル燃料と比較して、CO2排出量を大幅に削減できるという利点があります。2025年の東京E-Prixでは、HVOの使用により、従来のディーゼル燃料と比べて21.3トンのCO2排出削減が実現されました。

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/

TDK株式会社について

TDK株式会社（本社：東京）は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。

TOKYO GX ACTIONについて

東京都は、2030年までに温室効果ガス排出量を50％削減（2000年比）する「カーボンハーフ」、2050年のゼロエミッションの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取組を加速させていきます。都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて様々なGXの取組などを広く発信していくためのプロジェクトです。