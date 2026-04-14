スペースシードホールディングスは、マレーシア・クアラルンプールで開催のSustainable Food Camp 2026に参加しました

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表：鈴木健吾、以下「スペースシードHD」）は、代表である鈴木健吾博士（Ph.D.）が、2026年4月14日にマレーシア・クアラルンプールで開催された『Sustainable Food Camp 2026（SFC2026）』に参加したことをお知らせいたします。

イベントでは、9ヶ国から参加した業界リーダー、政策立案者、研究者、フードテックスタートアップと交流し、グループの発酵・ロンジェビティ技術の将来的なASEAN全域へ社会実装するための現地研究機関や現地企業とのコラボレーションの可能性について、検討を進めました。

SFC2026はSustainable Food Asia（SFA）が主催、Leave a Nest Malaysiaが共催する年次共創プラットフォームで、20ヶ国から約150名・120社が集い、ESG優先事項を実行可能なビジネス協働へ変換することを目的としています。今年は、機能性食品による非感染性疾患（NCD）予防、食料システムの循環性、弱者層コミュニティの栄養公平性の3つの重要課題に焦点を当てたディスカッションが行われました。

SAKESOME(TM)：発酵由来機能性ナノ粒子のASEAN健康市場への展開

スペースシードHDの子会社であるリジェネソーム株式会社は、日本酒由来の機能性ナノ粒子「SAKESOME(TM)」の研究を推進しています。独自の発酵技術とナノ粒子トラッキング解析（NTA）技術を活用し、科学的に検証された発酵由来の機能性原料として、健康食品・飲料の需要が急速に拡大するASEAN市場に展開していく可能性をSFC2026で提示しました。



SAKESOME(TM)は、日本の伝統的な発酵文化と先端のナノ粒子科学を架橋する新しいカテゴリーのバイオ機能性素材です。SFC2026では、マレーシアやインドネシアを含む東南アジア市場へのSAKESOME(TM)ベースの機能性製品導入に向けた協業先の候補企業との議論を行いました。

Dr. Kengoウェルネスブランド：ASEANの糖尿病・NCD課題への取り組み

日本酒由来ナノ粒子SAKESOMEが含有されたプレミアム食用米純米大吟醸 「郷（GO）GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition」SAKESOMEが含有されたエルゴチオネインを含有するリジェネソーム社の「サイセイラボ」ブランドのサプリメント

鈴木博士はまた、マレーシア現地法人のAT Life社 が展開する「Dr. Kengo」ウェルネスブランドのビジョンを共有しました。同ブランドは、ASEAN全域で深刻化する糖尿病をはじめとする非感染性疾患（NCD）の負担軽減を目指しています。WHOによれば、世界の死亡の約55%がNCDに起因しており、特に東南アジアでは高糖質・高脂肪・超加工食品への急速な食生活の変化と、健康的な選択肢へのアクセスの制限が糖尿病有病率を押し上げています。

Dr. Kengoブランドは、科学的エビデンスに基づいた機能性食品・サプリメントの製品ラインを構築し、発症前の一次予防による疾患リスク低減を目指します。鈴木博士が持つバックグラウンドと、グループの発酵・ナノ粒子研究能力を活用し、ASEANの多様な食文化と規制環境に適応した手頃でエビデンスベースの健康ソリューションを提供します。

SFC2026では、企業パートナーや政策立案者との議論において、Dr. Kengoブランドがマレーシアの国家栄養アジェンダ（Child & Family Nutrition 2023-2030）やASEAN全域のNCD予防戦略といかに連携できるか、特にハラル対応の製品開発・流通に焦点を当てて議論が行われました。

グリーン発酵：インドネシアにおける持続可能な発酵技術の提案

さらにSFC2026では、従来の発酵プロセスに微細藻類を添加してより高付加価値な製品を効率的に作り出す「グリーン発酵」について提案を行いました。インドネシアにおいて展開を検討している「グリーン発酵」は、インドネシアの豊富なバイオマス資源、拡大するバイオエコノミー政策支援、そして世界最大のムスリム人口を擁する市場に対する多面的な効果が得られる可能性があります。

鈴木博士が支持するグリーン発酵は、再生可能エネルギー、地元のバイオマス原料、そしてインドネシアの伝統的な発酵知識（テンペやタパイの文化）を先端のバイオプロセス工学との親和性があり、将来的には、ASEANおよびグローバルハラル市場向けの幅広い発酵機能性食品・原料・バイオ素材の生産事例として参照されて各地にローカライズされて実装されることを目指しています。

SFC2026では、インドネシアのフードテックスタートアップ、マレーシアの製造パートナー、ASEANにおけるエコシステムビルダーならびにジョイントベンチャーなどと、共同事業、共同投資、規制対応の具体的な方針について議論しました。

ASEAN全域での発酵・長寿プラットフォームの構築に向けて

発酵させる対象として検中マレーシア、インドネシアなどで流通するジャックフルーツグリーン発酵技術を応用して生産された津南醸造のプレミアム飯米純米大吟醸『GO LUNAR』

SFC2026への参加を通じて、スペースシードHDとして、開発を進めている発酵・ロンジェビティ技術が、ASEANの健康・サステナビリティ課題の解決に貢献していくことができる可能性を改めて認識しました。

スペースシードHDは、Sustainable Food Asiaおよびそのパートナーネットワークとの協働を継続し、2026年中に具体的なパートナーシップ、パイロットプロジェクト、市場参入計画の確立を目指します。

スペースシードホールディングス株式会社について

スペースシードホールディングスは、「SFをノンフィクションに」をミッションに掲げる宇宙志向ディープテックベンチャービルダーです。「Fermentation and Longevity Fund」に関するプログラムを軸に、発酵・長寿技術の社会実装を支援する投資活動、研究、新事業創造を行っています。2040年までに、様々なステークホルダーとともに、人類が宇宙に居住するために必要な技術を集結することを目指しています。

https://ss-hd.co.jp/

リジェネソーム株式会社について

リジェネソーム株式会社は、スペースシードホールディングスの子会社であり、ナノ粒子・エクソソーム研究を通じて加齢関連課題の解決に取り組むバイオテクノロジー企業です。SAKESOME(TM)を含むナノ粒子ベースの健康技術の開発、ロンジェビティブランド「サイセイラボ」の運営、津南醸造株式会社の経営を行っています。

https://regenesome.com/

Sustainable Food Camp 2026について

Sustainable Food Campは、Sustainable Food Asia（SFA）が主催する年次共創プラットフォームで、アジア各国のフードテックスタートアップ、研究者、政策立案者、投資家が集い、越境協働を通じた新事業・R&Dパートナーシップの創出を目的としています。SFC2026は2026年4月14日にマレーシア・クアラルンプールで開催されました。

https://sustainablefood.camp/