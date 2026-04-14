【実績レポート】フィットネスジム向け「広告×SNS×ポスティング統合集客モデル」を構築

株式会社BOTANICO

フィットネスジム向けにアシナミで新たなサービスとして広告・Instagram・ポスティングを統合した集客モデルを構築しました。

本モデルを適用した先行事例において、四半期で集客数が前年比170％に増加する成果を達成。



オンラインとオフラインを組み合わせた新たな集客手法として展開を開始しました。

【1．背景：フィットネス業界における集客構造の変化】

近年、フィットネス業界では以下の課題が顕在化しています。

・広告費の高騰

・競合増加による差別化の難化

・SNSは運用しているが来店につながらない

・地域密着型集客（ポスティング）が単発で終わる

従来の「広告だけ」「ポスティングだけ」といった単一施策では、成果が伸びにくくなっています。

【2．施策概要：広告×SNS×ポスティングの統合設計】

BOTANICOでは、各施策を分断せず“接触回数を最大化する導線設計”を行いました。

■広告施策

・ターゲット層への認知拡大

・エリア特化配信

・体験予約への誘導

■Instagram施策

・トレーニング風景・成果の可視化

・ビフォーアフター投稿

・トレーナーの人柄発信

・リールによる拡散

「通いたくなる理由」を作る

■ポスティング施策

・地域密着エリアへの直接リーチ

・体験訴求型チラシの設計

・SNSへの誘導（QR導線）

「興味のきっかけ」を作る

■統合導線（ここがポイント）

・ポスティング → SNS → 来店

・広告 → SNS → 信頼形成

・SNS → 体験予約

接触回数を増やして来店確率を上げる設計

【3．成果：四半期で集客170％を達成】

本モデルを導入した結果、以下の成果を達成しました。

・集客数：前年比 170％（四半期）

・体験予約数の増加

・SNS経由来店の増加

・ポスティング反応率の改善

特に、「ポスティングで知り→SNSで確認→来店」という行動導線が確立され、来店率の向上につながりました。

【4．異例性：オンライン×オフラインの統合モデル】

本取り組みの特徴は、SNS（信頼）×広告（認知）×ポスティング（接触）を統合した点にあります。

フィットネス業界では施策が分断されがちですが、

本モデルでは

・接触回数を増やす

・心理的ハードルを下げる

・比較検討前に信頼を形成する

という構造を実現。

“単発施策ではなく構造で集客するモデル”として再現性が確認されています。

【5．まとめ：集客は“接触設計”で決まる時代へ】

今回の取り組みによりBOTANICOは、

・広告（認知）

・SNS（信頼）

・ポスティング（接触）

を組み合わせることで、

集客170％を実現する統合モデルを確立しました。

今後は本モデルを

・フィットネス

・美容

・地域ビジネスへ展開予定です。