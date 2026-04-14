「聴く」体験が新しい情報収集へ。AIによるパーソナライズ音声番組サービス「Lisnify」正式リリース

寿限無テック合同会社

寿限無テック合同会社（本社：日本）は、AI技術を利用し、ユーザー専用の音声情報番組を自動生成・配信する新サービス「Lisnify（リスニファイ）」を正式にリリースいたしました。

（サービスサイト： https://www.lisnify.com(https://www.lisnify.com/index_ja.html) ）

■ 概要

Lisnifyは、ユーザーが指定したテキストRSSフィード（ニュース、ブログ、リリースノートなど）をもとに、AIが会話形式の音声コンテンツへ再構成し、ポッドキャストとして配信するサービスです。コンセプトは「自分だけのニュースラジオ番組」。家事や運動をしながら、好きなテーマ、分量で情報収集できる体験を提供いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wPLqvLvgvRE ]

※このサンプル番組は、音声部分のみ、Lisnify.comで生成されたものです。（Lisnify.comでは、Youtube公開機能やサムネイル作成機能は提供していません）

■ 開発背景

近年、情報収集の対象は増加しており、文字ベースでのキャッチアップには多くの課題が存在しています。毎日大量のテキストを読む時間を確保することができず、情報を消化しきれない状況が続いています。また、自分の関心や必要な量に完全に一致する音声コンテンツも不足しています。既存のポッドキャストは「多くの誰か」に向けた内容であり、個々の関心に最適化されていません。

■ Lisnifyの特長

1.完全パーソナライズ音声番組

ユーザーが選択したRSSソースをもとに、AIが内容を整理・再構成し、「自分のためだけ」の番組を生成いたします。英語のフィードを設定することにより、英語圏の最新情報を日本語で聴くことも可能です。

2. 会話形式による自然な聴取体験

単なる読み上げではなく、複数のAIパーソナリティによる掛け合い形式で構成され、自然で聴きやすいコンテンツが実現されます。（設定により1人または2人形式に変更可能です）

3. 毎日のルーチンとしての情報取得

設定したスケジュールに基づき、定期的に作成・配信されるため、「朝起きたらニュースが番組になっている」という体験を提供いたします。

4. 設定による柔軟なコントロール

番組のトーンやパーソナリティの声、専門家向け・入門者向けなど、設定プロンプトで簡単に調整可能です。

5. 既存Podcastアプリでそのまま利用可能

生成された番組は専用URL（RSSフィード）経由で配信され、Apple PodcastsやSpotifyなどの既存のポッドキャストアプリ・サービスでフォローできます。

■ 主な機能

■ 料金体系

- RSSフィードの収集・統合- AIによる記事要約および脚本生成- マルチ音声による対話型音声生成（2人会話方式 or 1人モノローグ方式 を設定可能）- ポッドキャスト形式での自動配信

Lisnifyは、毎週一定量のクレジットを購入いただき、そのクレジットを消費して番組音声を自動生成するサブスクリプション型の料金体系を採用しています。

配信頻度・1回あたりの量・請求サイクル（長期契約にすると割引適用）をカスタマイズ可能な、フレキシブルな料金体系- 基本単価：1クレジットあたり ＄0.80- 長期契約による割引あり（最大30%）- 1エピソードあたり「基本コスト + 記事数」に応じて消費し、配信頻度や請求サイクルをカスタマイズできるフレキシブルな料金体系です。また、以下の設計によりユーザーリスクを最小化しています。- - 未使用分は自動返却（引当・返却方式）- - 生成失敗時はクレジットを返却- - ユーザー登録時に付与される無償クレジットによる事前体験が可能

注意：一度購入したクレジットは返金できません。また、クレジットには消費有効期限が設定されています。

■ 今後の展開

寿限無テックでは、Lisnifyを通じて「情報との付き合い方」を再定義し、音声を中心とした新しい知識取得体験の確立を目指しております。今後は以下の機能拡張を予定しています。

■ 会社概要

- コンテンツ生成精度の向上- 音声・動画・PDFなどからのコンテンツ生成- 商用利用への対応（現在は個人利用のみ）

会社名：寿限無テック合同会社

URL：https://www.jugemu.tech

寿限無テックは、テクノロジーを通じて「日常の体験価値を向上させる」プロダクト開発を行う企業です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

寿限無テック合同会社

Email：info@jugemu.tech